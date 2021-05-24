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Ферстаппен победил в Монако и впервые в карьере возглавил чемпионат Ф-1
Нидерландский пилот отпраздновал успех в гонке по улицам Монте-Карло и вывел Red Bull Racing на вершину Кубка Конструкторов.
На городской трассе в Монте-Карло завершился Гран-при Монако Формулы-1. Победителем гонки стал пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен. Голландец стартовал с первого ряда и сумел удержать лидерство до самого финиша. Второе место завоевал гонщик Scuderia Ferrari Карлос Сайнс, который принёс «Скудерии» первый подиум в сезоне. Топ-3 замкнул Ландо Норрис на McLaren.
Льюис Хэмилтон финишировал лишь на седьмом месте, в результате чего утратил первое место в общем зачёте, уступив его Максу Ферстаппену. Кроме того, не сумел добраться до финиша и напарник британца Валттери Боттас, который сошёл с трассы из-за проблем с «переобуванием» покрышек в боксах. А вот обладатель поула Шарль Леклер и вовсе не стартовал в гонке из-за неисправности коробки передач.
Ферстаппен переписывает историю
Макс Ферстаппен впервые в карьере стал победителем Гран-при Монако. Ценности этому результату добавил тот факт, что раньше голландцу не удавалось даже подняться на подиум гонки в Монте-Карло. Кроме того, благодаря этой победе Ферстаппен вышел на первое место чемпионата мира, на четыре очка опередив главного конкурента в борьбе за титул – действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
«Конечно, победа в Монако – это особое достижение! Более того, я даже на подиум здесь поднялся впервые. Прекрасная гонка, по ходу которой надо было сохранять предельную концентрацию – в общем, всё здорово. На этой трассе никогда не знаешь, что может произойти, но важно было беречь шины и, конечно, правильно выбрать момент для пит-стопа. Остальные поехали в боксы раньше меня, что, конечно, несколько упростило мою задачу. Но в целом я контролировал ситуацию. Конечно, я всегда мечтал выиграть этот Гран-при, ещё когда в детстве смотрел гонку в Монако по ТВ. Поэтому, конечно, сейчас я испытываю чувство гордости. Впереди ещё очень долгий сезон, но пока всё складывается прекрасно!», – оптимистично рассказал Макс Ферстаппен.
Серхио Перес продолжает повышать планку
Мексиканский пилот Red Bull Racing Серхио Перес продолжает прогрессировать за рулём RB16. В Монако Перес продемонстрировал виртуозную работу с шинами и шикарное пилотирование, которое позволило Серхио финишировать четвёртым.
«Отличный день для команды, и я очень рад за Макса – он отлично поработал, и мы лидируем в личном зачёте и Кубке конструкторов. Команда выбрала для меня прекрасную стратегию, а наши переговоры на протяжении всей гонки были очень информативными. Я берёг шины, а затем атаковал, когда было необходимо. Это стало ключевым моментом – я проехал два или три круга в квалификационном режиме, что позволило опередить соперников и подняться на четвёртое место.
Я сокращал отставание от Ландо Норриса, но его шины были в хорошем состоянии, так что у меня не было реального шанса выйти вперёд. Современные машины слишком широкие, но что есть, то есть. Мы смогли минимизировать потери, учитывая стартовую позицию. Когда мне будет более комфортно в машине в квалификации, тогда я стану серьёзным претендентом на победы, ведь уже сейчас я доволен своей формой в гонках», – поделился мнение о выступлении в Монако Серхио Перес.
Гасли опередил Хэмилтон в чистой скорости
Французский пилот Scuderia AlphaTauri Пьер Гасли провёл потрясающую гонку, результатом которой стало шестое место впереди действующего семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Собственно говоря, именно такого результата молодой француз и титулованный британец смогли добиться и в квалификации. Но как Хэмилтон не пытался пройти Гасли в гонке, ему не удавалось. Льюис даже пытался сделать андеркат, за счёт тактики позднего пит-стопа, но всё равно вышел из боксов следом за Пьером. Таким образом, Пьер доказал, что способен противостоять ведущим гонщикам Ф-1 в чистой скорости на трассе прямо сейчас.
«В этот уик-энд мы добились лучших в сезоне результатов, как в квалификации, так и в гонке. Все 79 кругов я вёл напряжённую борьбу с Льюисом, так что ошибки были недопустимы. После пит-стопа Хэмилтон начал меня активно прессинговать – пришлось реагировать на его стратегию, и в итоге я оставил Феттелю и Пересу свободную трассу и они меня опередили за счёт стратегии. С этим предстоит разобраться, но в целом мы довольны прогрессом в этот уик-энд и тем, что снова боролись за высокие позиции.
После финиша подошёл к Феттелю и сказал, что когда он возвращался на трассу после пит-стопа, между нами оставалось не больше сантиметра. Отрезок до Beau Rivage – это не совсем прямая, там есть небольшой изгиб. Я надеялся, что Феттель оставит мне место. Борьба была жесткой, но честной. Если бы я действовал немного агрессивнее, то мы оба закончили бы гонку в гавани. Я рад, что всё обошлось.
Себастьян отлично выступил в гонке. Я удивился, когда увидел его рядом. Точно не знаю, как ему это удалось – надо посмотреть запись. На первом отрезке я спокойно ехал за Норрисом, но после пит-стопа мне было очень сложно прогреть шины Hard. Мы постарались отреагировать на стратегию Льюиса, а в итоге после своего пит-стопа Себастьян вернулся на трассу непосредственно впереди меня… Но я доволен шестой позицией – это наш лучший результат в сезоне», – оптимистично описал гонку Гасли.
Цунода впервые добрался до финиша в Монако
Юки Цунода не сумел удивить боссов Scuderia AlphaTauri, вновь финишировав за пределами очковой зоны. И если его напарник по команде Пьер Гасли стал шестым, то японец сумел обогнать лишь обоих пилотов Haas и добрался до финиша лишь 16-м. Впрочем, для дебютанта Формулы-1 гонка в Монако стала первой в карьере и финиш в ней уже можно считать программой минимум.
«Я знал, что при старте с шестнадцатой позиции гонка не будет простой. На первом круге у меня возникли проблемы со сцеплением шин с трассой, из-за которых я потерял несколько позиций. Затем я застрял за соперниками, хотя мог ехать быстрее. Для меня главное – прибавить в квалификации. Предстоит много работы перед следующей гонкой. Надеюсь, в Баку удастся заработать очки», – подытожил Цунода.
Результаты Гран-при Монако 2021:
- Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:38:56.820
- Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — +8.968
- Ландо Норрис (McLaren) — +19.427
- Серхио Перес (Red Bull Racing) — +20.490
- Себастьян Феттель (Aston Martin) — +52.591
- Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — +53.896
- Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — +1:08.231
- Лэнс Стролл (Aston Martin) — +1 круг
- Эстебан Окон (Alpine) — +1 круг
- Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — +1 круг
Общий зачёт после Гран-при Монако 2021:
- Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 105 очков;
- Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 101;
- Ландо Норрис (McLaren) — 56;
- Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 47;
- Серхио Перес (Red Bull Racing) — 44;
- Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 40;
- Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 38;
- Даниэль Риккардо (McLaren) — 24;
- Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 16;
- Эстебан Окон (Alpine) — 10.
Кубок Конструкторов после Гран-при Монако 2021:
- Red Bull Racing — 149 очков;
- Mercedes AMG F1 — 148;
- McLaren — 80;
- Scuderia Ferrari — 78;
- Aston Martin — 19;
- Scuderia AlphaTauri — 18;
- Alpine — 17;
- Alfa Romeo — 1;
- Williams – 0;
- Haas – 0.