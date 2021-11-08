Джек Миллер вернулся на подиум MotoGP ™ в Портимане

Итальянский мотогонщик Франческо Баньяя из команды Ducati Lenovo Team стал победителем Гран-при Алгарве MotoGP. Второе место по итогам заезда занял испанец Жоан Мир из Team Suzuki Ecstar, третьим финишную черту пересёк представитель Австралии Джек Миллер из Ducati Lenovo Team. Гонка была остановлена после 23 круга из-за аварии, участниками которой стали Мигель Оливейра и Икер Лекуона. К слову, попал в аварию и чемпион-2021 Фабио Куартараро.

Пента-трик Баньяи в квалификации

Алекс Маркес в Гран-при Португалии © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Франческо Баньяя из команды Ducati Lenovo Team выиграл квалификацию Гран-при Португалии. Невероятно, но это уже пятый поул подряд для итальянского гонщика. Причём из четырех предыдущих лишь два привели к победам в гонках. Второе время в субботу показал напарник Баньяи Джек Миллер. Право стартовать третьим с первого ряда в гонке заслужил чемпион 2020 года Жоан Мир из команды Team Suzuki Ecstar. Тем самым он повторил свой лучший квалификационный результат в карьере. Мир, как и его напарник Алекс Ринс, выбрали в финале квалификации мягкие передние шины, в то время как остальные ехали на Medium.

Во время тренировок Баньяя регулярно обменивался лучшими кругами с Фабио Куартараро – досрочным чемпионом 2021 года. Интересно, что в последней тренировке их разделила всего одна тысячная секунды. Но в финале квалификации Куартараро сильно сбавил и показал только седьмой результат. Из первого сегмента квалификации во второй прошли Икер Лекуона, а также Жоан Зако, показавший лучшее время сессии.

Досрочное окончание гонки

Гонка была завершена за три круга до финиша из-за столкновения Икера Лекуоны и Мигеля Оливейры. Возобновлять ее так и не стали. Оба гонщика после аварии смогли самостоятельно подняться на ноги однако Оливейру отправили на обследование в медицинский центр. Досрочно победивший в чемпионате Фабио Куартараро стартовал седьмым, потерял две позиции, потом прорвался до шестого места, но за пять кругов до финиша упал в пятом повороте. Этот сход оказался Куартараро в сезоне. Напарник француза по Yamaha Франко Морбиделли на момент прекращения гонки был вне очковой зоны.

Уверенная победа Франческо Баньяи

Жоан Зарко в Гран-при Португалии © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Стартовавший с поула Баньяя, выиграл старт и удержал позицию до окончания гонки. Поначалу борьбу Пеко пытался навязать вышедший на второе место Жоан Мир, но к середине дистанции гонки он прекратил попытки и отстал на несколько секунд. Благодаря этому Баньяя, который на прошлом этапе выбыл из борьбы за чемпионский титул, досрочно стал вице-чемпионом.

Мир остался вторым и благодаря этому гарантировал себе третье место в личном зачете. Напарник Баньяи Джек Миллер стал в Португалии третьим и помог тем самым заработать дополнительные очки команде Ducati Lenovo Team, которая благодаря этому опередила Yamaha и вышла в лидеры чемпионата. Более того, Ducati в Португалии досрочно выиграла зачет конструкторов. Этому поспособствовали и гонщики клиентских команд. В частности, выступающий за Pramac Ducati Жоанн Зарко, который стал пятым и гарантированно стал лучшим гонщиком сезона из не заводских команд.

Результаты Гран-при Португалии MotoGP 2021:

Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 38:17.720 Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +2.478 Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +6.402 Алекс Маркес (LCR Honda Castrol) +6.453 Жоанн Зарко (Pramac Racing) +7.882 Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) +9.573 Хорхе Мартин (Pramac Racing) +10.144 Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) +10.742 Энеа Бастианини (Avintia Esponsorama) +13.840 Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +14.487

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 267 очков Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 227; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 195; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 165; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 163; Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 142; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 142; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 113; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 106; Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) — 100.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Ducati Lenovo Team — 392; Monster Energy Yamaha MotoGP — 364; Team Suzuki Ecstar — 294; Pramac Racing — 258; Repsol Honda Team — 250; Red Bull KTM Factory Racing — 234; LCR Honda — 143; Esponsorama Racing — 135; Aprilia Racing Team Gresini — 128; Petronas Yamaha SRT — 86; Tech3 KTM Factory Racing — 75.