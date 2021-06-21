Соскучился по нему? Гениальный Марк Маркес вновь на вершине MotoGP ™

До этапа на «Заксенринге» лидер сезона Фабио Куартараро пять раз подряд стартовал с поула. В квалификационных заездах в Германии казалось, что серия француза будет продолжена. Однако за две минуты до завершения квалификации лучший результат француза на 0,011 секунды превзошел его соотечественник Жоан Зарко. Почти сразу после этого гонщик Pramac упал в четвертом повороте, а жёлтые флаги из-за аварии Зарко не позволили соперникам улучшить свое время и принесли Жоану первый поул в сезоне. Куартараро остался вторым, а третьим стал Алеш Эспаргаро. Для его команды Aprilia возможность стартовать с первого ряда стала первой за 21 год выступления в чемпионате мира, что вызвало настоящее ликование в гараже. Четвёртое и пятое места в квалификации заняли атлеты Red Bull: Джек Миллер, Марк Маркес и Мигель Оливейра, а это означало что эти спортсмены в воскресенье должны были стартовать со второго ряда.