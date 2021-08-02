Ферстаппен был выбит с трассы в Венгрии, но смог завоевать очки

Сенсационным победителем Гран-при Венгрии стал пилот Alpine Эстебан Окон. При этом француз впервые в карьере выиграл гонку Формулы-1. Вторым к финишу добрался гонщик Aston Martin Себастьян Феттель, однако немец был дисквалифицирован и в финальном протоколе его заменил Льюис Хэмилтон. Благодаря этому третью строчку в Венгрии занял Карлос Сайнс. Гонка в Венгрии была остановлена красными флагами в самом начале из-за аварии, которую спровоцировал пилот Mercedes Валттери Боттас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в пилота McLaren Ландо Норриса. После чего оба болида отбросило в машины пилотов Red Bull Racing Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

Ошибка Боттаса на торможении в первом повороте после старта гонки повредила обе машины Red Bull Racing. Всё оказалось настолько катастрофично, что Серхио Перес сошёл сразу, а повреждения с правой стороны машины Макса Ферстаппена лишили его шансов бороться впереди. И если бы механики команды не сотворили чудо, вернув машину Макса в гонку, голландец так и остался бы в боксах. Стоит заметить, что механикам Red Bull Racing пришлось выпрямлять погнутые трубы и восстанавливать машину в очень сжатые сроки, а в гонке после этого они вновь провели самый быстрый пит-стоп.

Авария дорого обошлась команде: и в финансовом плане с учётом ограничения расходов, и в плане очков. Тем не менее Макс Ферстаппен боролся изо всех сил, несмотря на значительные повреждения и потерю прижимной силы он заработал два очка, которые могут сыграть важную роль в конце года.

Макса выбили с трассы, но он смог заработать очки

Макс Ферстаппен сумел заработать очки в Венгрии © Getty Images/Red Bull Content Pool

«В той ситуации я не мог ни на что повлиять. Поверить не могу, чтобы в двух гонках подряд меня выбили с трассы. Механики сделали все возможное, чтобы вернуть меня в борьбу, но машина была повреждена, из-за потери прижимной силы возникала избыточная и недостаточная поворачиваемость, пилотировать её было сложно. Обидно, что удалось заработать только одно очко, с другой стороны, мне невероятно повезло продолжить гонку после аварии, поэтому даже два очка имеют значение. Впереди летний перерыв, но мы нацелены на успех и никогда не сдаёмся. Позади две неудачные гонки, но ничего не потеряно, до конца сезона ещё очень далеко», – подытожил Макс Ферстаппен.

Ошибка Боттаса лишила Переса шансов на подиум

Ошибка Боттаса лишила Переса шансов на подиум © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я не знаю, что сказать. В первом повороте я почувствовал сильный удар. И это был удар не только по мне, но и по всей нашей команде. Я хорошо стартовал и ехал третьим, у меня были хорошие шансы добиться успеха в сложных условиях, но в той ситуации я не мог ничего изменить. Я несколько раз смотрел повтор инцидента, пытаясь понять, что произошло позади меня. Боттас допустил серьёзную ошибку, слишком поздно затормозив в первом повороте, что привело к серии инцидентов, в которых пострадали много машин, в том числе машина Макса. Валттери подошел ко мне и извинился, зная, что это была его ошибка. Такое порой случается в гонках, но сегодня эта ошибка привела к моему сходу», – рассказал разочарованный Перес.

Гасли демонстрирует мастерство

Гасли демонстрирует мастерство © Getty Images/Red Bull Content Pool

Несмотря на финиш шестым, Пьер Гасли оказался на пятой позиции по итогам Гран-при Венгрии, после дисквалификации Себастьяна Феттеля. Французский пилот Scuderia AlphaTauri провёл выдающуюся квалификацию и оказался лучшим, после топ-группы. Но уже на самом старте гонки оказался заложником обстоятельств и после вылета вынужден был отыгрывать позицию за позицию. В результате Пьер принёс команде важные очки и поднялся на восьмое место в личном зачёте.

«Даже не знаю, что сказать. Я стартовал пятым, вероятно, это была лучшая позиция, на которую мы могли надеяться, но в первом повороте я вылетел с трассы, всю гонку отыгрывался и в итоге финишировал шестым. Конечно, хорошо, что я финишировал там, где финишировал, но учитывая всё, что произошло в гонке, результат мог быть и лучше.

В квалификации я оказался “лучшим среди остальных” и был доволен машиной, а позитивных моментов в этот уик-энд было множество. Я считаю, что мы добились максимально возможного в этих обстоятельствах. Поздравляю Эстебана с победой – они выбрали оптимальную стратегию и заслуженно победили», – подытожил Пьер Гасли.

Цунода поднимает планку

Японский гонщик Scuderia AlphaTauri Юки Цунода провёл лучший уик-энд в карьере пилота Формулы-1. 21-летний дебютант королевских гонок впервые сумел подняться на шестое место по итогам Гран-при и завоевал для себя и команды важные баллы. По ходу гонки Юки демонстрировал хороший темп и сумел составить достойную конкуренцию намного более опытным конкурентам.

«После первого круга я поднялся на пятое место, чем был очень доволен. Весь уик-энд я боролся с машиной, но в гонке она оказалась быстра, и я смог заработать для команды несколько важных очков. Для меня уик-энд был действительно сложным, хорошо, что впереди летний перерыв, а я смогу восстановить силы и подумать о том, в чём мне нужно прибавить к гонке в Спа, чтобы стабильно зарабатывать очки во второй половине сезона», – отреагировал Юки Цунода.

Результаты Гран-при Венгрии 2021:

Эстебан Окон (Alpine) — 2:04:43.199 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2.736 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +15.018 Фернандо Алонсо (Alpine) +15.651 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +1:03.614 Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri) +1:15.803 Николас Латифи (Williams) +1:17.910 Джордж Расселл (Williams) +1:19.094 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1:20.244 Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

Общий зачёт после Гран-при Венгрии 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 195 очков; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 187; Ландо Норрис (McLaren) — 113; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 108; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 104; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 83; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 80; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 50; Даниэль Риккардо (McLaren) — 50; Эстебан Окон (Alpine) — 39.

Кубок Конструкторов после Гран-при Венгрии 2021:

Mercedes AMG F1 — 303 очка; Red Bull Racing — 291; Scuderia Ferrari — 163; McLaren — 163; Alpine — 77; Scuderia AlphaTauri — 68; Aston Martin — 48; Williams – 10; Alfa Romeo — 3; Haas – 0.