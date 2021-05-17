Повелитель дождя Джек Миллер выигрывает вторую подряд гонку MotoGP

Гонщик Ducati Lenovo Team Джек Миллер стал победителем этапа MotoGP в Ле-Мане и вывел свою команду на первое место командного зачёта чемпионата мира. В гонке под проливным дождём австралиец опередил Жоанна Зарко из Pramac Racing. В тройку лучших вошёл также стартовавший с поула Фабио Куартараро из Yamaha. Шестикратный чемпион мира в премьер-классе Марк Маркес выбыл из борьбы на 19-м круге, после непродолжительного лидерства в гонке.

Триумф Джека Миллера

Триумф Джека Миллера © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Австралийский гонщик Ducati Lenovo Team в полной мере реализовал свой гоночный потенциал в дождливом Гран-при Франции. На трассе в Ле-Мане Миллер одержал вторую подряд победу на этапах чемпионата MotoGP, которая стала для него лишь третьей в карьере. Австралиец вышел в лидеры сразу после старта, но окончательно решить судьбу гонки в свою пользу смог, как только над треком начался проливной дождь. Это случилось всего спустя несколько кругов после начала заезда.

На старте гонки борьбу за лидерство с Миллером вели пилоты Yamaha: Фабио Куартараро и Маверик Виньялес и в момент начала дождя француз провёл яркий обгон, обойдя напарника. Куартараро стартовал с поула, но не смог парировать прорыв Миллер и Виньялеса, мигом откатившись на третье место. Однако, затем француз разом опередил и Миллера, и своего партнёра по команде Виньялеса.

Но с мокрой трассой удалось справиться далеко не всем. Вскоре, не сумев противостоять дождю, сбавил скорость и откатился назад Виньялес, который в итоге финишировал лишь десятым.

Дождь – не единственная проблема

После неудачи в квалификации, со старта стремительно прорываться наверх пытались оба гонщика Team Suzuki Ecstar: Хоан Мир и Алекс Ринс. Однако, скользкая трасса в Ле-Мане оказались им не по зубам. Оба гонщика упали, причем действующий чемпион MotoGP Мир сразу же выбыл из борьбы, а Ринс пытался реабилитироваться, но вылетел с трассы во второй раз и уже не смог вернуться.

К тому времени лидерство в гонке удерживал Фабио Куартараро, однако проблемы настигли и его. Во время смены мотоцикла на пит-лейне француз остановился перед гаражом своего напарника. В итоге Фабио пришлось пробежать несколько лишних метров, потеряв столь важное время. Разумеется, за такое нарушение процедуры пит-стопа пилот ещё и получил проезд по штрафной петле на трассе.

Марк Маркес вышел в лидеры, но затем упал

Марк Маркес вышел в лидеры, но затем упал © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

После того как все гонщики побывали в боксах и пересели на запасные мотоциклы, лидером заезда оказался Марк Маркес. Казалось, шестикратный чемпион мира наконец завоюет первую победу в этом сезоне, но вскоре и он оказался на асфальте. Лидер Repsol Honda Team смог вернуться в борьбу, но повторно упал за 10 кругов до финиша.

Стоит заметить, что по пути к победе австралиец Джек Миллер также не избежал ошибок на промокшем асфальте и в какой-то момент тоже оказался на асфальте. Однако отрыв лидирующей группы от других пилотов был настолько велик, что австралиец потерял не так уж много позиций. А хороший темп его мотоцикла Ducati на дождевых шинах позволил Миллеру быстро догнать и обогнать Куартараро. К слову, именно француз возглавил группу лидеров после первого падения Маркеса.

Жоанн Зарко обходит лидера сезона

Жоанн Зарко поднялся на подиум Гран-при Франции 2021 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Стоит отметить, что Джеку не помешало даже наказание, полученное за превышение скорости на пит-лейне. Причём оба пилота Ducati: Франческо Баньяя и Миллер, вскоре после замены мотоциклов были вынуждены проехать по штрафной петле по два раза. Во второй половине гонки асфальт на трассе стремительно просох, но на расклад сил это уже не повлияло. Более того, Куартараро пропустил вперед ещё и пилота Pramac Racing, не сумев организовать сопротивление атакам со стороны Жоана Зарко. Впрочем, итогам гонки пилот Yamaha всё же вышел в лидеры чемпионата, на одно очко опередив ранее возглавлявшего общий зачет Франческо Баньяю.

Результаты Гран-при Франции MotoGP 2021:

Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 47:25.473 Жоанн Зарко (Pramac Racingi) +3.970 Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +14.468 Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) Tech3 KTM Factory Racing Алекс Маркес (LCR Honda Castrol) Такааки Накагами (LCR Honda Idemitsu) Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) Икер Лекуона (Tech3 KTM Factory Racing) Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP)

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 80 очков; Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 79; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 68; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 64; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 56; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 49; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 35; Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 33; Такааки Накагами (LCR Honda Idemitsu) — 28; Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) — 25.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Ducati Lenovo Team — 143 очка; Monster Energy Yamaha MotoGP — 136; Pramac Racing — 86; Team Suzuki Ecstar — 72; Repsol Honda Team — 48; LCR Honda — 46; Petronas Yamaha SRT — 42; Aprilia Racing Team Gresini — 37; Red Bull KTM Factory Racing — 33; Esponsorama Racing — 28; Tech3 KTM Factory Racing — 25.