Маркес финишировал в топ-7 Гран-при Нидерландов, стартовав с 20 позиции

В Ассене завершилась гонка Гран-при Нидерландов MotoGP. По её итогам победу отпраздновал Фабио Куартараро на Yamaha, второй результат продемонстрировал его напарник Маверик Виньялес, а замкнул тройку лучших испанец Жоан Мир из Team Suzuki Ecstar. Испанский гонщик Марк Маркес, выступающий после длительного восстановления от травмы плеча, показал седьмой результат, стартовав с 20 места. А вот ветеран мотогонок Валентино Росси сошёл с дистанции на восьмом круге.

Рекордная квалификация в Ассене

Победителем квалификации Гран-при Нидерландов стал Маверик Виньялес на мотоцикле Yamaha. Испанец, о досрочном расторжении контракта с которым команда объявила сразу же после окончания гонки на трассе в Ассене, завоевал поул впервые в сезоне. Примечательно, что этого успеха пилот добился через неделю после худшей квалификации в своей карьере – 21-е место в Гран-при Германии. По ходу квалификации Виньялес и его напарник по команде Куартараро обновили рекорд голландской трассы. В первой попытке это сделал Фабио, опередив напарника почти на полсекунды. Однако Маверик смог найти возможность ускориться, причем судьбу поула в итоге решили всего семь сотых секунды.

Компанию пилотам японской марки в первом ряду составил Франческо Баньяя, выступающий в составе заводской команды Ducati Lenovo Team. А вот восьмикратный чемпион мира Марк Маркес, продолжающий восстанавливаться после полученной год назад травмы и выигравший предыдущий этап чемпионата, не смог попасть в дюжину лучших ни по итогам тренировок, ни с помощью быстрого круга в первом сегменте. Более того, на последних минутах сессии испанец попал в аварию, к счастью, не получив серьезных повреждений. А это означает что самому титулованному испанскому мотогонщику предстояло совершить выдающийся прорыв по пути к завоеванию заветных очков.

Жоанн Зарко финишировал в шаге от подиума © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Удача улыбнулась лидеру

Фабио Куартараро стартовал вторым и сразу опередил своего партнера по команде Маверика Виньялеса, но в первый поворот раньше их обоих проскочил Франческо Баньяя. Несколько кругов Фабио следовал за соперником из Ducati Lenovo Team, а затем перешел в атаку. После первого обгона Баньяя смог вернуть лидерство, но вскоре Куартараро вышел вперед во второй раз, сумев сдержать натиск соперников до самого финиша. После этого он несколько раз превосходил собственное лучшее время на круге и оторвался почти на пять секунд. Лишь в концовке француз чуть сбавил скоросить, сохраняя при этом полный контроль над ситуацией.

Битва за серебро

Спор за второе место вышел намного более напряженным. Гонщики обгоняли друг друга, получали штрафы за нарушение пределов трассы и допускали ошибки. Разумеется, из-за этого промежуточные результаты гонки постоянно менялись. Одно пелотон отстающих возглавлял Такааки Накагами, но примерно на середине дистанции темп японца из LCR Honda Idemitsu упал. Поэтому ему пришлось распрощаться с надеждами на дебютный подиум.

Баньяя также потерял шансы попробовать призовое шампанское, когда был вынужден проехать по «длинной петле» за частое пересечение пределов трассы. На том же круге упал его партнер по Ducati Lenovo Team Джек Миллер. В итоге вторым стал Виньялес, обеспечив дубль Yamaha. Примечательно, что испанец вернулся на пьедестал впервые после победы в стартовой гонке сезона. Тройку призеров замкнул действующий обладатель титула Жоан Мир. В нынешнем сезоне испанцу не удается подняться в выше третьего места.

Мигель Оливейра добрался к финишу Гран-при Нидерландов пятым © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Герои второго плана

Результат Team Suzuki Ecstar в Гран-при Нидерландов могли оказаться ещё лучше, но второго пилота команды Алекса Ринса на первом круге выдавил в гравий Жоан Зарко. Ринс откатился на самое последнее место, однако судьи сочли, что Зарко действовал в пределах правил, и сохранили французу четвертое место на финише. А вот Мигель Оливейра стал сильнейшим гонщиком Red Bull KTM Factory Racing, финишировав пятым. Баньяя остался шестым, а на седьмой место прорвался шестикратный чемпион мира в премьер-классе Марк Маркес. После последнего места в квалификации, победитель недавнего Гран-при Германии отыграл 13 позиций и в итоге уступил всего несколько сотых первой шестерке.

А вот ветеран мотогонок Валентино Росси первым выбыл из гонки из-за падения. Его партнер по Petronas Yamaha SRT Гаррет Герлофф, который заменял в Ассене травмированного Франко Морбиделли, не смог угнаться за постоянными участниками чемпионата и финишировал лишь 17-м.

Результаты Гран-при Нидерландов MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 40:35.031 Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) +2.757 Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +5.760 Жоанн Зарко (Pramac Racing) +6.130 Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) +8.402 Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +10.035 Марк Маркес (Repsol Honda Team) +10.110 Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +10.346 Такааки Накагами (LCR Honda Idemitsu) +12.225 Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) +18.565

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 156 очков; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 122; Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 109; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 101; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 100; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 95; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 85; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 61; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 60; Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 50.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Monster Energy Yamaha MotoGP — 251 очко; Ducati Lenovo Team — 209; Pramac Racing — 149; Red Bull KTM Factory Racing — 145; Team Suzuki Ecstar — 134; Repsol Honda Team — 98; LCR Honda — 68; Aprilia Racing Team Gresini — 65; Petronas Yamaha SRT — 57; Esponsorama Racing — 41; Tech3 KTM Factory Racing — 39.