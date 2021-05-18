Ирек Ризаев: «Уровень райдеров из России – один из сильнейших в мире»

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Ирек Ризаев – один из топовых райдеров мировой BMX-сцены. В 2016 году уроженец Казани первым в мире выполнил сложнейшую комбинацию трюков 360 WHIP TO BAR TO OPO WHIP – во время разворота на 360 градусов райдер прокручивает раму вокруг своей оси, ловит её, прокручивает руль вокруг своей оси, после чего поворачивает раму в обратную сторону. Годом позже Ризаев первым в мире сделал рекордный QUINT WHIP – пять оборотов велосипеда вокруг своей оси в воздухе. Причём до россиянина рекорд в четыре тэйлвипа держался около 10 лет. В скором времени Ирек представит нашу страну на Олимпийских играх в дисциплине BMX-фристал, а сейчас оттачивает до идеала программу в домашнем парке «Урам», сконструированном с его помочью.

Большие цели

Ирек Ризаев представит Россию на Олимпийских играх в дисциплине BMX © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

«На данный момент, моя главная цель на 2021 год – выступить на дебютной для нашего вида спорта Олимпиаде. Причём в нашей дисциплине примут участие лишь девять мужчин и девять женщин. Поэтому сейчас все силы идут на подготовку к Играм.

Хочу шагнуть ещё на одну ступеньку выше, повысив уровень катания и начать чаще подниматься на подиумы международных соревнований Ирек Ризаев

Честно говоря, жду не только самих Олимпийских игр, но и того ощущения, когда после них с моральной точки зрения тренироваться будет проще. Легче будет тратить силы и время на изучение новых трюков, а не только на Олимпийскую программу. Также смогу больше время уделять различным вне соревновательным проектам.

Более того, хочу шагнуть ещё на одну ступеньку выше, повысив уровень катания и начать чаще подниматься на подиумы международных соревнований. А также создать ещё несколько проектов по типу “ВМХ в Казанском Кремле”».

Новые трюки

Ирек Ризаев первым в мире выполнил 360 WHIP TO BAR TO OPO WHIP и QUINT WHIP © Red Bull Content Pool

«У меня куча планов, связанных с трюками которые я бы хотел сделать первым в мире. Кроме того, я хочу добавить что-то интересное в свой соревновательный арсенал. Но сейчас, как я уже говорил, все силы идут на отработку конкретной программы для выступления на Олимпийских играх и тех трюков, которые я для неё подготовил.

У меня куча планов, связанных с трюками которые я бы хотел сделать первым в мире Ирек Ризаев

Трюки – странная материя. Можно начать разучивать новый и вдруг какой-нибудь из твоих стабильных трюков просто уходит. А ты учишь новый, так как в нём есть что-то, что немного перестраивает, так сказать, мышечную память. Так что на данный период времени стараюсь не изучать ничего особо нового.

Эпицентр BMX в России

Казань становится центром BMX в России © Sergey Shakuto / Red Bull Content Pool

«Казань потихоньку превращается в столицу экшн-спорта России. Здесь построили парк “Урам” – это, наверное, самое крутое место на планете для ВМХ-ера. Здесь есть всё и даже чуть больше! Огромный эир-парк, который отлично подходит для подготовки к самым большим соревнованиям в мире. Также тут есть бетонные боулы, два памп-трека и стрит-плаза.

«Урам» – это, наверное, самое крутое место на планете для ВМХ-ера Ирек Ризаев

Кроме того, сейчас уже достраивают крытую часть парка, которая на 100% сделает это место лучшим в мире для тренировок на ВМХ и самокате. Кстати, я принимал активное участие в проектировке открытого и крытого эир-парка и невероятно рад результату того, что у нас получилось сделать».

Создание конкурентной среды

Ирек Ризаев во время катания в казанском парке "Урам" © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

С открытием парка “Урам” в Казани начали появляться новые райдеры и уровень катания начал расти. Уверен, что через пару лет казанская ВМХ-сцена вырастет в несколько раз, а вместе с ней качество катания и количестве увлекающихся таким замечательным спортом, как ВМХ.

Раньше о российской ВМХ-сцене мало кто слышал, а сейчас ситуация кардинально изменилась и наш уровень – запредельный Ирек Ризаев

Отдельно стоит отметить, что уровень катания райдеров из России сейчас считается одним из сильнейших в мире, наравне с Австралией, Соединенными Штатами и Великобританией. Причём нам удалось добиться этого за какие-то пять лет. Раньше о российской ВМХ-сцене мало кто слышал, а сейчас ситуация кардинально изменилась и наш уровень – запредельный.

Любимый спот

Любимое место катания Ирека Ризаева © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

«Когда речь заходит о моём любимом месте для катания, выбор очевиден – не может быть ничего, кроме “Урам-парка”. Там есть все ингредиенты лучшего спота не только в Казани и России, но, и, наверное, в мире. Невероятные скейт-парки, крутейшая атмосфера и невероятные закаты. Кроме того, всё это в моём родном городе».

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