Оливейра поднялся на вершину Гран-при Каталонии
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Мотоспорт

Оливейра поднялся на вершину Гран-при Каталонии

Португальский пилот Red Bull KTM Factory Racing завоевал победу в гонке, в которой его никто не считал претендентом на успех.
Автор Evgeniy Kolychev
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Триумфом португальского гонщика Red Bull KTM Factory Racing завершилась гонка Гран-при Каталонии MotoGP на автодроме в Барселоне. Второе место в гонке занял Жоанн Зарко, уступивший победителю менее 0,2 секунды. В тройку лучших финишировал Джек Миллер из Ducati Lenovo Team. Бронза могла достаться Фабио Куартараро, однако он был оштрафован на три секунды за неверное возвращение на трассу после выезда с неё.

Пятый поул Куартараро и затишье Оливейры

KTM's Miguel Oliveira celebrates his 3rd premier class win.
Мигель Оливейра отпраздновал третью победу в премьер-классе
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Португалец Мигель Оливейра оказался главной звездой Гран-при Каталонии. Хотя по итогам решающей квалификации, в которой гонщик Red Bull KTM Factory Racing занял четвёртое место, этого никто не мог предположить. А вот лидер сезона Фабио Куартараро был в квалификации, как всегда, хорошо. Француз, завоевавший поул в пятый раз подряд, лидировал по ходу всего решающего сегмента. И стоило Франко Морбиделли из команды Petronas Yamaha превзойти первый результат Куартараро, как тот, оставшись на трассе, тут же проехал круг на четыре десятых быстрее итальянца. Во второй попытке к французу на несколько сотых секунды подобрался Джек Миллер на заводской Ducati, но результат Куаратаро устоял – а Миллер на следующем круге упал.
На последних минутах квалификации был весьма быстр и Зарко, после первого и второго секторов опережавший лидера Yamaha. Не исключено, что завоевать поул Зарко помешал контакт с одним из соперников, которого пилот Pramac Ducati был вынужден обгонять по ходу быстрого круга. Квалификация в целом была богатой на инциденты: во втором сегменте помимо Миллера на асфальте оказались Пол Эспаргаро и Валентино Росси. После падения в первой попытке титулованный итальянец вернулся на трассу, но смог показать лишь 11-й результат.

Оливейра наносит ответный удар

Miguel Oliveira leads the MotoGP™ pack in Catalunya.
Оливейра наносит ответный удар
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
После победы в квалификации, Фабио Куартараро стартовал с поула, но первый круг закончил только третьим, а вскоре и вовсе откатился на пятое место. Лидерство же, опередив Джека Миллера из Ducati, быстро захватил Мигель Оливейра из Red Bull KTM Factory Racing. Пока Куартараро прорывался вперед, португальцу удалось создать отрыв в три с лишним секунды. Но уже к середине дистанции два гонщика оказались рядом, а вскоре Фабио удалась результативная атака. Однако уже через два круга Оливейра смог восстановить статус-кво на стартовой прямой и вновь возглавил гонку.
Miguel Oliveira celebrates KTM's return to the top step.
Победный круг Мигеля Оливейры
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Несмотря на все усилия гонщика Yamaha, ему так и не удалось переломить ход борьбы в свою пользу. Более того, в концовке серьезную борьбу Куартараро смог навязать Жоан Зарко из Pramac Ducati. Два француза едва не столкнулись в конце длинной прямой, но именно Жоан оказался впереди. И хотя Куартараро пересек линию финиша третьим, лидер сезона получил штраф в три секунды за неверное возвращение на трассу после выезда с неё в первом повороте в эпизоде сражения с Зарко. Вдобавок, в конце гонки у Фабио расстегнулся комбинезон, создавая дополнительное аэродинамическое сопротивление. Сплошные неудачи для первого лидера чемпионата.
А вот Оливейра более чем уверенно довёл гонку до победы. Для Мигеля, который в пяти первых гонках нынешнего сезона заработал всего девять очков, успех в Барселоне стал всего третьим в карьере и вторым подряд положительным результатом после недавнего второго места в Муджелло.

Герои второго плана

Pramac Ducati's Johann Zarco narrowly missed out on victory
Жоанн Зарко стал вторым в Гран-при Каталонии
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Воспользовавшись осечкой Куартараро, нижняя ступень подиума досталась почти незаметному в этой гонке Миллеру. А вот Хоан Мир стал сильнейшим испанцем в домашней гонке, опередив Маверика Виньялеса. Для Марка Маркеса, Валентино Росси и обоих братьев Эспаргаро гонка закончилась падениями. Впрочем, каждый из них занимал на тот момент место во второй десятке. Сильнейшим представителем Honda в итоге стал Алекс Маркес на 11-й позиции.

Результаты Гран-при Каталонии MotoGP 2021:

  1. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) – 40:21.749
  2. Жоанн Зарко (Pramac Racingi) +0.175
  3. Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +1.990
  4. Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +4.815 (3 секунды штраф)
  5. Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +5.325
  6. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) +6.281
  7. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +8.175
  8. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +8.378
  9. Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) +15.652
  10. Энеа Бастьянини (Avintia Esponsorama Racing) +19.297

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

  1. Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 118 очков;
  2. Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 101;
  3. Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 90;
  4. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 88;
  5. Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 76;
  6. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 74;
  7. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 54;
  8. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 44;
  9. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 43;
  10. Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 40.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

  1. Monster Energy Yamaha MotoGP — 192 очка;
  2. Ducati Lenovo Team — 178;
  3. Pramac Racing — 124;
  4. Team Suzuki Ecstar — 99;
  5. Red Bull KTM Factory Racing — 97;
  6. LCR Honda — 56;
  7. Petronas Yamaha SRT — 55;
  8. Repsol Honda Team — 52;
  9. Aprilia Racing Team Gresini — 48;
  10. Esponsorama Racing — 39;
  11. Tech3 KTM Factory Racing — 36.
В этой статье

Jack Miller

AustraliaAustralia

Pol Espargaró

ИспанияИспания

Brad Binder

South AfricaSouth Africa

Álex Márquez

ИспанияИспания

Danilo Petrucci

ItalyItaly

Miguel Oliveira

PortugalPortugal

Iker Lecuona

ИспанияИспания

Johann Zarco

ФранцияФранция

Takaaki Nakagami

ЯпонияЯпония

Jorge Martín

ИспанияИспания

Enea Bastianini

ItalyItaly
Мотоспорт