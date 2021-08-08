Хорхе Мартин завоевал на Red Bull Ring первую победу в MotoGP

Испанец Хорхе Мартин из команды Pramac Racing впервые в карьере стал победителем Гран-при MotoGP. Дебютант премьер-класса в погоне за золотыми наградами гонки в Штирии опередил Жоана Мира из Team Suzuki Ecstar и ставшего третьим Фабио Куартараро на Yamaha. Кроме того, гонка останавливалась красными флагами на третьем круге после аварии с участием вернувшегося в мотогонки Дани Педросы из Red Bull KTM Factory Racing и Лоренцо Савадори на Aprilia Racing.

Звёздный час Хорхе Мартина

Звёздный час Хорхе Мартина © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Гонщик Pramac Ducati Хорхе Мартин показал лучший результат в карьере, сначала завоевав поул-позицию в квалификации, а затем не оставив шансов соперникам в гонке. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне испанец уже стартовал с поула, но потом пропустил несколько Гран-при из-за травмы, а затем вернулся и на трассе Red Bull Ring вновь завоевал первую позицию на решетке.

После не самого удачного старта, соперники оттеснили 23-летнего Хорхе на третье место. Но в этот момент борьбу остановили красными флагами из-за серьезной аварии Дани Педросы и Лоренцо Савадори. Креш оказался настолько сильным, что трек в третьем повороте был объят пламенем.

Новая дистанция гонки составила 27 кругов. Стартовая решётка была сформирована на основании результатов вчерашней квалификации. И на этот раз Мартин не упустил своего шанса. Ненадолго пустив вперед Джека Миллера, он вскоре вернулся в лидеры и больше не отдавал первую позицию. Для команды Pramac этот успех стал первым в чемпионате.

Битва за спиной у лидера

Дани Педроса финишировал десятым © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Преследовать лидера пытался действующий чемпион MotoGP Хоан Мир из Team Suzuki Ecstar, но вскоре испанец отстал и на финише проиграл внушительные по меркам премьер-класса две секунды. Удивительно, но для гонщика второе место стало лучшим результатом в сезоне. Лидер сезона Фабио Куартараро хоть и проиграл без малого десять секунд, но сумел замкнуть тройку призеров, благодаря чему ещё более укрепил свои позиции в общем зачете. А вот его главный соперник Жоан Зарко до последнего круга шел следом, но потерял две позиции и остался только шестым, потеряв важные очки.

Осечкой соперника воспользовался Брэд Биндер из Red Bull KTM Factory Racing, напротив, на финальном круге отыграл два места, принеся команде четвертый результат в домашней гонке. Пятерку лидеров замкнул сильнейший представитель LCR Honda Idemitsu Такааки Накагами. А вот первый лидер гонки Миллер пропустил в дебюте рестарта нескольких соперников, после чего долго следовал вплотную за Куартараро, оставаясь четвертым. Однако эта погоня закончилась падением и сходом австралийца.

Маркес в поисках чемпионского темпа

Мартин празднует победу на Red Bull Ring © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Не слишком удачным получился день и для Марка Маркеса. Занимая восьмое место на решетке, восьмикратный чемпион мира на каждом из стартов сталкивался с Алексом Эспаргаро. ​На рестарте они также не избежали нового контакта, после чего оба откатились в середину второго десятка. Алекс вскоре и вовсе выбыл из гонки, а Марк после долгого и непростого прорыва финишировал восьмым, опередив своего брата и вернувшегося в MotoGP Дани Педросу.

После аварии Дани Педроса пересел на запасной байк и завоевал для Red Bull KTM Factory Racing важные очки, став десятым. А вот Алекс Ринс, не сумевший выйти в финал квалификации, отыграл немало позиций в гонке и стал седьмым.

Результаты Гран-при Штирии MotoGP 2021:

Хорхе Мартин (Pramac Racing) — 38:07.879 Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +1.548 Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +9.632 Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +12.771 Такааки Накагами (LCR Honda Idemitsu) +12.923 Жоанн Зарко (Pramac Racing) +13.031 Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) +14.839 Марк Маркес (Repsol Honda Team) +17.953 Алекс Маркес (LCR Honda Castrol) +19.059 Дани Педроса (Red Bull KTM Factory Racing) +19.389

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 172 очка; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 132; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 114; Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 109; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 100; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 95; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 85; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 73; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 61; Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 58.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Monster Energy Yamaha MotoGP — 267 очков; Ducati Lenovo Team — 214; Pramac Racing — 184; Team Suzuki Ecstar — 163; Red Bull KTM Factory Racing — 158; Repsol Honda Team — 106; LCR Honda — 86; Aprilia Racing Team Gresini — 65; Petronas Yamaha SRT — 60; Esponsorama Racing — 47; Tech3 KTM Factory Racing — 40.