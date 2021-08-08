Хорхе Мартин завоевал на Red Bull Ring первую победу в MotoGP
© GEPA pictures/Red Bull Content Pool
Мотоспорт

Хорхе Мартин завоевал на Red Bull Ring первую победу в MotoGP

Дебютант чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в премьер-классе оказался сильнейшим в Гран-при Штирии после старта с поул-позиции.
Автор Evgeniy Kolychev
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Испанец Хорхе Мартин из команды Pramac Racing впервые в карьере стал победителем Гран-при MotoGP. Дебютант премьер-класса в погоне за золотыми наградами гонки в Штирии опередил Жоана Мира из Team Suzuki Ecstar и ставшего третьим Фабио Куартараро на Yamaha. Кроме того, гонка останавливалась красными флагами на третьем круге после аварии с участием вернувшегося в мотогонки Дани Педросы из Red Bull KTM Factory Racing и Лоренцо Савадори на Aprilia Racing.

Звёздный час Хорхе Мартина

MotoGP, Grand Prix of Styria, Red Bull Ring. Image shows Jorge Martin on his way to a maiden premier class victory.
Звёздный час Хорхе Мартина
© GEPA pictures/Red Bull Content Pool
Гонщик Pramac Ducati Хорхе Мартин показал лучший результат в карьере, сначала завоевав поул-позицию в квалификации, а затем не оставив шансов соперникам в гонке. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне испанец уже стартовал с поула, но потом пропустил несколько Гран-при из-за травмы, а затем вернулся и на трассе Red Bull Ring вновь завоевал первую позицию на решетке.
После не самого удачного старта, соперники оттеснили 23-летнего Хорхе на третье место. Но в этот момент борьбу остановили красными флагами из-за серьезной аварии Дани Педросы и Лоренцо Савадори. Креш оказался настолько сильным, что трек в третьем повороте был объят пламенем.
Новая дистанция гонки составила 27 кругов. Стартовая решётка была сформирована на основании результатов вчерашней квалификации. И на этот раз Мартин не упустил своего шанса. Ненадолго пустив вперед Джека Миллера, он вскоре вернулся в лидеры и больше не отдавал первую позицию. Для команды Pramac этот успех стал первым в чемпионате.

Битва за спиной у лидера

Dani Pedrosa rides for Red Bull KTM Factory Racing during the MotoGP World Championship in Spielberg, Austria
Дани Педроса финишировал десятым
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Преследовать лидера пытался действующий чемпион MotoGP Хоан Мир из Team Suzuki Ecstar, но вскоре испанец отстал и на финише проиграл внушительные по меркам премьер-класса две секунды. Удивительно, но для гонщика второе место стало лучшим результатом в сезоне. Лидер сезона Фабио Куартараро хоть и проиграл без малого десять секунд, но сумел замкнуть тройку призеров, благодаря чему ещё более укрепил свои позиции в общем зачете. А вот его главный соперник Жоан Зарко до последнего круга шел следом, но потерял две позиции и остался только шестым, потеряв важные очки.
Осечкой соперника воспользовался Брэд Биндер из Red Bull KTM Factory Racing, напротив, на финальном круге отыграл два места, принеся команде четвертый результат в домашней гонке. Пятерку лидеров замкнул сильнейший представитель LCR Honda Idemitsu Такааки Накагами. А вот первый лидер гонки Миллер пропустил в дебюте рестарта нескольких соперников, после чего долго следовал вплотную за Куартараро, оставаясь четвертым. Однако эта погоня закончилась падением и сходом австралийца.

Маркес в поисках чемпионского темпа

MotoGP, Grand Prix of Styria at the Red Bull Ring. Image shows the rejoicing of Jorge Martin who won his maiden premier class race.
Мартин празднует победу на Red Bull Ring
© GEPA pictures/Red Bull Content Pool
Не слишком удачным получился день и для Марка Маркеса. Занимая восьмое место на решетке, восьмикратный чемпион мира на каждом из стартов сталкивался с Алексом Эспаргаро. ​На рестарте они также не избежали нового контакта, после чего оба откатились в середину второго десятка. Алекс вскоре и вовсе выбыл из гонки, а Марк после долгого и непростого прорыва финишировал восьмым, опередив своего брата и вернувшегося в MotoGP Дани Педросу.
После аварии Дани Педроса пересел на запасной байк и завоевал для Red Bull KTM Factory Racing важные очки, став десятым. А вот Алекс Ринс, не сумевший выйти в финал квалификации, отыграл немало позиций в гонке и стал седьмым.

Результаты Гран-при Штирии MotoGP 2021:

  1. Хорхе Мартин (Pramac Racing) — 38:07.879
  2. Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +1.548
  3. Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +9.632
  4. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +12.771
  5. Такааки Накагами (LCR Honda Idemitsu) +12.923
  6. Жоанн Зарко (Pramac Racing) +13.031
  7. Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) +14.839
  8. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +17.953
  9. Алекс Маркес (LCR Honda Castrol) +19.059
  10. Дани Педроса (Red Bull KTM Factory Racing) +19.389

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

  1. Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 172 очка;
  2. Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 132;
  3. Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 114;
  4. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 109;
  5. Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 100;
  6. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 95;
  7. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 85;
  8. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 73;
  9. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 61;
  10. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 58.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

  1. Monster Energy Yamaha MotoGP — 267 очков;
  2. Ducati Lenovo Team — 214;
  3. Pramac Racing — 184;
  4. Team Suzuki Ecstar — 163;
  5. Red Bull KTM Factory Racing — 158;
  6. Repsol Honda Team — 106;
  7. LCR Honda — 86;
  8. Aprilia Racing Team Gresini — 65;
  9. Petronas Yamaha SRT — 60;
  10. Esponsorama Racing — 47;
  11. Tech3 KTM Factory Racing — 40.
В этой статье

Jorge Martín

ИспанияИспания

Brad Binder

South AfricaSouth Africa

Takaaki Nakagami

ЯпонияЯпония

Johann Zarco

ФранцияФранция

Álex Márquez

ИспанияИспания

Dani Pedrosa

ИспанияИспания

Jack Miller

AustraliaAustralia
Мотоспорт