Марк Маркес и Пол Эспаргаро завоевали победный подиум в Мизано

Испанский гонщик Марк Маркес из команды Repsol Honda Team стал победителем гонки Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP. Второе место по итогам заезда занял его напарник Пол Эспаргаро, третьим стал итальянец Энеа Бастьянини из Avintia Esponsorama. Чемпионский титул по итогам гонки в Мизано завоевал Фабио Куартараро, финишировавший в Гран-при Эмилии-Романьи четвёртым. А вот семикратный чемпион мира MotoGP Валентино Росси занял лишь 10-е место.

С поул-позиции гонки Гран-при Эмилии-Романьи стартовал главный конкурент Куартараро за победу в чемпионате, Франческо Баньяя из Ducati Lenovo Team, однако итальянец допустил падение, выбившее его из борьбы за титул.

Покер Франческо Баньяи в квалификации в Мизано

Marc Márquez jagt Jack Miller © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

В квалификации Гран-при Эмилии-Романьи все участники, вышедшие на подсыхающую после дождя трассу в Мизано, соревновались на шинах Soft. Лучшее время в субботу четвертый раз подряд показал Франческо Баньяя, его напарник по Ducati Lenovo Team Джек Миллер стал вторым, отстав от Баньяи всего на 25 тысячных. Третье время в квалификации показал сводный брат Валентино Росси Лука Марини, который стал первым гонщиком команды Avintia, прорвавшимся на первый ряд стартового поля.

Четвертым в субботу стал Пол Эспергаро. Он переиграл своего напарника Марка Маркеса, который в начале сессии стал автором эпичного сейва, а в конце упал и повлиял на появление желтых флагов. В итоге шестикратный чемпион мира в топ-классе Марк Маркес показал только шестое время. А семикратный триумфатор мирового первенства Валентино Росси, который в этом сезоне завершает карьеру, стартует только 23-м.

В это же время лидеры сезона не смогли автоматически попасть в финал квалификации. Но если Франческо Баньяя в Q1 стал быстрейшим, то Фабио Куартараро показал только третье время, пропустив вперед еще и Икера Лекуона. Более того, лучший круг француза не был засчитан, поскольку был показан в режиме желтых флагов. Они появились из-за падения действующего чемпиона мира Хоана Мира. Куартараро в итоге стартует 15-м, и это его худший результат в квалификации MotoGP карьере.

Марк Маркес показал кто в Мизано хозяин

Марк Маркес показал кто в Мизано хозяин © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Несмотря на то, что Франческо Баньяя стартовал с поула и выиграл старт, он был вынужден всю гонку отражать атаки прорвавшегося вперед Марка Маркеса. Под конец гонки Баньяя, который выбрал более жесткие шины, стал отрываться от соперника и увеличил дистанцию до комфортной одной секунды. Но именно в этот момент его подвели нервы. За четыре круга до финиша Франческо допустил ошибку и вылетел с трассы.

Титулованный Маркес в итоге и стал победителем гонки. Это его вторая победа подряд. Важно отметить, что победить ему не помешало даже обилие поворотов в Мизано: гонщик Repsol Honda Team после травмы и операции на предплечье всё ещё испытывает боль при опоре на правую руку в правых поворотах.

Герои второго плана

обороняться от Маркеса-старшего. Точнее, оборонять даже не себя, а лидирующего впереди своего напарника Баньяю. Впрочем, Миллера хватило только на несколько кругов, после чего он ошибся и упал. Таким образом, после падения Баньяи, оба гонщика заводской команды Ducati, которые блистали в квалификации, выбыли из гонки. А вот Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси, который провел последний свой домашний Гран При перед завершением карьеры, стал десятым.

Сражение за чемпионство

Marc Márquez und Pol Espargaró feiern Doppelsieg in Misano © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Новым чемпионом MotoGP по итогам гонки в Мизано стал 22-летний гонщик заводской команды Yamaha Фабио Куартараро, ставший первым чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам из Франции. Титул Фабио принесло падение единственного конкурента в борьбе за чемпионство Франческо Баньяи, вылетевшего с трека за четыре круга до финиша. Таким образом француз автоматически досрочно стал новым чемпионом. За два этапа до финиша он увеличил свой отрыв от Баньяя с 52 до недостижимых 65 очков.

Сам Куартараро, проваливший квалификацию, стартовал 15-м и тут же откатился на 18-е место. Однако затем стал прорываться, и в итоге финишировал четвертым. Впрочем, после падения Баньяя Куартараро в борьбе за досрочный титул уже ничего не угрожало. Отчасти потому Куартараро, в какой-то момент шедший даже третьим, не стал рисковать и отражать атаки догнавшего его Энеа Бастьянини и почти без боя уступил позицию.

Результаты Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP 2021:

Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 41:52.830 Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) +4.859 Энеа Бастианини (Avintia Esponsorama) +12.013 Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +12.775 Жоанн Зарко (Pramac Racing) +16.458 Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) +17.669 Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +18.468 Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) +18.607 Лука Марини (Sky VR46 Avintia) +25.417 Валентино Росси (Petronas Yamaha SRT) +27.735

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 267 очков Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 202; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 175; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 152; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 149; Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 142; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 136; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 113; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 106; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 92.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Monster Energy Yamaha MotoGP — 364 очка; Ducati Lenovo Team — 351; Team Suzuki Ecstar — 266; Repsol Honda Team — 239; Pramac Racing — 238; Red Bull KTM Factory Racing — 228; Aprilia Racing Team Gresini — 128; LCR Honda — 125; Esponsorama Racing — 124; Petronas Yamaha SRT — 81; Tech3 KTM Factory Racing — 75.