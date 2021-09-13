Ферстаппен нарастил преимущество после Гран-при Италии

На автодроме в Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу в ней одержал пилот McLaren Даниэль Риккардо, вторую строчку занял его партнёр по команде Ландо Норрис, третьим на подиум поднялся Валттери Боттас из Mercedes. Главной гоночной дуэлью уик-энда стало очное противостояние главных претендентов на чемпионский титул: Льюиса Хэмилтон из Mercedes и Макса Ферстаппена из команды Red Bull Racing. В результате ожесточенной борьбы за пределами правил произошла авария, лишившая обоих гонщиков возможности продолжить борьбу.

Хэмилтон идёт в атаку на Ферстаппена

«Сегодня мы боролись за позицию, но чтобы проехать этот поворот, нужно работать сообща, тогда как Льюис продолжал выжимать меня до момента, пока на трассе осталось место только для одной машины – после этого мы столкнулись. Когда он выехал с пит-лейн, то сразу стал выжимать меня на подъезде к первому повороту, поэтому мне даже пришлось заехать на зелёную полосу за пределами трассы.

Места было мало, но для меня оставалось пространство снаружи поворота, однако затем меня вытолкнули на оранжевый продолговатый поребрик. Я старался бороться жёстко, но честно. Я не до конца согласен со штрафом, поскольку считаю произошедшее гоночным инцидентом. Очень жаль, что сегодня так всё закончилось, но мы оба профессионалы и оставим это в прошлом», – хладнокровно подытожил Макс Ферстаппен.

Штраф лишил Переса места на подиуме

Штраф лишил Переса места на подиуме © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Гонка получилась богатой на события, и очень жаль, что не удалось подняться на подиум. Если говорить о штрафе, то мы надеялись на более широкий взгляд на ситуацию, ведь это был мой поворот, и я уже был впереди Шарля. Но штраф получен, и после я старался отыграться.

Команда сделала всё, что могла, но сегодня было практически невозможно обгонять и удержаться вплотную позади соперников. Гонщики McLaren были очень быстры и практически непобедимы – они сильно провели уик-энд, а на прямых к ним было невозможно подобраться. Их машины оказались эффективны на разгонах, поэтому у меня не было шансов.

Трасса не подходит нашей машине, мы были не особенно быстры, но теперь нужно переключиться на подготовку к этапу в России. До конца сезона ещё далеко», – прокомментировал Серхио Перес.

Гасли не реализовал потенциал

Гасли не реализовал потенциал © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Уик-энд начался отличным выступлением в квалификации, но начиная со вчерашнего дня всё складывалось неудачно. На первых кругах стало понятно, что с машиной что-то не так. Точную причину мы пока не знаем, но мне пришлось сойти с дистанции. Неприятно потерять обе машины в домашней для нас гонке, теперь будем готовиться к следующему Гран-при», – рассказал Пьер Гасли.

Юки Цунода не смог выйти на старт

«На круге выезда из боксов мы обнаружили проблему с машиной, пытались устранить её перед стартом, это оказалось невозможно и мы вернули её в боксы. Мои механики сделали всё, чтобы починить машину, но, к сожалению, я не смог стартовать. Нужно забыть о произошедшем и сосредоточиться на подготовке к Гран-при России», – объяснил Юки Цунода.

Результаты Гран-при Италии 2021:

Даниэль Риккардо (McLaren) — 1:21:54.365 Ландо Норрис (McLaren) +1.747 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +4.921 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +7.309 Серхио Перес (Red Bull Racing) +8.723 (5 секунд штрафа) Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +10.535 Лэнс Стролл (Aston Martin) +15.804 Фернандо Алонсо (Alpine) +17.201 Джордж Расселл (Williams) +19.742 Эстебан Окон (Alpine) +20.868

Общий зачёт после Гран-при Италии 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 226,5 очка; Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 221,5; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 141; Ландо Норрис (McLaren) — 132; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 118; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 104; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 97,5; Даниэль Риккардо (McLaren) — 83; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 66; Фернандо Алонсо (Alpine) — 50.

Кубок Конструкторов после Гран-при Италии 2021:

Mercedes AMG F1 — 362,5 очка; Red Bull Racing — 344,5; McLaren — 215; Scuderia Ferrari — 201,5; Alpine — 95; Scuderia AlphaTauri — 84; Aston Martin — 59; Williams – 22; Alfa Romeo — 3; Haas – 0.