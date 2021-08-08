Хорхе Мартин завоевал на Red Bull Ring первую победу в MotoGP

Испанец Хорхе Мартин из команды Pramac Racing впервые в карьере стал победителем Гран-при MotoGP. Дебютант премьер-класса в погоне за золотыми наградами гонки в Штирии опередил Жоана Мира из Team Suzuki Ecstar и ставшего третьим Фабио Куартараро на Yamaha. Кроме того, гонка останавливалась красными флагами на третьем круге после аварии с участием вернувшегося в мотогонки Дани Педросы из Red Bull KTM Factory Racing и Лоренцо Савадори на Aprilia Racing.
Звёздный час Хорхе Мартина
Гонщик Pramac Ducati Хорхе Мартин показал лучший результат в карьере, сначала завоевав поул-позицию в квалификации, а затем не оставив шансов соперникам в гонке. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне испанец уже стартовал с поула, но потом пропустил несколько Гран-при из-за травмы, а затем вернулся и на трассе Red Bull Ring вновь завоевал первую позицию на решетке.
После не самого удачного старта, соперники оттеснили 23-летнего Хорхе на третье место. Но в этот момент борьбу остановили красными флагами из-за серьезной аварии Дани Педросы и Лоренцо Савадори. Креш оказался настолько сильным, что трек в третьем повороте был объят пламенем.
Новая дистанция гонки составила 27 кругов. Стартовая решётка была сформирована на основании результатов вчерашней квалификации. И на этот раз Мартин не упустил своего шанса. Ненадолго пустив вперед Джека Миллера, он вскоре вернулся в лидеры и больше не отдавал первую позицию. Для команды Pramac этот успех стал первым в чемпионате.
Битва за спиной у лидера
Преследовать лидера пытался действующий чемпион MotoGP Хоан Мир из Team Suzuki Ecstar, но вскоре испанец отстал и на финише проиграл внушительные по меркам премьер-класса две секунды. Удивительно, но для гонщика второе место стало лучшим результатом в сезоне. Лидер сезона Фабио Куартараро хоть и проиграл без малого десять секунд, но сумел замкнуть тройку призеров, благодаря чему ещё более укрепил свои позиции в общем зачете. А вот его главный соперник Жоан Зарко до последнего круга шел следом, но потерял две позиции и остался только шестым, потеряв важные очки.
Осечкой соперника воспользовался Брэд Биндер из Red Bull KTM Factory Racing, напротив, на финальном круге отыграл два места, принеся команде четвертый результат в домашней гонке. Пятерку лидеров замкнул сильнейший представитель LCR Honda Idemitsu Такааки Накагами. А вот первый лидер гонки Миллер пропустил в дебюте рестарта нескольких соперников, после чего долго следовал вплотную за Куартараро, оставаясь четвертым. Однако эта погоня закончилась падением и сходом австралийца.
Маркес в поисках чемпионского темпа
Не слишком удачным получился день и для Марка Маркеса. Занимая восьмое место на решетке, восьмикратный чемпион мира на каждом из стартов сталкивался с Алексом Эспаргаро. На рестарте они также не избежали нового контакта, после чего оба откатились в середину второго десятка. Алекс вскоре и вовсе выбыл из гонки, а Марк после долгого и непростого прорыва финишировал восьмым, опередив своего брата и вернувшегося в MotoGP Дани Педросу.
После аварии Дани Педроса пересел на запасной байк и завоевал для Red Bull KTM Factory Racing важные очки, став десятым. А вот Алекс Ринс, не сумевший выйти в финал квалификации, отыграл немало позиций в гонке и стал седьмым.
Результаты Гран-при Штирии MotoGP 2021:
- Хорхе Мартин (Pramac Racing) — 38:07.879
- Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +1.548
- Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +9.632
- Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +12.771
- Такааки Накагами (LCR Honda Idemitsu) +12.923
- Жоанн Зарко (Pramac Racing) +13.031
- Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) +14.839
- Марк Маркес (Repsol Honda Team) +17.953
- Алекс Маркес (LCR Honda Castrol) +19.059
- Дани Педроса (Red Bull KTM Factory Racing) +19.389
Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:
- Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 172 очка;
- Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 132;
- Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 114;
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 109;
- Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 100;
- Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 95;
- Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 85;
- Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 73;
- Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 61;
- Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 58.
Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:
- Monster Energy Yamaha MotoGP — 267 очков;
- Ducati Lenovo Team — 214;
- Pramac Racing — 184;
- Team Suzuki Ecstar — 163;
- Red Bull KTM Factory Racing — 158;
- Repsol Honda Team — 106;
- LCR Honda — 86;
- Aprilia Racing Team Gresini — 65;
- Petronas Yamaha SRT — 60;
- Esponsorama Racing — 47;
- Tech3 KTM Factory Racing — 40.