Red Bull Ice Cross: Мурлычкин уверенно победил в «Игоре»

Феноменальные сражения за победу с непредсказуемой развязкой, запредельная борьба до последнего сантиметра трассы и феерия эмоций. Именно этим запомнится спортсменам и всем любителям скоростного спуска на коньках стартовый этап Red Bull Ice Cross 2021 на всесезонном курорте «Игора» в Ленинградской области. По его итогам определились восемь лучших гонщиков в мужском и женском зачётах, а также шестеро топовых юниоров. Все они представят Россию в финальной части чемпионата мира в сезоне-2021.

Мурлычкин поднимает победную планку

Дмитрий Мурлычкин пересекает первым финишную линию © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

23-летний российский райдер Дмитрий Мурлычкин провёл первую гонку после восстановления от травмы, полученной зимой прошлого года на этапе Red Bull Ice Cross в Японии. Из-за разрыва крестообразных связок и последующей операции, талантливый спортсмен пропустил остаток прошлого сезона. Но всё равно сумел поднять по его итогам на престижное пятое место в генеральной классификации. К стартовой гонке нового сезона Мурлычкин подошёл в полной боеготовности и с решительным желанием победить. Дима уверенно опередил всех своих соперников сначала в раунде-64 и 32, а затем в четвертьфинале и полуфинале, каждый раз показывая предельно высокую технику и скорость прохождения трассы.

Герман Титов и Дмитрий Мурлычкин сражаются за победу в финале этапа в Игоре © Denis Klero/Red Bull Content Pool

В решающей гонке этапа в «Игоре» Дмитрий Мурлычкин встретился с опытным Денисом Новожиловым, занявшим по итогам прошлого сезона 10 место в генеральном зачёте чемпионате мира. Кроме того, за победу в финальном заезде на трассе в Ленинградской области боролся ещё один из топовых мировых райдеров – Герман Титов, а также подающий надежды молодой райдер Леон Стеценко. Со старта главного забега вечера в лидеры вырвались Мурлычкин и Титов. Оба райдера демонстрировали фантастическое катание и технику. Но 23-летнего Диму Мурлычкина в этот день было не остановить: райдер взвинтил темп и опередил Германа, финишировав первым. Третьим финишную линию пересёк Денис Новожилов.

Мурлычкин отмечает успех в домашней гонке © Denis Klero/Red Bull Content Pool

«Гонка прошла успешно и всё сложилось так, как было запланировано. Мой план заключался в том, чтобы доминировать в абсолютно всех забегах, при этом сохраняя максимальное спокойствие. Доволен тем, как я смог выступить в первой гонке после моей операции, показать на что я способен и даже добиться прогресса. Этим я доказал, что готов навязать борьбу всей элите мирового айс-кросса», – подытожил своё выступление на этапе в «Игоре» Дмитрий Мурлычкин.

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в «Игоре» – мужчины:

Дмитрий Мурлычкин (Россия) Герман Титов (Россия) Денис Новожилов (Россия) Леон Стеценко (Россия) Николай Захаров (Россия) Егор Тутариков (Россия) Павел Крюков (Россия) Владислав Кочуков (Россия)

Сенотрусова отпраздновала первый успех в «Игоре»

Виктория Сенотрусова опережает конкуренток в финальной гонке в «Игоре» © Denis Klero/Red Bull Content Pool

Россиянка Виктория Сенотрусова провела феноменальный этап на трассе в Ленинградской области. Его итогом стали дебютные для девушки золотые медали в «Игоре». Сенотрусова, которая в прошлом году заняла девятое место генеральной классификации чемпионата мира, доминировала на домашнем треке в абсолютно всех своих заездах. После уверенной победы в полуфинале, Виктория вырвалась в лидеры финальной гонки и мастерски довела дело до триумфа.

Сенотрусова пересекает финишную линию первой © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

За ней следовали Татьяна Леушина и Екатерина Воронова. Но, после прохождения одного из поворотов обе спортсменки оказались на льду. Осечкой соперниц умело воспользовалась Вера Дуванова, финишировавшая второй. Третьей финишную черту пересекла юниорка Екатерина Воронова.

Воронова и Дуванова упали на лёд после изнурительной финальной гонки © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

«Эмоции самые лучшие. Здорово, что пришло столько друзей и знакомых поддержать, а самое главное – моя семья. Считаю, что благодаря такой поддержке я бежала ещё быстрее. Конкуренция есть, и она растёт. Финальный забег был интересным. Мы были близки к победе все вчетвером. Но для остальных девушек огромную роль сыграл завершающий поворот. Мне удалось преодолеть трассу без ошибок. Этап получился отличный, во многом потому, что он такой долгожданный», – эмоционально подытожила Виктория Сенотрусова.

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в «Игоре» – девушки:

Виктория Сенотрусова (Россия) Вера Дуванова (Россия) Екатерина Воронова (Россия) Татьяна Леушина (Россия) Алина Яковлева (Россия) Анастасия Белякина (Россия) Светлана Илатовская (Россия) Алина Голицына (Россия)

Золотой дебют Александрикова

Данила Александриков завоевал дебютную победу в юниорском зачёте © Denis Klero/Red Bull Content Pool

Главным открытием стартового этапа чемпионата мира по айс-кроссу в «Игоре» стал юный россиянин Данила Александриков. Подающий большие надежды спортсмен проводил на трассе в Ленинградской области свою дебютную гонку. По собственному признанию, Данила всего месяц назад начал подготовку к соревнованиям по скоростному спуску на коньках, когда впервые проехал по всесезонной трассе в подмосковном парке «Патриот». Тем не менее, этих навыков оказалось достаточно, чтобы опередить всех своих соперников в борьбе за победу. В решающей гонке Александриков уверенно опередил Романа Кушнерева и Екатерину Воронову, которые разделили вместе с ним призовой подиум.

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в «Игоре» – юниоры: