Макс Ферстаппен сделал хет-трик в Гран-при Мексики

На автодроме в Мехико завершилась гонка Гран-при Мексики Формулы-1. Победу по её итогам в феноменальном стиле отпраздновал пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, второе место занял его прямой конкурент в борьбе за чемпионский титул гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших ещё один пилот Red Bull Racing Серхио Перес.

Благодаря успеху в Мексике увеличился отрыв лидера в личном зачёте: Макс Ферстаппен ботыграл у Льюиса Хэмилтона семь очков и теперь опережает соперника на 19 баллов. В командном зачёте отставание Red Bull Racing от Mercedes сократилось до одного очка.

Ферстаппен уходит в отрыв в Мексике

Ферстаппен уходит в отрыв в Мексике © Getty Images/Red Bull Content Pool

«В Мексике невероятные болельщики, а когда у тебя такой напарник, как Серхио Перес, приезжать в эту страну вообще прекрасно! Но и раньше мексиканская публика отлично нас поддерживала, ведь здесь очень любят Формулу-1. На старте гонки развернулась интересная борьба, когда три машины ехали в ряд, и надо было просто постараться как можно позже затормозить перед первым поворотом. Мне удалось удержаться на трассе и я прорвался с третьей позиции на первую. Это предрешило исход гонки, ведь я мог полностью сосредоточиться на своей работе, при том что машина позволяла держать отличный темп. До конца чемпионата ещё далеко. Хотя, конечно, мы в неплохой ситуации, но всё может измениться очень быстро. В общем, будем готовиться к гонке в Бразилии, с этим Гран-при у меня тоже связаны прекрасные воспоминания», – оптимистично подытожил Макс Ферстаппен.

Перес завоевал особый домашний подиум

Перес завоевал особый домашний подиум © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Подиум в домашнем Гран-при приносит совершенно особые ощущения. Конечно, мне хотелось большего, я хотел выиграть гонку, завоевать вместе с Максом победный дубль для команды. Гонщики всегда заряжены на максимальный результат, третье место не может принести удовлетворения, но на этот раз всё иначе. Я наслаждался этим днём, был счастлив видеть столько людей на трибунах, подняться перед ними на подиум. Для меня это был особенный день. У меня не было шансов обогнать Льюиса.

В гонке есть оптимальный момент, чтобы провести атаку, но Льюис первым провёл пит-стоп, а мы решили использовать противоположную стратегию – и я остался на трассе, растянув первый отрезок. Он получился непростым, в том числе из-за проблем с обгоном круговых. Какое-то время я за ними потерял. В конце гонки мы ехали друг за другом, но на этой трассе сложно обогнать, тем более когда соперник так быстр на прямых. Обидно, ведь машина была быстра – мы могли завоевать победный дубль», – прокомментировал Серхио Перес.

Гасли финишировал в шаге от подиума

Гасли финишировал в шаге от подиума © Getty Images/Red Bull Content Pool

Благодаря четвёртому месту Пьера Гасли в Мехико команда Scuderia AlphaTauri сравнялась по очкам с Alpine в борьбе за пятое место в Кубке конструкторов. А вот напарник Гасли Юки Цунода выбыл из борьбы на первом круге после столкновения с Эстебаном Оконом.

«Старт получился достаточно хаотичным. Мы боролись вместе с Даниэлем Риккардо и Валттери Боттасом. Серхио Перес и я проехали по траве, что позволило избежать столкновения. После этого у меня был хороший темп, но почти всю гонку я проехал в одиночестве. Я без особых проблем уехал от двух гонщиков Ferrari. По ходу гонки мы держали ситуацию под контролем, я мог атаковать, когда было необходимо. Шарль Леклер и Карлос Сайнс по очереди пытались догнать меня, но у них это не вышло, что приятно. Машина хорошо управлялась, и я рад четвёртому месту», – объяснил Пьер Гасли.

Цунода не смог добраться до финиша

«У нас была возможность заработать много очков, поэтому жаль, что гонка для меня так быстро закончилась. Мне просто не повезло – соперник рядом со мной оказался зажат и ударил мою машину в бок. Как я сказал, неудачное стечение обстоятельств. Я не смог продолжить движение, поскольку машина получила достаточно сильные повреждения. В целом, уик-энд складывался хорошо, за исключением гонки. По сравнению с предыдущим этапом удалось сделать шаг вперёд», – подвёл итог выступления в Мексике Юки Цунода.

Результаты Гран-при Мексики 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:38:39.086 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +16.555 Серхио Перес (Red Bull Racing) +17.752 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +1:03.845 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +1:21.037 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +1 круг Себастьян Феттель (Aston Martin) +1 круг Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг Фернандо Алонсо (Alpine) +1 круг Ландо Норрис (McLaren) +1 круг

Общий зачёт после Гран-при Мексики 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 321,5 очко; Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 293,5; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 185; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 165; Ландо Норрис (McLaren) — 150; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 138; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 130,5; Даниэль Риккардо (McLaren) — 105; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 86; Фернандо Алонсо (Alpine) — 60.

Кубок Конструкторов после Гран-при Мексики 2021:

Mercedes AMG F1 — 478,5 очков; Red Bull Racing — 477,5; Scuderia Ferrari — 268,5; McLaren — 255; Scuderia AlphaTauri — 106; Alpine — 106; Aston Martin — 68; Williams – 23; Alfa Romeo — 11; Haas – 0.