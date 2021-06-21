Соскучился по нему? Гениальный Марк Маркес вновь на вершине MotoGP ™

Спустя 581 день после предыдущего триумфа, шестикратный чемпион мира в премьер-классе Марк Маркес стал победителем Гран-при MotoGP. Испанский гонщик оказался лучшим на автодроме «Закзенринг», где проходила гонка Гран-при Германии. Второй результат показал недавний триумфатор этапа в Каталонии Мигель Оливейра из Red Bull KTM Factory Racing, опередивший лидера сезона Фабио Куартараро.
Зарко затмил лидера сезона в квалификации
До этапа на «Заксенринге» лидер сезона Фабио Куартараро пять раз подряд стартовал с поула. В квалификационных заездах в Германии казалось, что серия француза будет продолжена. Однако за две минуты до завершения квалификации лучший результат француза на 0,011 секунды превзошел его соотечественник Жоан Зарко. Почти сразу после этого гонщик Pramac упал в четвертом повороте, а жёлтые флаги из-за аварии Зарко не позволили соперникам улучшить свое время и принесли Жоану первый поул в сезоне. Куартараро остался вторым, а третьим стал Алеш Эспаргаро. Для его команды Aprilia возможность стартовать с первого ряда стала первой за 21 год выступления в чемпионате мира, что вызвало настоящее ликование в гараже. Четвёртое и пятое места в квалификации заняли атлеты Red Bull: Джек Миллер, Марк Маркес и Мигель Оливейра, а это означало что эти спортсмены в воскресенье должны были стартовать со второго ряда.
Маркес вновь доминирует на треке
Перед стартом уик-энда шестикратный чемпион мира в премьер-классе Марк Маркес заявил, что конфигурация немецкой трассы с минимальным числом правых поворотов наилучшим образом подходит ему, не доставляя боли правой руке. В воскресенье гонщик Repsol Honda Team в блестящем стиле доказал всем скептикам, что это было сказано не для красного словца. Стартовав пятым, испанец молнией прорвался на второе место, после чего в короткой дуэли взял верх над Алексом Эспаргаро на Aprilia, и возглавил пелотон.
Все попытки соперников догнать Марка ни к чему не привели. Маркес-старший уверенно чувствовал себя за рулём Honda, показав чемпионский темп, и одержал 57-ю победу в карьере, ставшую первой с ноября 2019 года. Значимости этого успеха добавляет тот факт, что в предыдущих гонках титулованный спортсмен неизменно испытывал боль в верхней части тела, ни разу не сумев добраться до финиша выше седьмого места. Таким образом, впервые с момента злосчастного падения в Хересе прошлым летом мы увидели испанца настолько быстрым.
Оливейра вновь завоевал подиум для Red Bull KTM Factory Racing
В концовке гонки лидера начал понемногу догонять Мигель Оливейра из Red Bull KTM Factory Racing. Причём поединок между атлетами Red Bull вышел невероятно напряженным. Двухсекундный отрыв Маркеса медленно, но неумолимо, таял и сократился до восьми десятых. Однако до серьезной борьбы за победу дело так и не дошло, Маркес сохранял достаточное преимущество. На последних кругах португалец и вовсе начал отставать, но в итоге уверенно сохранил второе место, оставив позади лидера сезона – Фабио Куартараро.
К слову, Куартараро проиграл старт гонки, избегая контакта с Маркесом, из-за чего откатился на третью позицию. В итоге Фабио смог возглавить плотную группу, а затем и оторваться от нее, оставив преследователям спор за четвертое место. Эту позицию, после нескольких перестановок, отвоевал ещё один пилот Red Bull KTM Factory Racing Брэд Биндер, опередивший Франческо Баньяю и Джека Миллера.
Герои второго эшелона
После отличной квалификации и сильного начала гонки, Алеш Эспаргаро не смог порадовать команду Aprilia высоким результатом. Он постепенно терял позиции и в итоге завершил борьбу седьмым. Еще на строчку ниже в итоговом протоколе расположился обладатель поула Жоан Зарко, чей гоночный темп оказался явно хуже квалификационного. Действующий чемпион Хоан Мир завершил гонку девятым, став лучшим представителем Suzuki.
Результаты Гран-при Германии MotoGP 2021:
- Марк Маркес (Repsol Honda Team) – 41:07.243
- Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) +1.610
- Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +6.772
- Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +7.922
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +8.591
- Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +9.086
- Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +9.371
- Жоанн Зарко (Pramac Racing) +11.439
- Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +11.625
- Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) +14.769
Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:
- Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 131 очко;
- Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 109;
- Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 100
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 99;
- Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 85;
- Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 75;
- Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 74;
- Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 56;
- Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 44;
- Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 53;
- Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 41.
Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:
- Monster Energy Yamaha MotoGP — 206 очка;
- Ducati Lenovo Team — 199;
- Pramac Racing — 136;
- Red Bull KTM Factory Racing — 130;
- Team Suzuki Ecstar — 113;
- Repsol Honda Team — 83;
- LCR Honda — 59;
- Petronas Yamaha SRT — 57;
- Aprilia Racing Team Gresini — 57;
- Esponsorama Racing — 40;
- Tech3 KTM Factory Racing — 36.