Марк Маркес в седьмой раз выиграл Гран-при США MotoGP

Испанский гонщик Repsol Honda Team Марк Маркес в седьмой раз в карьере стал победителем гонки Гран-при США MotoGP. Вторым к финишу пришёл представитель Франции и команды Yamaha Фабио Куартараро, уступивший победителю 4,679 секунды. Тройку лучших замкнул итальянский мотогонщик Франческо Баньяя из Ducati Lenovo Team.

Хет-трик Баньяя в квалификации

Энеа Бастианини в деле © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Сражающийся за чемпионский титул в сезоне-2021 гонщик команды Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя завоевал на трассе в Остине третью победу в квалификации подряд. Два своих предыдущих поула он смог реализовать в победы в гонках и надеялся, что у него получиться добиться абсолютного успеха в США.

Стоит сказать, что Баньяя смог улучшить свое время в самой последней попытке в финале квалификации. Второе время показал лидер общего зачета Фабио Куартараро, третьим стартует шестикратный чемпион мира в премьер-классе MotoGP Марк Маркес, который был быстрейшим на тренировках в пятницу.

Именно Маркес показал лучшее время в первой попытке в финале квалификации. Однако он не смог улучшить его во второй попытке, уступив двум соперникам. В первом сегменте квалификации в финал вышли сводный брат Валентино Росси Лука Марини и действующий чемпион серии Хоан Мир. Сам Росси упал и потерпел неудачу в борьбе за поул.

Маркес переписывает историю американского трека

Маркес переписывает историю американского трека © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

В воскресенье Марк Маркес поднял планку выступлений на Гран-при США до нового уровня, установив рекорд. Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес выиграл гонка, при этом это его вторая победа в сезоне и седьмая на трассе в Остине, где никто не побеждал чаще него. Маркес стартовал с третьей позиции, но уже в первом повороте оказался первым. После этого он ни разу не уступил лидерства, к финишу оторвавшись от ближайшего преследователя почти на пять секунд.

Вторым финишировал лидер общего зачета Фабио Куартараро, который тем самым увеличил свой отрыв в борьбе за чемпионство от ближайшего преследователя Франческо Баньяя. Он удержал свое второе место на старте, опередив в первом повороте обладателя поула Баньяю, но пропустив Маркеса.

Маркес в седьмой раз победил в США © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Сам Баньяя крайне неудачно начал гонку, пропустив вперед еще и Алекса Ринса, своего напарника по Ducati Джека Миллера и Хорхе Мартина. Во второй половине гонки Баньяя отыграл позицию сначала у Ринса, а затем у Миллера. В последствии Франческо ещё и воспользовался штрафом для Мартина, который срезал дистанцию в пятом повороте и в итоге смог подняться на подиум.

Миллер стал единственным из лидеров, кто выбрал жесткую заднюю шину, в то время как все остальные поставили мягкие. Миллер не раз жаловался на преждевременный износ шин, однако альтернативная тактика ничего не изменила: в начале гонки Миллер был быстрее соперников и держался на четвертом месте, но под конец потерял скорость и финишировал восьмым.

Страсти накаляются

Хорхе Мартин сражается с Джеком Миллером за место на подиуме © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

До конца сезона осталось всего три гонки. Всего будет разыграно 75 очков, однако теперь отрыв Куартараро от Баньяи вырос до 52 очков, отыграть которые итальянцу будет очень непросто. Более того, если Куартараро в следующей гонке, которая пройдет в Мизано, финиширует впереди Баньяи или оба не заработают очков вовсе, он досрочно станет новым чемпионом мира.

Результаты Гран-при США MotoGP 2021:

Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 41:41.435 Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +4.679 Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +8.547 Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) +11.098 Хорхе Мартин (Pramac Racing) +11.752 Энеа Бастианини (Avintia Esponsorama) +13.269 Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +14.722 Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +13.406 – (1 позиция штраф) Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +15.832 Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) +20.265

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 254 очка; Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 202; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 175; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 149; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 141; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 131; Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 117; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 104; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 98; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 92.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Ducati Lenovo Team — 351 очко; Monster Energy Yamaha MotoGP — 349; Team Suzuki Ecstar — 256; Pramac Racing — 227; Red Bull KTM Factory Racing — 223; Repsol Honda Team — 194; LCR Honda — 124; Aprilia Racing Team Gresini — 111; Esponsorama Racing — 101; Tech3 KTM Factory Racing — 75; Petronas Yamaha SRT — 72.