Самая захватывающая гонка MotoGP? Брэд Биндер играет и выигрывает в Австрии

Гонщик Red Bull KTM Factory Racing Брэд Биндер в феноменальном стиле стал победителем гонки Гран-при Австрии MotoGP. Второе место по итогам заезда досталось Франческо Баньяе Ducati Lenovo Team, уступившего победителю без малого 10 секунд. Третьим на трассе Red Bull Ring стал победитель предыдущего этапа – Гран-при Штирии – Хорхе Мартин из Pramac Racing.

Залогом успеха Биндера стал его волевой характер и желание идти до конца. В отличие от всех лидеров, после начавшегося во время гонки дождя, гонщик Red Bull KTM Factory Racing не стал менять мотоцикл и сумел финишировать на сликах на мокрой трассе.

Хорхе Мартин установил рекорд Red Bull Ring

Брэд Биндер и Хорхе Мартин празднуют успех на Red Bull Ring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Победитель Гран-при Штирии Хорхе Мартин, выступающий в составе команды Pramac Racing на мотоцикле Ducati, стал победителем второй подряд квалификации на трассе Red Bull Ring. На сей раз в рамках Гран-при Австрии. 23-летний дебютант премьер-класса чемпионата мира не смог пройти во второй сегмент квалификации по итогам тренировок – этому помешало падение в субботу утром. Но уже в первом сегменте Мартин уверенно показал лучшее время.

В то же время, главным соперником испанца в борьбе за поул стал лидер чемпионата Фабио Куартараро, представляющий заводскую команду Yamaha. В итоге Мартин опередил соперника всего на три сотых секунды. Немаловажную роль в этом сыграл слип-стрим за спиной напарника Жоана Зарко, которым пилот воспользовался на своем быстром круге. Более того, показанное Хорхе время стало новым рекордом австрийской трассы.

Смена лидера произошла на старте

Brad Binder blieb bei schwierigen Bedingungen im vollen Fokus. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Несмотря на победу в квалификации, Хорхе Мартин проиграл старт гонки, уступив лидерство Франческо Баньяе, стартовавшему третьем. На первых кругах за спиной гонщика Ducati Lenovo Team шла настоящая чехарда с участием лидирующего в чемпионате Фабио Куартараро на Yamaha, многократного чемпиона Марка Маркеса из Repsol Honda Team и двух пилотов Pramac Racing.

Эти четыре пилота регулярно менялись позициям: Куартараро за восемь кругов успел откатиться за пределы первой пятерки и вернуться на вторую позицию, которую француз занимал на старте. Лидер Yamaha в какой-то момент даже провел удачную атаку на позиции Баньяи, но итальянец практически сразу вернул себе лидерство. В середине гонки Куартараро и Маркес закрепились на второй и третьей позициях, но примерно за пять кругов до финиша над трассой начал накрапывать дождь. Этот фактор резко обострил ситуацию в группе лидеров.

Дождь спутал карты

Брэд Биндер оказался лучшим на дождливой трассе © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Пилоты вновь начали бороться между собой. Баньяя в какой-то момент с первого места откатился на четвёртое, а за три круга до финиша большинство лидеров отправилось на пит-лейн, чтобы пересесть на мотоциклы с дождевыми настройками и соответствующими шинами. Эти действия сложно назвать неправильными. Маркес и Куартараро в итоге допустили ошибки даже на дождевых шинах.

Причём восьмикратный чемпион мира упал и в итоге финишировал лишь 11-м. А вот Баньяя и Хорхе Мартин на последних кругах смогли из конца первой десятки прорваться в первую тройку и в итоге финишировали на второй и третьей позициях.

Звёздный час Брэда Биндера

Брэд Биндер празднует победу в Гран-при Австрии © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Именно в этот момент наступил звёздный час Брэда Биндера, который стал главным героем гонки в Шпильберге. Южноафриканский гонщик, представляющий Red Bull KTM Factory Racing, начал гонку с 10-й позиции. Он не стал менять мотоцикл, когда в самом конце заезда трасса стала намокать под дождем. Биндер в момент начала дождя занимал шестое место и смог подтянуться вплотную к пилотам, сражавшимся за лидерство.

Поэтому после заезда лидеров на пит-лейн он не просто вышел на первую позицию, но и получил достаточно большой отрыв от сменивших мотоциклы. В итоге, несмотря на стремительно ухудшающиеся условия на трассе, южноафриканец смог избежать серьезных ошибок и добрался до финиша на первой позиции. Более того, остался на ней, после того как получил трёхсекундный штраф за многочисленные нарушения границ трассы.

Результаты Гран-при Австрии MotoGP 2021:

Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 40:46.928 (штраф – 3 сек.) Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +9.991 Хорхе Мартин (Pramac Racing) +11.570 Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +12.623 Лука Марини (​​Sky VR46 Esponsorama) +14.831 Икер Лекуона (Tech3 KTM Factory Racing) +14.952 Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +16.650 Валентино Росси (Petronas Yamaha SRT) +17.150) Алекс Маркес (LCR Honda Castrol) +17.692 Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +18.270

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 181 очко; Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 134; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 134; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 132; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 105; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 98; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 95; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 85; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 67; Хорхе Мартин (Pramac Racing) — 64.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Monster Energy Yamaha MotoGP — 276 очков; Ducati Lenovo Team — 239; Pramac Racing — 200; Red Bull KTM Factory Racing — 183; Team Suzuki Ecstar — 178; Repsol Honda Team — 107; LCR Honda — 96; Aprilia Racing Team Gresini — 71; Petronas Yamaha SRT — 68; Esponsorama Racing — 58; Tech3 KTM Factory Racing — 54.