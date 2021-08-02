Ферстаппен был выбит с трассы в Венгрии, но смог завоевать очки
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Формула-1

Ферстаппен был выбит с трассы в Венгрии, но смог завоевать очки

Голландский пилот Red Bull Racing попал в аварию на старте гонки, но сумел финишировать с набранными баллами, несмотря на значительные повреждения болида.
Автор Evgeniy Kolychev
Опубликовано
В этой статье

FIA Formula One World Championship

Hungarian Grand Prix 2021

Hungary

Макс Ферстаппен

НидерландыНидерланды

Sergio Pérez

МексикаМексика

Пьер Гасли

ФранцияФранция

Юки Цунода

ЯпонияЯпония
Сенсационным победителем Гран-при Венгрии стал пилот Alpine Эстебан Окон. При этом француз впервые в карьере выиграл гонку Формулы-1. Вторым к финишу добрался гонщик Aston Martin Себастьян Феттель, однако немец был дисквалифицирован и в финальном протоколе его заменил Льюис Хэмилтон. Благодаря этому третью строчку в Венгрии занял Карлос Сайнс. Гонка в Венгрии была остановлена красными флагами в самом начале из-за аварии, которую спровоцировал пилот Mercedes Валттери Боттас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в пилота McLaren Ландо Норриса. После чего оба болида отбросило в машины пилотов Red Bull Racing Макса Ферстаппена и Серхио Переса.
Ошибка Боттаса на торможении в первом повороте после старта гонки повредила обе машины Red Bull Racing. Всё оказалось настолько катастрофично, что Серхио Перес сошёл сразу, а повреждения с правой стороны машины Макса Ферстаппена лишили его шансов бороться впереди. И если бы механики команды не сотворили чудо, вернув машину Макса в гонку, голландец так и остался бы в боксах. Стоит заметить, что механикам Red Bull Racing пришлось выпрямлять погнутые трубы и восстанавливать машину в очень сжатые сроки, а в гонке после этого они вновь провели самый быстрый пит-стоп.
Авария дорого обошлась команде: и в финансовом плане с учётом ограничения расходов, и в плане очков. Тем не менее Макс Ферстаппен боролся изо всех сил, несмотря на значительные повреждения и потерю прижимной силы он заработал два очка, которые могут сыграть важную роль в конце года.

Макса выбили с трассы, но он смог заработать очки

Max Verstappen of Red Bull Racing Honda at the Hungarian Grand Prix on August 1, 2021.
Макс Ферстаппен сумел заработать очки в Венгрии
© Getty Images/Red Bull Content Pool
«В той ситуации я не мог ни на что повлиять. Поверить не могу, чтобы в двух гонках подряд меня выбили с трассы. Механики сделали все возможное, чтобы вернуть меня в борьбу, но машина была повреждена, из-за потери прижимной силы возникала избыточная и недостаточная поворачиваемость, пилотировать её было сложно. Обидно, что удалось заработать только одно очко, с другой стороны, мне невероятно повезло продолжить гонку после аварии, поэтому даже два очка имеют значение. Впереди летний перерыв, но мы нацелены на успех и никогда не сдаёмся. Позади две неудачные гонки, но ничего не потеряно, до конца сезона ещё очень далеко», – подытожил Макс Ферстаппен.

Ошибка Боттаса лишила Переса шансов на подиум

Sergio Pérez of Red Bull Racing Honda at the Hungarian Grand Prix on August 1, 2021.
Ошибка Боттаса лишила Переса шансов на подиум
© Getty Images/Red Bull Content Pool
«Я не знаю, что сказать. В первом повороте я почувствовал сильный удар. И это был удар не только по мне, но и по всей нашей команде. Я хорошо стартовал и ехал третьим, у меня были хорошие шансы добиться успеха в сложных условиях, но в той ситуации я не мог ничего изменить. Я несколько раз смотрел повтор инцидента, пытаясь понять, что произошло позади меня. Боттас допустил серьёзную ошибку, слишком поздно затормозив в первом повороте, что привело к серии инцидентов, в которых пострадали много машин, в том числе машина Макса. Валттери подошел ко мне и извинился, зная, что это была его ошибка. Такое порой случается в гонках, но сегодня эта ошибка привела к моему сходу», – рассказал разочарованный Перес.

Гасли демонстрирует мастерство

Pierre Gasly of Scuderia AlphaTauri at the Hungarian Grand Prix on August 1, 2021.
Гасли демонстрирует мастерство
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Несмотря на финиш шестым, Пьер Гасли оказался на пятой позиции по итогам Гран-при Венгрии, после дисквалификации Себастьяна Феттеля. Французский пилот Scuderia AlphaTauri провёл выдающуюся квалификацию и оказался лучшим, после топ-группы. Но уже на самом старте гонки оказался заложником обстоятельств и после вылета вынужден был отыгрывать позицию за позицию. В результате Пьер принёс команде важные очки и поднялся на восьмое место в личном зачёте.
«Даже не знаю, что сказать. Я стартовал пятым, вероятно, это была лучшая позиция, на которую мы могли надеяться, но в первом повороте я вылетел с трассы, всю гонку отыгрывался и в итоге финишировал шестым. Конечно, хорошо, что я финишировал там, где финишировал, но учитывая всё, что произошло в гонке, результат мог быть и лучше.
В квалификации я оказался “лучшим среди остальных” и был доволен машиной, а позитивных моментов в этот уик-энд было множество. Я считаю, что мы добились максимально возможного в этих обстоятельствах. Поздравляю Эстебана с победой – они выбрали оптимальную стратегию и заслуженно победили», – подытожил Пьер Гасли.

Цунода поднимает планку

Японский гонщик Scuderia AlphaTauri Юки Цунода провёл лучший уик-энд в карьере пилота Формулы-1. 21-летний дебютант королевских гонок впервые сумел подняться на шестое место по итогам Гран-при и завоевал для себя и команды важные баллы. По ходу гонки Юки демонстрировал хороший темп и сумел составить достойную конкуренцию намного более опытным конкурентам.
«После первого круга я поднялся на пятое место, чем был очень доволен. Весь уик-энд я боролся с машиной, но в гонке она оказалась быстра, и я смог заработать для команды несколько важных очков. Для меня уик-энд был действительно сложным, хорошо, что впереди летний перерыв, а я смогу восстановить силы и подумать о том, в чём мне нужно прибавить к гонке в Спа, чтобы стабильно зарабатывать очки во второй половине сезона», – отреагировал Юки Цунода.

Результаты Гран-при Венгрии 2021:

  1. Эстебан Окон (Alpine) — 2:04:43.199
  2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2.736
  3. Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +15.018
  4. Фернандо Алонсо (Alpine) +15.651
  5. Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +1:03.614
  6. Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri) +1:15.803
  7. Николас Латифи (Williams) +1:17.910
  8. Джордж Расселл (Williams) +1:19.094
  9. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1:20.244
  10. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

Общий зачёт после Гран-при Венгрии 2021:

  1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 195 очков;
  2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 187;
  3. Ландо Норрис (McLaren) — 113;
  4. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 108;
  5. Серхио Перес (Red Bull Racing) — 104;
  6. Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 83;
  7. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 80;
  8. Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 50;
  9. Даниэль Риккардо (McLaren) — 50;
  10. Эстебан Окон (Alpine) — 39.

Кубок Конструкторов после Гран-при Венгрии 2021:

  1. Mercedes AMG F1 — 303 очка;
  2. Red Bull Racing — 291;
  3. Scuderia Ferrari — 163;
  4. McLaren — 163;
  5. Alpine — 77;
  6. Scuderia AlphaTauri — 68;
  7. Aston Martin — 48;
  8. Williams – 10;
  9. Alfa Romeo — 3;
  10. Haas – 0.
В этой статье

FIA Formula One World Championship

Hungarian Grand Prix 2021

Hungary

Макс Ферстаппен

НидерландыНидерланды

Sergio Pérez

МексикаМексика

Пьер Гасли

ФранцияФранция

Юки Цунода

ЯпонияЯпония
Формула-1