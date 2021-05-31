Мигель Оливейра возвращает KTM на подиум MotoGP ™ в Италии

Мигель Оливейра из KTM Factory Racing стал призёром Гран-при Италии MotoGP, финишировав следом за Фабио Куартараро. В драматической борьбе португалец опередил Жоана Мира, ставшего третьим. Стоит отметить, что после гонки Оливейра был оштрафован на одну позицию за нарушение границ трассы, но через некоторое время штрафу подвергся и Мир, так что Мигель остался вторым, а Жоан — третьим.

Маркес переиграл Виньялеса в квалификации

Квалификация Гран-при Италии на трассе в Муджелло оказалась полна неожиданностей. Испанец Маверик Виньялес впервые в сезоне-2021 не попал в число 12-ти лучших по итогам субботы. Гонщик Yamaha не смог попасть в первую десятку по итогам тренировок и был вынужден начать борьбу за места на стартовом поле в первом сегменте. При этом во второй попытке испанец проиграл ментальную борьбу своему соотечественнику Марку Маркесу. На разгонном круге многократный чемпион мира сел на хвост пилоту Yamaha, рассчитывая получить выгоду от слип-стрима за спиной соперника. Виньялес не выдержал психологическую атаку и несколько раз замедлялся, жестикулировал в адрес Маркеса. А в конце круга даже съехал на пит-лейн, проехал по нему и вновь выехал на трассу. Гонщик Repsol Honda Team при этом повторял все действия соперника.

На какое-то время Маркес оказался впереди, но на быстром круге все-таки снова занял место за спиной Виньялеса и использовал слип-стрим так, как рассчитывал изначально. Круг шестикратного чемпиона оказался быстрее, что дало возможность восьмикратному чемпиону мира пройти во второй сегмент, где он показал 11-й результат. А вот пилот Yamaha пошел на ещё один быстрый круг, но по его ходу сбросил темп, показав 13-е время.

Куартараро вырывается в лидеры

Сражение Зарко и Оливейры в Гран-при Италии © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

А вот победителем квалификации стал Фабио Куартараро. Стартовав с первого ряда, гонщик заводской команды Yamaha выиграл и саму гонку на трассе в Муджелло. Победа стала для француза третьей в сезоне и в комплексе с неудачей главного соперника позволила пилоту укрепить лидерство в чемпионате. На старте Куартараро опередил его ближайший преследователь Франческо Баньяя на заводской Ducati, отстававший в генеральном зачёте на одно очко. Однако уже на втором круге итальянец упал на входе в очередной поворот. А вот пилот Ducati Lenovo Team Джек Миллер в это время вёл борьбу в середине первой десятки, причем главным образом терял позиции и в итоге закончил гонку шестым.

Звёздный час Мигеля Оливейры

Срежение Мигеля Оливейры и Жоана Зарко за второе место Гран-при Италии © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Главной интригой последних кругов Гран-при Италии стало сражение за второе место между Мигелем Оливейрой из Red Bull KTM Factory Racing и Жоаном Миром из Team Suzuki Ecstar. Казалось, действующий чемпион мира, к этому моменту отыгравший у соперников шесть позиций, располагал достаточной скоростью, чтобы навязать сопернику борьбу. Однако в итоге Мир провел за спиной Оливейры шесть кругов, так и не вступив с португальцем в плотное противоборство. Пилот Red Bull KTM Factory Racing пересек линию финиша вторым, оставив гонщика Suzuki за спиной.

Но уже по окончанию гонки в судейском корпусе произошла весьма интересная череда событий. В итоговый протокол гонки были внесены изменения, поскольку судьи зафиксировали, что в пятом повороте Оливейра нарушил границы трассы. В регламенте MotoGP на этот случай существует специальный пункт правил: если нарушение допускается на последнем круге, то нарушитель перемещением на одну позицию вниз. Таким образом, между Оливейрой и Миром произошла рокировка.

Мигель Оливейра завоевал в Италии первый подиум в сезоне-2021 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Но пока оба пилота и победитель гонки Фабио Куартараро обсуждали ход гонки, готовясь к церемонии награждения, в итоговом протоколе гонки вновь произошли изменения. Как выяснилось, сразу следом за Оливейрой в том же самом месте границы трассы нарушил и его преследователь. Разумеется, Миру тут же был выписан аналогичный штраф. Таким образом, пилот Red Bull KTM Factory Racing вернулся на вторую позицию, а действующий чемпион мира вновь стал третьим. И на церемонии награждения гонщики получили именно те призы, которые завоевали в момент пересечения финишной линии.

Битва титанов

Самые титулованные гонщики пелотона по ходу гонки не смогли проявить себя. Валентино Росси благодаря многочисленным сходам показал лучший результат в сезоне, но им оказалось лишь 10-е место. А Марк Маркес упал еще на втором круге в борьбе с соперниками и мог порадоваться лишь тому, что во время этого весьма опасного инцидента не угодил под другой мотоцикл, избежав травмы.

Результаты Гран-при Италии MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 41:16.344 Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) +2.592 Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +3.000 Жоанн Зарко (Pramac Racingi) +3.535 Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +4.903 Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +6.233 Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +8.030 Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) +17.239 Данило Петруччи (Tech3 KTM Factory Racing) +23.296 Валентино Росси (Petronas Yamaha SRT) +25.146

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 105 очков; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 81; Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 79; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 74; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 65; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 64; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 44; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 35; Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 33; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 29.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Monster Energy Yamaha MotoGP — 169 очков; Ducati Lenovo Team — 153; Pramac Racing — 102; Team Suzuki Ecstar — 88; Red Bull KTM Factory Racing — 64; Repsol Honda Team — 52; Petronas Yamaha SRT — 48; LCR Honda — 48; Aprilia Racing Team Gresini — 47; Tech3 KTM Factory Racing — 36; Esponsorama Racing — 29.