Жоанн Зарко стал вторым в Гран-при Катара MotoGP 2021
Мотоспорт

Жоанн Зарко стал вторым в Гран-при Катара MotoGP 2021

© David Goldman/Red Bull Content Pool
Пилот Pramac Racing уступил секунду сопернику в борьбе за победу на стартовом этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
Автор Evgeniy KolychevОпубликовано
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Álex Márquez

ИспанияИспания

Jack Miller

AustraliaAustralia

Pol Espargaró

ИспанияИспания

Takaaki Nakagami

ЯпонияЯпония

Miguel Oliveira

PortugalPortugal

Brad Binder

South AfricaSouth Africa

Johann Zarco

ФранцияФранция

Danilo Petrucci

ItalyItaly

Jorge Martín

ИспанияИспания

Iker Lecuona

ИспанияИспания
На автодроме в Дохе завершился первый этап сезона чемпионата мира MotoGP – Гран-при Катара. Его победителем стал пилот заводской команды Yamaha Маверик Виньялес. Второе место в жесточайшей борьбе занял Жоанна Зарко из Ducati, тройку сильнейших замкнул Франческо Баньяя, стартовавший с поула. Четвёртое место у действующего чемпиона мира Жоана Мира. Испанец упустил подиум буквально в последнем повороте, когда допустил ошибку, которая помешала ему разогнаться. Более того, все четыре гонщика финишировали в пределах 1,2 секунды, а пилоты со второго по четвёртое место разделили 0,2 секунды.

Жоанн Зарко боролся до последнего

Жоанн Зарко боролся до последнего
Жоанн Зарко боролся до последнего
© David Goldman/Red Bull Content Pool
Пилоты на итальянских мотоциклах Ducati превосходно провели старт. Первый круг пилоты заводского коллектива Франческо Баньяя и Джек Миллер, а также команды-сателлита Pramac Racing Жоанн Зарко и Хорхе Мартин закончили на первых четырех позициях. При этом дебютант премиум-класса чемпионата мира испанец Мартин смог за пару поворотов отыграть 10 позиций. Однако долго удержаться в лидирующей группе все четыре представителя итальянской марки не смогли. К середине заезда два первых места продолжили занимать стартовавший с поула Баньяя и Зарко. А вот Джек Миллер и Хорхе Мартин были вынуждены отдать позицию, не выдержав прессинга заводских пилотов Yamaha и Suzuki.
Дебютант Хорхе Мартин смог за пару поворотов отыграть 10 позиций
Дебютант Хорхе Мартин смог за пару поворотов отыграть 10 позиций
© David Goldman/Red Bull Content Pool
Лидером преследовавшей группы стал Маверик Виньялес, который после старта с третьей позиции на некоторое время выпал из борьбы, но потом стал отыгрывать позиции. Вскоре после экватора гонки испанец опередил Зарко в борьбе за второе место. А ещё через несколько кругов после напряженного позиционного сражения с Баньяей обошел и итальянца, став лидером гонки. Более того, Виньялес смог постепенно оторваться от пелотона больше чем на секунду. А затем сравнительно спокойно провёл последние круги.

Герои второго плана

Пол Эспаргаро финишировал восьмым
Пол Эспаргаро финишировал восьмым
© David Goldman/Red Bull Content Pool
В дебютной гонке в составе Repsol Honda Team Пол Эспаргаро финишировал восьмым. А вот лучшим из новичков на финише оказался итальянец Энеа Бастьянини, ставший десятым. Бастьянини – действующий чемпион класса Moto2, пилотирующий мотоцикл Ducati и представляющий коллектив Avintia.
Из неудачников заезда стоит выделить обоих пилотов команды Petronas Yamaha SRT. И действующий вице-чемпион Франко Морбиделли, и семикратный чемпион мира Валентино Росси быстро выпали из лидирующей группы и не смогли попасть в первую десятку. Кроме того, из-за падений до финиша не добрались Данило Петруччи, Такааки Накагами и Алекс Маркес.

Результаты Гран-при Катара MotoGP 2021:

  1. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 42:28.663
  2. Жоанн Зарко (Pramac Racing) — +1.092
  3. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — +1.129
  4. Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — +1.222
  5. Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +3.030
  6. Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) — +3.357
  7. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — +5.934
  8. Пол Эспаргаро (Repsol Honda Team) — +5.990
  9. Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — +7.058
  10. Энеа Бастьяни (Esponsorama Racing) — +9.288

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

  1. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 25 очков;
  2. Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 20;
  3. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 16;
  4. Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 13;
  5. Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 11;
  6. Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) — 10;
  7. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 9;
  8. Пол Эспаргаро (Repsol Honda Team) — 8;
  9. Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 7;
  10. Энеа Бастьяни (Esponsorama Racing) — 6.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

  1. Monster Energy Yamaha MotoGP — 36 очков;
  2. Ducati Lenovo Team — 23;
  3. Team Suzuki Ecstar — 23;
  4. Pramac Racing — 21;
  5. Repsol Honda Team — 13;
  6. Aprilia Racing Team Gresini — 9;
  7. Esponsorama Racing — 6;
  8. Red Bull KTM Factory Racing — 5;
  9. Petronas Yamaha SRT — 4;
  10. Tech3 KTM Factory Racing — 0;
  11. LCR Honda — 0.