Марк Маркес вернулся в MotoGP, завоевав важные очки в Португалии

В Портимане завершился третий этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в премьер классе – Гран-при Португалии MotoGP 2021. Его победителем стал пилот Yamaha Фабио Куартараро, опередивший Франческо Баньяя на Ducati. Третьим на подиум поднялся Жоан Мир на Suzuki. Знаменательным событие уик-энда стало возвращение в строй шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса из Repsol Honda Team, показавшего в гонке седьмой результат. В этом году испанец надеется завоевать главный мотоциклетный титул в седьмой раз и сравняться по их числу с Валентино Росси, который в Португалии не сумел добраться до финиша.

Возвращение легенды

Возвращение легенды © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Особое внимание по ходу Гран-при Португалии было уделено шестикратному чемпиону мира Марку Маркесу. Девять месяцев назад, на первой гонке прошлого сезона, испанец сломал руку при падении с байка. Попытка оперативно вернуться за руль мотоцикла на следующем же этапе заметно ухудшила ситуацию. В результате после серии из трех операций гонщик был вынужден долго восстанавливаться, пропустив весь прошлый и две первых гонки текущего сезона. Считается, что после столь долгой паузы пилоту не слишком просто обрести прежний темп – и сам многократный чемпион попросил не ждать от него слишком многого в первых гонках.

Не удивительно, что в квалификации Марк не смог попасть во второй сегмент напрямую и был вынужден бороться за место среди лучших в первом сегменте. Впрочем, как и действующий чемпион, Жоан Мир на Suzuki. Оба испанца задачу-минимум выполнили, а в итоговом протоколе стали шестым и девятым, соответственно.

Битва за поул

Победителем квалификации в Португалии стал Фабио Куартараро. Соавтором его успеха гонщика можно назвать одного из соперников, Франческо Баньяя из заводской команды Ducati. В первой попытке итальянец проиграл сопернику совсем немного, а во второй опередил француза с хорошим запасом, поставив новый рекорд круга. Однако оба раза круги Баньяи были аннулированы судьями из-за того, что гонщик Ducati не сбросил скорость в зоне действия желтых флагов. Впрочем, результат Куартараро также оказался рекордным. Интересно, что при этом француз не стал лучшим ни на одном из четырех секторов трассы, тем не менее для Куартараро этот поул стал первым в сезоне, чему гонщик был бесконечно рад.

Решающее сражение

Марк Маркес следует за пилотом KTM Брэдом Биндером © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

После старта гонки группу лидеров сформировали Жоан Зарко, Алекс Ринс, Жоан Мир и Фабио Куартараро. Стартовавший с первого места Куартараро поначалу откатился за пределы первой пятерки, но достаточно оперативно вернулся в первую тройку. На восьмом из 25 кругов обладатель поула возглавил заезд. Зарко, наоборот, вышел на первое место в дебюте, а потом начал терять позиции и к экватору сражения оказался лишь последним из лидирующей четверки. После экватора гонки эта четверка распалась на две пары: Куартараро и занимавший второе место Алекс Ринс смогли на пару секунд оторваться от сражавшихся за третье место Жоана Мира и Зарко.

Судьба мест в первой тройке решилась в течение нескольких минут за семь кругов до финиша. Сначала упал Ринс: передняя шина мотоцикла Suzuki заскользила на входе в пятый поворот, после чего испанец не смог даже вернуться в гонку. Примеру испанца последовал Зарко, который упал вскоре после того как в споре за второе место его опередил Франческо Баньяя. Финиш на втором месте позволил итальянцу переместиться на эту же позицию и в общем зачете чемпионата.

Герои второго плана

Брэд Биндер из Red Bull KTM Factory Racing в Португалии © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Вернувшийся в гонки после 265-дневного отсутствия из-за травмы Марк Маркес стартовал с шестого места и на первом круге смог прорваться на третью позицию. Разумеется, после столь длительного времени, проведённого вне боевых гонок, испанец постепенно начал терять позиции. Стабилизировать свое положение шестикратный чемпион мира смог на седьмой позиции. А вот его напарник Пол Эспаргаро на первых кругах заехал в боксы и прекратил борьбу.

Проблемы возникли и у напарника победителя, Маверика Виньялеса, выигравшего первую гонку сезона. В какой-то момент испанец откатился в самый конец пелотона и даже после падений соперников не смог подняться выше 11-го места. А вот Джек Миллер ещё в начале гонки выбыл из борьбы после падения. Еще одним гонщиком, оказавшимся на асфальте по ходу заезда, стал Валентино Росси. В этот момент самый титулованный из действующих пилотов MotoGP вел борьбу в середине второй десятки, но не выдержал конкуренции.

Результаты Гран-при Португалии MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 41:46.412 Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +4.809 Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) +4.948 Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) +5.127 Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +6.668 Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +8.885 Марк Маркес (Repsol Honda Team) +13.206 Алекс Маркес (LCR Honda CASTROL) +17.992 Энеа Бастьянини (Esponsorama Racing) +22.369 Такааки Накагами (LCR Honda IDEMITSU) +23.679

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 61 очко; Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 46; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 41; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 40 очков; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 38; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 25; Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) — 23; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 21; Энеа Бастьянини (Esponsorama Racing) — 18; Хорхе Мартин (Pramac Racing) — 17.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021: