В Имоле завершился дождливый Гран-при Эмилии-Романьи победителем которого в выдающемся стиле стал пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен. Нидерландец на 22 секунды опередил действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на Mercedes. Кроме пары главных претендентов на титул, на пьедестал почёта поднялся Ландо Норрис из McLaren. Гонка по мокрой трассе в Имоле ознаменовалась множеством сходов и прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали гонщик Mercedes Валттери Боттас и пилот Williams Джордж Расселл. Остановка гонки помогла Хэмилтону ликвидировать отставание от конкурентов и прорваться с девятой позиции, на которой он оказался после вылета, на вторую.

Ферстаппен начал поход за чемпионством

Ферстаппен начал поход за чемпионством

23-летний голландец Макс Ферстаппен подтвердил статус одного из главных претендентов на завоевание звания чемпиона мира в сезоне-2021. Пилот Red Bull Racing провёл блестящий уик-энд в итальянской Имоле, итогом которого стала заслуженная победа. Стартовав с третьей позиции, Ферстаппен сумел в шикарном стиле обойти напарника Серхио Переса и обладателя поула титулованного Льюиса Хэмилтона. Макс виртуозно пилотировал болид на мокрой от дождя трассе, в отличии от конкурентов не допустив грубых ошибок. Результатом стараний молодого пилота из Нидерландов стал финиш под клетчатыми флагами. Благодаря успеху в Гран-при Эмилии-Романьи Макс Ферстаппен сократил отставание от лидера сезона Хэмилтона до одного очка.

Момент: Ферстаппен опережает Хэмилтона в борьбе за победу

«Гонка получилась очень непростой, особенно в начале. Было крайне сложно удерживаться на трассе. Шины теряли свойства на влажной дороге, было сложно выбирать момент для замены. У меня была небольшая заминка во время рестарта, но в остальном всё прошло хорошо. Сам удивился своему старту. Мы упорно работали над тем, чтобы прибавить в этом компоненте. В таких сложных условиях мы проделали великолепную работу», — уверенно подытожил Ферстаппен.

Серхио Перес рассчитывал на победный дубль для Red Bull Racing

Серхио Перес рассчитывал на победный дубль для Red Bull Racing

Дебютант Red Bull Racing Серхио Перес был в числе основных претендентов на победу в гонке на трассе «Имола». В субботу мексиканец стал вторым в квалификации, отстав от Льюиса Хэмилтона всего на 35 сотых секунды. На старте гонки Серхио не сумел защититься от атаки Макса Ферстппена, пропустив его вперёд. А затем на мокрой трассе с множеством аварий и вылетов Перес допустил несколько серьёзных ошибок, которые стояли ему подиума. Для начала Чеко совершил обгон позади сейфти-кара и получил десятисекундный штраф. Тем не менее после рестарта гонки мексиканец имел шанс на подиум, но из-за вылета откатился за пределы топ-10 и в итоге финишировал 12-м.

«Сегодня условия были очень трудными, и я допустил несколько ошибок, которые оказались очень дорогими. У меня были проблемы с тем, чтобы сохранить температуру шин, так что я потерял её позади сейфти-кара и получил десятисекундный штраф. Конечно, важно, что я привыкаю к машине и извлекаю для себя уроки, но я испортил гонку и очень недоволен собой, также мне очень жаль команду. Думаю, после рестарта подиум был в наших руках, а темп машины был хорошим, мы должны были финишировать на первом и втором местах. Давайте сконцентрируемся на следующей гонке, мы как команда будем очень упорно работать, чтобы вернуться более сильными», — эмоционально рассказал Серхио Перес.

Гасли подтверждает талант

Гасли подтверждает талант

Пьер Гасли всё увереннее чувствует себя в Формуле-1. Свидетельством этому стала гонка на дождливой трассе в Имоле, где француз, несмотря на ошибку команды в выборе шин, сумел прорваться с последнего места и стал седьмым. Таким образом, Гасли поднялся на девятое место генеральной классификации чемпионата мира и вывел Scuderia AlphaTauri на пятое место в Кубке конструкторов.

«Гонка напоминала американские горки. Сначала мы ошиблись в выборе шин для первого отрезка, в последний момент решив поставить дождевую резину. Возможно, команда поторопилась, или была какая-то другая причина. Мы быстро поняли, что сделали глупость, но решили: “Хорошо, пусть будет так”. В результате после десяти кругов я оказался последним, но смог отыграться и заработать очки – помогли красные флаги. Сегодня мы ошиблись и должны сделать выводы. Уверен, в следующий раз мы сработаем лучше», – рассказал Пьер Гасли.

Цунода впервые финишировал в дождь

Японский новичок Формулы-1 Юки Цунода не сумел продемонстрировать свой потенциал в Имоле. В квалификации Гран-при Эмилии-Романьи 20-летний пилот Scuderia AlphaTauri разбил гоночный болид, не сумев квалифицироваться. Цунода начал гонку с последнего место, но благодаря хорошему темпу сумел совершить серию важных обгонов и прорваться в очковую зону. Но после рестарта гонки Юки совершил рискованный манёвр, пытаясь обойти Льюиса Хэмилтона, за что расплатился вылетом с трассы. После этой ошибки японец не сумел побороться за очки, финишировав 13-м.

«Я впервые пилотировал машину в дождь: на промежуточной резине было нелегко, но я отлично выступил и обогнал нескольких гонщиков. Однако после красных флагов я сам всё испортил – во втором повороте машину развернуло. Я хотел обогнать Льюиса и думал, что всё получилось, но пилотировал слишком агрессивно и заехал на траву. Я сделаю выводы и в следующий раз буду действовать по-другому. В этот уик-энд я сам усложнил себе задачу – всё началось с инцидента в квалификации. На этой неделе я узнал больше, чем в Бахрейне. Следующая гонка – в Портимао. В отличие от Сахира и Имолы, я впервые буду выступать на португальской трассе. Постараюсь всё сделать верно», – отреагировал на 13 место Юки Цунода.

Результаты Гран-при Эмилии-Романьи 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 2:02:34.598 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — +22.000 Ландо Норрис (McLaren) — +23.702 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +25.579 Карлос Сайнс (McLaren) — +27.036 Даниэль Риккардо (McLaren) — +51.220 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — +52.818 Лэнс Стролл (Aston Martin) — +56.909 (штраф 5 секунд) Эстебан Окон (Alpine) — +1:05.704 Фернандо Алонсо (Alpine) — +1:06.561

Общий зачёт после Гран-при Эмилии-Романьи 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 44 очка; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 43; Ландо Норрис (McLaren) — 24; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 20; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 16; Карлос Сайнс (McLaren) — 14; Даниэль Риккардо (McLaren) — 14; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 10; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 6; Лэнс Стролл (Aston Martin) — 5.

Кубок Конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи 2021: