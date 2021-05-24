Ферстаппен победил в Монако и впервые в карьере возглавил чемпионат Ф-1

На городской трассе в Монте-Карло завершился Гран-при Монако Формулы-1. Победителем гонки стал пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен. Голландец стартовал с первого ряда и сумел удержать лидерство до самого финиша. Второе место завоевал гонщик Scuderia Ferrari Карлос Сайнс, который принёс «Скудерии» первый подиум в сезоне. Топ-3 замкнул Ландо Норрис на McLaren.

Льюис Хэмилтон финишировал лишь на седьмом месте, в результате чего утратил первое место в общем зачёте, уступив его Максу Ферстаппену. Кроме того, не сумел добраться до финиша и напарник британца Валттери Боттас, который сошёл с трассы из-за проблем с «переобуванием» покрышек в боксах. А вот обладатель поула Шарль Леклер и вовсе не стартовал в гонке из-за неисправности коробки передач.

Ферстаппен переписывает историю

Ферстаппен вырывается в лидеры на старте гонки © Getty Images/Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен впервые в карьере стал победителем Гран-при Монако. Ценности этому результату добавил тот факт, что раньше голландцу не удавалось даже подняться на подиум гонки в Монте-Карло. Кроме того, благодаря этой победе Ферстаппен вышел на первое место чемпионата мира, на четыре очка опередив главного конкурента в борьбе за титул – действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Макс и его механики праздную победу в Монако © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Конечно, победа в Монако – это особое достижение! Более того, я даже на подиум здесь поднялся впервые. Прекрасная гонка, по ходу которой надо было сохранять предельную концентрацию – в общем, всё здорово. На этой трассе никогда не знаешь, что может произойти, но важно было беречь шины и, конечно, правильно выбрать момент для пит-стопа. Остальные поехали в боксы раньше меня, что, конечно, несколько упростило мою задачу. Но в целом я контролировал ситуацию. Конечно, я всегда мечтал выиграть этот Гран-при, ещё когда в детстве смотрел гонку в Монако по ТВ. Поэтому, конечно, сейчас я испытываю чувство гордости. Впереди ещё очень долгий сезон, но пока всё складывается прекрасно!», – оптимистично рассказал Макс Ферстаппен.

Серхио Перес продолжает повышать планку

Sergio Pérez stürmte nach einem schwierigen Qualifying auf Platz 4. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Мексиканский пилот Red Bull Racing Серхио Перес продолжает прогрессировать за рулём RB16. В Монако Перес продемонстрировал виртуозную работу с шинами и шикарное пилотирование, которое позволило Серхио финишировать четвёртым.

«Отличный день для команды, и я очень рад за Макса – он отлично поработал, и мы лидируем в личном зачёте и Кубке конструкторов. Команда выбрала для меня прекрасную стратегию, а наши переговоры на протяжении всей гонки были очень информативными. Я берёг шины, а затем атаковал, когда было необходимо. Это стало ключевым моментом – я проехал два или три круга в квалификационном режиме, что позволило опередить соперников и подняться на четвёртое место.

Я сокращал отставание от Ландо Норриса, но его шины были в хорошем состоянии, так что у меня не было реального шанса выйти вперёд. Современные машины слишком широкие, но что есть, то есть. Мы смогли минимизировать потери, учитывая стартовую позицию. Когда мне будет более комфортно в машине в квалификации, тогда я стану серьёзным претендентом на победы, ведь уже сейчас я доволен своей формой в гонках», – поделился мнение о выступлении в Монако Серхио Перес.

Гасли опередил Хэмилтон в чистой скорости

Гасли опередил Хэмилтон в чистой скорости, финишировав в Монако шестым © Getty Images/Red Bull Content Pool

Французский пилот Scuderia AlphaTauri Пьер Гасли провёл потрясающую гонку, результатом которой стало шестое место впереди действующего семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Собственно говоря, именно такого результата молодой француз и титулованный британец смогли добиться и в квалификации. Но как Хэмилтон не пытался пройти Гасли в гонке, ему не удавалось. Льюис даже пытался сделать андеркат, за счёт тактики позднего пит-стопа, но всё равно вышел из боксов следом за Пьером. Таким образом, Пьер доказал, что способен противостоять ведущим гонщикам Ф-1 в чистой скорости на трассе прямо сейчас.

«В этот уик-энд мы добились лучших в сезоне результатов, как в квалификации, так и в гонке. Все 79 кругов я вёл напряжённую борьбу с Льюисом, так что ошибки были недопустимы. После пит-стопа Хэмилтон начал меня активно прессинговать – пришлось реагировать на его стратегию, и в итоге я оставил Феттелю и Пересу свободную трассу и они меня опередили за счёт стратегии. С этим предстоит разобраться, но в целом мы довольны прогрессом в этот уик-энд и тем, что снова боролись за высокие позиции.

После финиша подошёл к Феттелю и сказал, что когда он возвращался на трассу после пит-стопа, между нами оставалось не больше сантиметра. Отрезок до Beau Rivage – это не совсем прямая, там есть небольшой изгиб. Я надеялся, что Феттель оставит мне место. Борьба была жесткой, но честной. Если бы я действовал немного агрессивнее, то мы оба закончили бы гонку в гавани. Я рад, что всё обошлось.

Себастьян отлично выступил в гонке. Я удивился, когда увидел его рядом. Точно не знаю, как ему это удалось – надо посмотреть запись. На первом отрезке я спокойно ехал за Норрисом, но после пит-стопа мне было очень сложно прогреть шины Hard. Мы постарались отреагировать на стратегию Льюиса, а в итоге после своего пит-стопа Себастьян вернулся на трассу непосредственно впереди меня… Но я доволен шестой позицией – это наш лучший результат в сезоне», – оптимистично описал гонку Гасли.

Цунода впервые добрался до финиша в Монако

Юки Цунода не сумел удивить боссов Scuderia AlphaTauri, вновь финишировав за пределами очковой зоны. И если его напарник по команде Пьер Гасли стал шестым, то японец сумел обогнать лишь обоих пилотов Haas и добрался до финиша лишь 16-м. Впрочем, для дебютанта Формулы-1 гонка в Монако стала первой в карьере и финиш в ней уже можно считать программой минимум.

«Я знал, что при старте с шестнадцатой позиции гонка не будет простой. На первом круге у меня возникли проблемы со сцеплением шин с трассой, из-за которых я потерял несколько позиций. Затем я застрял за соперниками, хотя мог ехать быстрее. Для меня главное – прибавить в квалификации. Предстоит много работы перед следующей гонкой. Надеюсь, в Баку удастся заработать очки», – подытожил Цунода.

Результаты Гран-при Монако 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:38:56.820 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — +8.968 Ландо Норрис (McLaren) — +19.427 Серхио Перес (Red Bull Racing) — +20.490 Себастьян Феттель (Aston Martin) — +52.591 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — +53.896 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — +1:08.231 Лэнс Стролл (Aston Martin) — +1 круг Эстебан Окон (Alpine) — +1 круг Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — +1 круг

Общий зачёт после Гран-при Монако 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 105 очков; Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 101; Ландо Норрис (McLaren) — 56; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 47; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 44; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 40; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 38; Даниэль Риккардо (McLaren) — 24; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 16; Эстебан Окон (Alpine) — 10.

Кубок Конструкторов после Гран-при Монако 2021:

Red Bull Racing — 149 очков; Mercedes AMG F1 — 148; McLaren — 80; Scuderia Ferrari — 78; Aston Martin — 19; Scuderia AlphaTauri — 18; Alpine — 17; Alfa Romeo — 1; Williams – 0; Haas – 0.