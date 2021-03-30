Жоанн Зарко стал вторым в Гран-при Катара MotoGP 2021

На автодроме в Дохе завершился первый этап сезона чемпионата мира MotoGP – Гран-при Катара. Его победителем стал пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес. Второе место в жесточайшей борьбе занял Жоанна Зарко из Ducati, тройку сильнейших замкнул Франческо Баньяя, стартовавший с поула. Четвёртое место у действующего чемпиона мира Жоана Мира. Испанец упустил подиум буквально в последнем повороте, когда допустил ошибку, которая помешала ему разогнаться. Более того, все четыре гонщика финишировали в пределах 1,2 секунды, а пилоты со второго по четвёртое место разделили 0,2 секунды.

Жоанн Зарко боролся до последнего

Жоанн Зарко боролся до последнего © David Goldman/Red Bull Content Pool

Пилоты на итальянских мотоциклах Ducati превосходно провели старт. Первый круг пилоты заводского коллектива Франческо Баньяя и Джек Миллер, а также команды-сателлита Pramac Racing Жоанн Зарко и Хорхе Мартин закончили на первых четырех позициях. При этом дебютант премиум-класса чемпионата мира испанец Мартин смог за пару поворотов отыграть 10 позиций. Однако долго удержаться в лидирующей группе все четыре представителя итальянской марки не смогли. К середине заезда два первых места продолжили занимать стартовавший с поула Баньяя и Зарко. А вот Джек Миллер и Хорхе Мартин были вынуждены отдать позицию, не выдержав прессинга заводских пилотов Yamaha и Suzuki.

Дебютант Хорхе Мартин смог за пару поворотов отыграть 10 позиций © David Goldman/Red Bull Content Pool

Лидером преследовавшей группы стал Маверик Виньялес, который после старта с третьей позиции на некоторое время выпал из борьбы, но потом стал отыгрывать позиции. Вскоре после экватора гонки испанец опередил Зарко в борьбе за второе место. А ещё через несколько кругов после напряженного позиционного сражения с Баньяей обошел и итальянца, став лидером гонки. Более того, Виньялес смог постепенно оторваться от пелотона больше чем на секунду. А затем сравнительно спокойно провёл последние круги.

Герои второго плана

Пол Эспаргаро финишировал восьмым © David Goldman/Red Bull Content Pool

В дебютной гонке в составе Repsol Honda Team Пол Эспаргаро финишировал восьмым. А вот лучшим из новичков на финише оказался итальянец Энеа Бастьянини, ставший десятым. Бастьянини – действующий чемпион класса Moto2, пилотирующий мотоцикл Ducati и представляющий коллектив Avintia.

Из неудачников заезда стоит выделить обоих пилотов команды Petronas Yamaha SRT. И действующий вице-чемпион Франко Морбиделли, и семикратный чемпион мира Валентино Росси быстро выпали из лидирующей группы и не смогли попасть в первую десятку. Кроме того, из-за падений до финиша не добрались Данило Петруччи, Такааки Накагами и Алекс Маркес.

Результаты Гран-при Катара MotoGP 2021:

Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 42:28.663 Жоанн Зарко (Pramac Racing) — +1.092 Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — +1.129 Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — +1.222 Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +3.030 Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) — +3.357 Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — +5.934 Пол Эспаргаро (Repsol Honda Team) — +5.990 Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — +7.058 Энеа Бастьяни (Esponsorama Racing) — +9.288

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 25 очков; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 20; Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 16; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 13; Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 11; Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) — 10; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 9; Пол Эспаргаро (Repsol Honda Team) — 8; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 7; Энеа Бастьяни (Esponsorama Racing) — 6.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021: