Оливейра поднялся на вершину Гран-при Каталонии

Триумфом португальского гонщика Red Bull KTM Factory Racing завершилась гонка Гран-при Каталонии MotoGP на автодроме в Барселоне. Второе место в гонке занял Жоанн Зарко, уступивший победителю менее 0,2 секунды. В тройку лучших финишировал Джек Миллер из Ducati Lenovo Team. Бронза могла достаться Фабио Куартараро, однако он был оштрафован на три секунды за неверное возвращение на трассу после выезда с неё.

Пятый поул Куартараро и затишье Оливейры

Мигель Оливейра отпраздновал третью победу в премьер-классе © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Португалец Мигель Оливейра оказался главной звездой Гран-при Каталонии. Хотя по итогам решающей квалификации, в которой гонщик Red Bull KTM Factory Racing занял четвёртое место, этого никто не мог предположить. А вот лидер сезона Фабио Куартараро был в квалификации, как всегда, хорошо. Француз, завоевавший поул в пятый раз подряд, лидировал по ходу всего решающего сегмента. И стоило Франко Морбиделли из команды Petronas Yamaha превзойти первый результат Куартараро, как тот, оставшись на трассе, тут же проехал круг на четыре десятых быстрее итальянца. Во второй попытке к французу на несколько сотых секунды подобрался Джек Миллер на заводской Ducati, но результат Куаратаро устоял – а Миллер на следующем круге упал.

На последних минутах квалификации был весьма быстр и Зарко, после первого и второго секторов опережавший лидера Yamaha. Не исключено, что завоевать поул Зарко помешал контакт с одним из соперников, которого пилот Pramac Ducati был вынужден обгонять по ходу быстрого круга. Квалификация в целом была богатой на инциденты: во втором сегменте помимо Миллера на асфальте оказались Пол Эспаргаро и Валентино Росси. После падения в первой попытке титулованный итальянец вернулся на трассу, но смог показать лишь 11-й результат.

Оливейра наносит ответный удар

Оливейра наносит ответный удар © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

После победы в квалификации, Фабио Куартараро стартовал с поула, но первый круг закончил только третьим, а вскоре и вовсе откатился на пятое место. Лидерство же, опередив Джека Миллера из Ducati, быстро захватил Мигель Оливейра из Red Bull KTM Factory Racing. Пока Куартараро прорывался вперед, португальцу удалось создать отрыв в три с лишним секунды. Но уже к середине дистанции два гонщика оказались рядом, а вскоре Фабио удалась результативная атака. Однако уже через два круга Оливейра смог восстановить статус-кво на стартовой прямой и вновь возглавил гонку.

Победный круг Мигеля Оливейры © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Несмотря на все усилия гонщика Yamaha, ему так и не удалось переломить ход борьбы в свою пользу. Более того, в концовке серьезную борьбу Куартараро смог навязать Жоан Зарко из Pramac Ducati. Два француза едва не столкнулись в конце длинной прямой, но именно Жоан оказался впереди. И хотя Куартараро пересек линию финиша третьим, лидер сезона получил штраф в три секунды за неверное возвращение на трассу после выезда с неё в первом повороте в эпизоде сражения с Зарко. Вдобавок, в конце гонки у Фабио расстегнулся комбинезон, создавая дополнительное аэродинамическое сопротивление. Сплошные неудачи для первого лидера чемпионата.

А вот Оливейра более чем уверенно довёл гонку до победы. Для Мигеля, который в пяти первых гонках нынешнего сезона заработал всего девять очков, успех в Барселоне стал всего третьим в карьере и вторым подряд положительным результатом после недавнего второго места в Муджелло.

Герои второго плана

Жоанн Зарко стал вторым в Гран-при Каталонии © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Воспользовавшись осечкой Куартараро, нижняя ступень подиума досталась почти незаметному в этой гонке Миллеру. А вот Хоан Мир стал сильнейшим испанцем в домашней гонке, опередив Маверика Виньялеса. Для Марка Маркеса, Валентино Росси и обоих братьев Эспаргаро гонка закончилась падениями. Впрочем, каждый из них занимал на тот момент место во второй десятке. Сильнейшим представителем Honda в итоге стал Алекс Маркес на 11-й позиции.

Результаты Гран-при Каталонии MotoGP 2021:

Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) – 40:21.749 Жоанн Зарко (Pramac Racingi) +0.175 Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +1.990 Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +4.815 (3 секунды штраф) Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +5.325 Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) +6.281 Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +8.175 Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +8.378 Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) +15.652 Энеа Бастьянини (Avintia Esponsorama Racing) +19.297

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 118 очков; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 101; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 90; Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 88; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 76; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 74; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 54; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 44; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 43; Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 40.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Monster Energy Yamaha MotoGP — 192 очка; Ducati Lenovo Team — 178; Pramac Racing — 124; Team Suzuki Ecstar — 99; Red Bull KTM Factory Racing — 97; LCR Honda — 56; Petronas Yamaha SRT — 55; Repsol Honda Team — 52; Aprilia Racing Team Gresini — 48; Esponsorama Racing — 39; Tech3 KTM Factory Racing — 36.