За кем следить в сезоне-2021 MotoGP?

28 марта Гран-при Катара даст старт 73-му по счёту сезону в премьер-классе MotoGP. В этом году за звание лучшего мотоциклиста планеты сразятся 22 гонщика из 11 команд. Ещё не решил за кем следить и кому отдать своё предпочтение? Специально для тебя мы расскажем о каждом из героев чемпионата мира.

Repsol Honda Team

Марк Маркес и Пол Эспаргаро © Repsol Honda Team/Red Bull Content Pool

Пол Эспаргаро (Испания) – 29 лет

Марк Маркес (Испания) – 28 лет

Сезон-2020 стал самым сложным в карьере шестикратного триумфатора премьер-класса MotoGP Марка Маркеса. В стартовой гонке прошлого год титулованный испанский гонщик попал в аварию и сломал руку. Спортсмен попытался восстановиться к следующему этапу, но тщетно. После квалификации Маркес-старший снялся с Гран-при из-за сильных болей в руке. В итоге Марк принял решение пройти реабилитацию и пропустить сезон в надежде на титул в 2021 году. Кто знает, быть может уже в этом сезоне наиболее талантливому мотогонщику современности удастся сравняться по количеству завоёванных в премьер-классе титулов с ветераном Валентино Росси?

Компанию звёздному Марку Маркесу в этом году в составе Repsol Honda Team составит его соотечественник Пол Эспаргаро. Последние четыре сезона испанец провёл в составе Red Bull KTM Factory Racing, где в 2020 году добился выдающегося прогресса, завоевав пять подиумов и сенсационно став по итогам сезона пятым. Высока вероятность, что за рулём новенького RC213V от Honda Пол способен добиться новых вершин.

Ducati Lenovo Team

Jack Miller © Ducati Lenovo Team

Джек Миллер (Австралия) – 26 лет

Франческо Баньяя (Италия) – 24 года

Южноафриканец Джек Миллер блестяще провёл прошлый сезон в котором трижды финишировал в шаге от победы и один раз завоевал бронзовую награды. И если бы не четыре досадных схода, гонщик из ЮАР вполне мог бы рассчитывать на призы по итогам сезона. В этом году 26-летний спортсмен проводит свой седьмой сезон в премьер-классе и рассчитывает поднять планку до нового предела. Охотно верится, учитывая карьерный рост атлета, прогресс которого виден даже невооруженным взглядом.

Его коллега Франческо Баньяя в прошлом году провёл свой первый сезон в главном классе MotoGP и умудрился финишировать в шаге от победы в Гран-при Сан-Марино. Верится, что это не было случайностью. Особенно учитывая, что в 2018 году Баньяя стал триумфатором Moto2. Кто знает, быть может в этом году мы увидим, как зажигается новая звезда мотогонок и станем свидетелями призовых мест в исполнении Франческо.

LCR Honda

Takaaki Nakagami nos boxes do GP da Espanha © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Такааки Накагами (Япония) – 29 лет

Алекс Маркес (Испания) – 24 года

Свой четвёртый сезон в премьер-классе MotoGP в 2021 году проведёт 29-летний Такааки Накагами, неизменно выступающий в составе LCR Honda. В прошлом году японец дважды финишировал в шаге от подиума и завершил сезон на высоком для себя 10-м месте. На данный момент это наивысший результат в карьере спортсмена. А если учесть, что в 2019 году он стал 13-м, а в дебютном сезоне – 20-м, напрашивается вывод, что от Такааки можно ожидать прогресса и в этом году. Кто знает, быть может реальный потенциал Накагами ещё не раскрыт и он способен удивить мото-спортивную общественность?

Новичком команды LCR Honda в этом году стал младший брат многократного чемпиона мира Марка Маркеса – Алекс. В прошлом сезоне чемпион Moto2 2019 года дебютировал в премьер-классе, добившись нескромных высот – дважды поднялся на подиум, оставаясь в шаге от победы. Планировалось, что Маркес-младший проведёт сезон под бдительным присмотром родного брата, но не сложилось. Тем не менее Алекс не растерялся и показал завидные бойцовские качества, которые могут оказаться весьма кстати в новом сезоне в борьбе за самые высокие места.

Red Bull KTM Factory Racing

Брэд Биндер © Philip Platzer/KTM

Брэд Биндер (ЮАР) – 25 лет

Мигель Оливейра (Португалия) – 26 лет

Без всякого преувеличения, в 2021 году пилоты австрийской команды могут считаться весомыми претендентами на успех в сезоне. Прошлогодний дебютант самого быстрого мотоциклетного класса планеты Брэд Биндер наделал немало шуму в 2020 году. В своей третьей гонке на элитном уровне спортсмен из Южной Африки добился абсолютного успеха – финишировал первым. Тем самым вице-чемпион Moto2 2019 года оправдал возложенные на него надежды от Red Bull KTM Factory Racing. Не исключено, что в 2021 году Биндер сможет преподнести ещё немало сюрпризов.

Первый пилот Red Bull KTM Factory Racing Мигель Оливейра очень похож на своего напарника. Разница лишь в тому, что он на год старте, и, соответственно стал вице-чемпионом Moto2 в 2018 году, а дебютировал в премьер-классе в 2019-м. В прошлом году португалец добился колоссального прогресса, завоевав дебютную победу в Гран-при Штирии. А вишенкой на торте блестящего сезона стала победа в заключительном Гран-при сезона на родине в Португалии.

Tech3 KTM Factory Racing

Икер Лекуона © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Данило Петруччи (Италия) – 30 лет

Икер Лекуона (Испания) – 21 год

Удивительно, но один из самых опытных гонщиков премьер-класса MotoGP, который в 2021 году проведёт свой девятый сезон в элите, по-прежнему не может в полной мере раскрыться в борьбе за титул. В прошлогоднем Гран-при Франции итальянец завоевал свою вторую победу в карьере, а в этом сезоне постарается превзойти показатель в составе команды Tech3 KTM Factory Racing.

Его напарником в этом сезоне станет первый в истории премьер-класса гонщик, родившийся после 2000 года – Икер Лекуона. В прошлом году испанец дебютировал в премьер-классе и наивысшим его достижением на данный момент являются два девятых места.

Aprilia Racing Team Gresini

Алекс Эспаргаро © @Alex Farinelli

Лоренцо Савадори (Италия) – 27 лет

Алекс Эспаргаро (Испания) – 31 год

Испанец Алекс Эспаргаро готов провести в составе Aprilia Racing Team Gresini свой пятый сезон в MotoGP и постараться завоевать для себя первый подиум в карьере. В последний раз вкусом шампанского на пьедестале почёта Алекс наслаждался ровно десять лет назад в Гран-при Каталонии Moto2. А вот наивысшим местом прошлого сезона для Эспаргаро стал финиш восьмым в заключительной гонке года в Португалии. Кто знает, может для ветерана Эспаргаро это последний шанс заявить о себе во весь голос и сохранить место под солнцем?

А вот его напарник, 27-летний итальянец Лоренцо Савадори, напротив в прошлом году только дебютировал в премьер-классе MotoGP, проведя три гонки в составе Aprilia Racing Team Gresini, в которых заменил британца Брэдли Смита. Лоренцо не смог заработать в этих стартах ни одного очка, лишь однажды добравшись до финиша и став 18-м. Тем не менее в сезоне-2021 итальянская команда сделала ставку именно на возрастного Савадори, послужной список которого не пестрит наградами. Кто знает, быть может в этом году ему улыбнётся удача. Хотя ожидать от него далеко не юного итальянца высоких результатов, разумеется, не стоит.

Pramac Racing

Johann Zarco © Motogp.com

Жоанн Зарко (Франция) – 30 лет

Хорхе Мартин (Испания) – 23 года

Талантливый мотогонщик Жоанн Зарко громко заявил о себе в 2015 и 2016 годах, дважды завоевав золотые награды чемпионата Moto2. Тем не менее 30-летний спортсмен никак не может найти комфортное место в самом престижном классе мотогонок – MotoGP. Дебютировав в 2017 году в составе Monster Yamaha Tech 3, француз трижды поднялся на подиум и стал по итогам сезона шестым. В следующем году гонщик повторил своё достижение и результат, но не был удовлетворён и перебрался в стан Red Bull KTM Factory Racing.

Но в составе австрийской команды Зарко лишь однажды попал в топ-10 и по ходу сезона-2019 перешёл в команду LCR Honda, где провёл лишь три Гран-при. В прошлом году Жоанн вновь сменил коллектив и предпочёл цвета Hublot Reale Avintia, но вновь прогадал. Гонщик лишь однажды поднялся на пьедестал-почёта и по итогам сезона стал 13-м. Сезон-2021 для Жоанна Зарко сулит новые возможности. Быть может Pramac Racing – именно та команда, где 30-летний француз сможет реализовать свой потенциал?

А вот напарником Зарко в этом году станет дебютант сезона Хорхе Мартин. В 2018 году испанец стал чемпионом Moto3, а вот поднять над головой главный трофей Moto2 так и не смог – в позапрошлом году став 11-м, а в 2020-м – пятым. Разумеется в сильнейшем и самом быстром классе мотогонок конкуренция будет ещё выше. Так что 23-летнему Мартин придётся превзойти самого себя и буквально переродиться, чтобы удивить спортивную общественность.

Esponsorama Racing

Enea Bastianini - Portrait © Red Bull

Лука Марини (Италия) – 23 года

Энеа Бастианини (Италия) – 23 года

Лука Марини – ещё один дебютант премьер-класса MotoGP. Прежде чем найти в себе силы перебраться в сильнейший дивизион мотогонок, итальянец пять лет оттачивал мастерство в чемпионате рангом слабее. В прошлом году Марини стал вице-чемпионом Moto2 и подчеркнул этим свою претензию к повышению. Таким образом 2021-й год Лука проведёт в составе Esponsorama Racing.

Его напарником станет главный конкурент в борьбе за чемпионский титул Moto2 прошлого сезона Энеа Бастианини. Ему также 23 года, он тоже родом из Италии, но годом ранее оказался морально выносливее и благодаря трём победам отпраздновал чемпионство. Таким образом, в этом году Esponsorama Racing собрали в своём составе двух наиболее перспективных пилотов, которым предстоит оправдать возложенные на них надежды.

Team Suzuki Ecstar

Ο Joan Mir πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. © Michelin

Жоан Мир (Испания) – 23 года

Алекс Ринс (Испания) – 25 лет

Один из главных вопросов MotoGP 2021 – сумеет ли Жоан Мир защитить титул чемпиона мира в борьбе с Марком Маркесом. Как известно, прошлый сезон титулованный испанец пропустил, а его соотечественник Мир семь раз в 14 гонках поднялся на подиум, при этом лишь однажды победив. Тем не менее этого оказалось достаточным чтобы Жоан впервые в карьере отпраздновал чемпионство. Было ли это счастливым стечением обстоятельств или 23-летний гонщик созрел для триумфа? Узнаем совсем скоро.

Напарник Мира по Team Suzuki Ecstar Алекс Ринс в прошлом году также провёл свой сильнейший сезон в премьер-классе, завершив его на призовом третьем месте. Ринс победил в Гран-при Арагона и ещё дважды оказался в шаге от успеха, доказав что способен сражаться за награды самой высокой пробы. Кто знает, быть может в этом году гонщик покусится на большее?

Monster Energy Yamaha MotoGP

Maverick Viñales macht seinem Namen alle Ehre © Photo courtesy of motogp.com

Маверик Виньялес (Испания) – 26 лет

Фабио Картараро (Франция) – 21 год

Маверик Виньялес долгое время считался наиболее талантливым гонщиком мирового автоспорта, но к 26 годам не сумел доказать эту гипотезу на практике. Бронзовый призёр премьер-класса 2017 и 2019 годов откровенно провалил прошлый сезон, став шестым. А учитывая высокую конкуренцию в чемпионате в этом году, ему придётся прыгнуть выше своей головы, чтобы стать лучшим.

Лучший новичок сезона-2019 француз Фабио Картараро являлся одним из главных фаворитов на титул в прошлом году. Картараро победил в двух стартовых Гран-при 2020 года и был близок к тому, чтобы переписать историю. Но молодому гонщику не хватило опыта, он смазал остаток сезона лишь однажды поднявшись на подиум после победы в Гран-при Каталонии и завершил сезон восьмым. В этом году парню следуем набраться терпения, иначе излишняя нервозность может помешать ему реализовать свой талант.

Petronas Yamaha SRT

Франко Морбиделли © Petronas SRT

Франко Морбиделли (Италия) – 26 лет

Валентино Росси (Италия) – 42 года

Франко Морбиделли завершил прошлый сезон на втором месте благодаря пяти подиумам, три из которых оказались золотыми. В этом году 26-летний итальянец постарается доказать, что столь высокое место не было случайностью, а его главные достижения ещё впереди.