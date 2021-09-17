Калле Рованперя получил статус греческого бога благодаря победе в Акрополе

По итогам 15 спецучастков ралли Греции победу одержал финн Калле Рованперя из команды, опередивший ближайшего преследователя, эстонца Отта Тянака, на 42,1 секунды. Тройку лучших замкнул лидер чемпионата, француз Себастьен Ожье.

Рованперя закладывает фундамент будущего успеха

Рованперя закладывает фундамент будущего успеха © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Выступающий за команду Toyota GAZOO Racing WRC Калле Рованперя заявил о намерениях победить в первый же день ралли Греции. Финн примерно на четыре секунды опередил ближайших преследователей – Отта Тянака из Hyundai Shell Mobis WRT и лидера общего зачета Себастьена Ожье. При этом первая тройка заметно оторвалась от остальных участников гонки: занимающий четвёртое место Дани Сордо уступил лидеру около полуминуты.

Сразу несколько экипажей заводских команд в первый день столкнулись с серьезными техническими проблемами. В частности, это произошло с пилотами, которые делили между собой второе место в чемпионате. На автомобиле Toyota Эльфина Эванса возникли проблемы с коробкой передач: одни передачи не хотели включаться, а на других коробка, наоборот, зависала. Возможности решить эту проблему не было до самого вечера, так как всю пятничную дистанцию экипажи должны были проехать без визита в сервис-парк.

Тьерри Нёвилль из Hyundai Shell Mobis WRT столкнулся сразу с несколькими неполадками и неисправностями, одной из которых стал отказ гидроусилителя руля. В результате ни британец, ни бельгиец по итогам пятницы не попали в число даже 15-ти лучших и отстают от лидера почти на пять и семь минут соответственно.

А вот россиянин Николай Грязин после первого дня занял третье место в своей категории WRC 2, проиграв около двух минут лидеру. Напомним, московский гонщик впервые пилотирует в гонке новый для себя автомобиль Ford Fiesta, а предыдущие этапы этого сезона Николай проехал на Volkswagen Polo.

Калле уходит в отрыв

Отт Тянак пытается догнать соперника © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В субботу Калле Рованперя укрепил своё лидерство в ралли Греции, заметно увеличив отрыв от преследователей. Если вечером в пятницу финн опережал ближайшего соперника меньше чем на четыре секунды, то уже по итогам субботы отрыв превысил полминуты. И хотя во второй половине дня его главные преследователи Отт Тянак и Себастьен Ожье выиграли по одному спецучастку. С утра они ничего не могли противопоставить чрезвычайно высокому темпу молодого соперника, выигравшего четыре допа подряд.

Даже на первом спецучастке дня, где Рованперя назвал свой выбор шин неправильным и пожаловался на нехватку сцепления с покрытием, финн опередил титулованных конкурентов на шесть и 12 секунд соответственно. В итоге же к концу дня эстонец отстал от лидера на 31, а француз – на 40 секунд. В то же время, потеряв много времени в пятницу из-за неисправностей, Эльфин Эванс и Тьерри Нёвилль заняли седьмое и 10-е место соответственно.

Кроме того, москвич Николай Грязин сохранил третье место в категории WRC 2, отстав больше чем на три минуты от соперников, ведущих борьбу за победу. При этом лидеров: боливийца Марко Буласию-Вилкинсона и известного по выступлениям в WRC норвежца Андреаса Миккельсена, по итогам двух дней гонки разделили всего восемь десятых секунды.

Финн добивается успеха

Тьерри Нёвилль финишировал лишь восьмым © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В воскресенье эстонец и француз боролись уже исключительно между собой, поскольку отрыв Рованпери был настолько колоссальным, что достиг 42 секунд. Решающим в этой борьбе стал первый воскресный доп, когда комплект шин на автомобиле Ожье оказался не слишком подходящим для влажной трассы и лидер чемпионата мира разом уступил сопернику 14 секунд. В итоге Тянак и Ожье финишировали на тех же втором и третьем местах, на которых начали день.

В первой пятерке гонку также закончили Дани Сордо и Гас Гринсмит. В любом случае, Ожье увеличил отрыв от соперников в общем зачете чемпионата. Сделать это помогли неудачи ближайших преследователей – Эльфин Эванс и Тьерри Нёвилль ещё в пятницу потеряли много времени из-за неисправностей и финишировали только шестым и восьмым.

В результате за три этапа до финиша француз опережает британца и бельгийца на 44 и 50 очков соответственно. Рованперю же вторая в сезоне и в карьере победа сделала одним из претендентов на призовые места: финн уступает Ожье 51 очко.

А вот наш Россиянин Николай Грязин занял третье место в своей категории WRC 2, отстав почти на пять минут от ставшего лучшим Андреаса Миккельсена.

Результаты ралли Греции 2021:

Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 3:28:24.6 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +42.1 Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) +1:11.3 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:01.0 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +5:45.0 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +6:42.7 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +6:54.4 Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) +8:41.1 Андреас Миккельсен (Toksport WRT) +9:02.5 Марко Буласия Уилкинсон (Toksport WRT) +9:19.2

Личный зачёт WRC 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 180 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 136 Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 130 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 129 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 106 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 66 Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 60 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) – 44 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 43 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) – 36

Командный зачёт WRC 2021:

Toyota GAZOO Racing WRC – 397 Hyundai Shell Mobis WRT – 340 M-Sport Ford WRT – 153 Hyundai 2C Competition – 44