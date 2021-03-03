Marc Márquez is raring to get back into the action
Мотоспорт

За кем следить в сезоне-2021 MotoGP?

© Repsol Honda Team/Red Bull Content Pool
Представляем пилотов, которые сразятся за титул чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в этом году.
Автор Evgeniy KolychevОпубликовано
28 марта Гран-при Катара даст старт 73-му по счёту сезону в премьер-классе MotoGP. В этом году за звание лучшего мотоциклиста планеты сразятся 22 гонщика из 11 команд. Ещё не решил за кем следить и кому отдать своё предпочтение? Специально для тебя мы расскажем о каждом из героев чемпионата мира.

Repsol Honda Team

Марк Маркес и Пол Эспаргаро
Марк Маркес и Пол Эспаргаро
© Repsol Honda Team/Red Bull Content Pool
  • Пол Эспаргаро (Испания) – 29 лет
  • Марк Маркес (Испания) – 28 лет
Сезон-2020 стал самым сложным в карьере шестикратного триумфатора премьер-класса MotoGP Марка Маркеса. В стартовой гонке прошлого год титулованный испанский гонщик попал в аварию и сломал руку. Спортсмен попытался восстановиться к следующему этапу, но тщетно. После квалификации Маркес-старший снялся с Гран-при из-за сильных болей в руке. В итоге Марк принял решение пройти реабилитацию и пропустить сезон в надежде на титул в 2021 году. Кто знает, быть может уже в этом сезоне наиболее талантливому мотогонщику современности удастся сравняться по количеству завоёванных в премьер-классе титулов с ветераном Валентино Росси?
Компанию звёздному Марку Маркесу в этом году в составе Repsol Honda Team составит его соотечественник Пол Эспаргаро. Последние четыре сезона испанец провёл в составе Red Bull KTM Factory Racing, где в 2020 году добился выдающегося прогресса, завоевав пять подиумов и сенсационно став по итогам сезона пятым. Высока вероятность, что за рулём новенького RC213V от Honda Пол способен добиться новых вершин.

Ducati Lenovo Team

Jack Miller
Jack Miller
© Ducati Lenovo Team
  • Джек Миллер (Австралия) – 26 лет
  • Франческо Баньяя (Италия) – 24 года
Южноафриканец Джек Миллер блестяще провёл прошлый сезон в котором трижды финишировал в шаге от победы и один раз завоевал бронзовую награды. И если бы не четыре досадных схода, гонщик из ЮАР вполне мог бы рассчитывать на призы по итогам сезона. В этом году 26-летний спортсмен проводит свой седьмой сезон в премьер-классе и рассчитывает поднять планку до нового предела. Охотно верится, учитывая карьерный рост атлета, прогресс которого виден даже невооруженным взглядом.
Его коллега Франческо Баньяя в прошлом году провёл свой первый сезон в главном классе MotoGP и умудрился финишировать в шаге от победы в Гран-при Сан-Марино. Верится, что это не было случайностью. Особенно учитывая, что в 2018 году Баньяя стал триумфатором Moto2. Кто знает, быть может в этом году мы увидим, как зажигается новая звезда мотогонок и станем свидетелями призовых мест в исполнении Франческо.

LCR Honda

Takaaki Nakagami nos boxes do GP da Espanha
Takaaki Nakagami nos boxes do GP da Espanha
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
  • Такааки Накагами (Япония) – 29 лет
  • Алекс Маркес (Испания) – 24 года
Свой четвёртый сезон в премьер-классе MotoGP в 2021 году проведёт 29-летний Такааки Накагами, неизменно выступающий в составе LCR Honda. В прошлом году японец дважды финишировал в шаге от подиума и завершил сезон на высоком для себя 10-м месте. На данный момент это наивысший результат в карьере спортсмена. А если учесть, что в 2019 году он стал 13-м, а в дебютном сезоне – 20-м, напрашивается вывод, что от Такааки можно ожидать прогресса и в этом году. Кто знает, быть может реальный потенциал Накагами ещё не раскрыт и он способен удивить мото-спортивную общественность?
Новичком команды LCR Honda в этом году стал младший брат многократного чемпиона мира Марка Маркеса – Алекс. В прошлом сезоне чемпион Moto2 2019 года дебютировал в премьер-классе, добившись нескромных высот – дважды поднялся на подиум, оставаясь в шаге от победы. Планировалось, что Маркес-младший проведёт сезон под бдительным присмотром родного брата, но не сложилось. Тем не менее Алекс не растерялся и показал завидные бойцовские качества, которые могут оказаться весьма кстати в новом сезоне в борьбе за самые высокие места.

Red Bull KTM Factory Racing

Брэд Биндер
Брэд Биндер
© Philip Platzer/KTM
  • Брэд Биндер (ЮАР) – 25 лет
  • Мигель Оливейра (Португалия) – 26 лет
Без всякого преувеличения, в 2021 году пилоты австрийской команды могут считаться весомыми претендентами на успех в сезоне. Прошлогодний дебютант самого быстрого мотоциклетного класса планеты Брэд Биндер наделал немало шуму в 2020 году. В своей третьей гонке на элитном уровне спортсмен из Южной Африки добился абсолютного успеха – финишировал первым. Тем самым вице-чемпион Moto2 2019 года оправдал возложенные на него надежды от Red Bull KTM Factory Racing. Не исключено, что в 2021 году Биндер сможет преподнести ещё немало сюрпризов.
Первый пилот Red Bull KTM Factory Racing Мигель Оливейра очень похож на своего напарника. Разница лишь в тому, что он на год старте, и, соответственно стал вице-чемпионом Moto2 в 2018 году, а дебютировал в премьер-классе в 2019-м. В прошлом году португалец добился колоссального прогресса, завоевав дебютную победу в Гран-при Штирии. А вишенкой на торте блестящего сезона стала победа в заключительном Гран-при сезона на родине в Португалии.

Tech3 KTM Factory Racing

Икер Лекуона
Икер Лекуона
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
  • Данило Петруччи (Италия) – 30 лет
  • Икер Лекуона (Испания) – 21 год
Удивительно, но один из самых опытных гонщиков премьер-класса MotoGP, который в 2021 году проведёт свой девятый сезон в элите, по-прежнему не может в полной мере раскрыться в борьбе за титул. В прошлогоднем Гран-при Франции итальянец завоевал свою вторую победу в карьере, а в этом сезоне постарается превзойти показатель в составе команды Tech3 KTM Factory Racing.
Его напарником в этом сезоне станет первый в истории премьер-класса гонщик, родившийся после 2000 года – Икер Лекуона. В прошлом году испанец дебютировал в премьер-классе и наивысшим его достижением на данный момент являются два девятых места.

Aprilia Racing Team Gresini

Алекс Эспаргаро
Алекс Эспаргаро
© @Alex Farinelli
  • Лоренцо Савадори (Италия) – 27 лет
  • Алекс Эспаргаро (Испания) – 31 год
Испанец Алекс Эспаргаро готов провести в составе Aprilia Racing Team Gresini свой пятый сезон в MotoGP и постараться завоевать для себя первый подиум в карьере. В последний раз вкусом шампанского на пьедестале почёта Алекс наслаждался ровно десять лет назад в Гран-при Каталонии Moto2. А вот наивысшим местом прошлого сезона для Эспаргаро стал финиш восьмым в заключительной гонке года в Португалии. Кто знает, может для ветерана Эспаргаро это последний шанс заявить о себе во весь голос и сохранить место под солнцем?
А вот его напарник, 27-летний итальянец Лоренцо Савадори, напротив в прошлом году только дебютировал в премьер-классе MotoGP, проведя три гонки в составе Aprilia Racing Team Gresini, в которых заменил британца Брэдли Смита. Лоренцо не смог заработать в этих стартах ни одного очка, лишь однажды добравшись до финиша и став 18-м. Тем не менее в сезоне-2021 итальянская команда сделала ставку именно на возрастного Савадори, послужной список которого не пестрит наградами. Кто знает, быть может в этом году ему улыбнётся удача. Хотя ожидать от него далеко не юного итальянца высоких результатов, разумеется, не стоит.

Pramac Racing

MotoGP rider Johann Zarco, from France, poses in Austin, Texas, USA after the 2018 US Grand Prix of MotoGP.
Johann Zarco
© Motogp.com
  • Жоанн Зарко (Франция) – 30 лет
  • Хорхе Мартин (Испания) – 23 года
Талантливый мотогонщик Жоанн Зарко громко заявил о себе в 2015 и 2016 годах, дважды завоевав золотые награды чемпионата Moto2. Тем не менее 30-летний спортсмен никак не может найти комфортное место в самом престижном классе мотогонок – MotoGP. Дебютировав в 2017 году в составе Monster Yamaha Tech 3, француз трижды поднялся на подиум и стал по итогам сезона шестым. В следующем году гонщик повторил своё достижение и результат, но не был удовлетворён и перебрался в стан Red Bull KTM Factory Racing.
Но в составе австрийской команды Зарко лишь однажды попал в топ-10 и по ходу сезона-2019 перешёл в команду LCR Honda, где провёл лишь три Гран-при. В прошлом году Жоанн вновь сменил коллектив и предпочёл цвета Hublot Reale Avintia, но вновь прогадал. Гонщик лишь однажды поднялся на пьедестал-почёта и по итогам сезона стал 13-м. Сезон-2021 для Жоанна Зарко сулит новые возможности. Быть может Pramac Racing – именно та команда, где 30-летний француз сможет реализовать свой потенциал?
А вот напарником Зарко в этом году станет дебютант сезона Хорхе Мартин. В 2018 году испанец стал чемпионом Moto3, а вот поднять над головой главный трофей Moto2 так и не смог – в позапрошлом году став 11-м, а в 2020-м – пятым. Разумеется в сильнейшем и самом быстром классе мотогонок конкуренция будет ещё выше. Так что 23-летнему Мартин придётся превзойти самого себя и буквально переродиться, чтобы удивить спортивную общественность.

Esponsorama Racing

Enea Bastianini
Enea Bastianini - Portrait
© Red Bull
  • Лука Марини (Италия) – 23 года
  • Энеа Бастианини (Италия) – 23 года
Лука Марини – ещё один дебютант премьер-класса MotoGP. Прежде чем найти в себе силы перебраться в сильнейший дивизион мотогонок, итальянец пять лет оттачивал мастерство в чемпионате рангом слабее. В прошлом году Марини стал вице-чемпионом Moto2 и подчеркнул этим свою претензию к повышению. Таким образом 2021-й год Лука проведёт в составе Esponsorama Racing.
Его напарником станет главный конкурент в борьбе за чемпионский титул Moto2 прошлого сезона Энеа Бастианини. Ему также 23 года, он тоже родом из Италии, но годом ранее оказался морально выносливее и благодаря трём победам отпраздновал чемпионство. Таким образом, в этом году Esponsorama Racing собрали в своём составе двух наиболее перспективных пилотов, которым предстоит оправдать возложенные на них надежды.

Team Suzuki Ecstar

Ο Joan Mir πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Ο Joan Mir πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
© Michelin
  • Жоан Мир (Испания) – 23 года
  • Алекс Ринс (Испания) – 25 лет
Один из главных вопросов MotoGP 2021 – сумеет ли Жоан Мир защитить титул чемпиона мира в борьбе с Марком Маркесом. Как известно, прошлый сезон титулованный испанец пропустил, а его соотечественник Мир семь раз в 14 гонках поднялся на подиум, при этом лишь однажды победив. Тем не менее этого оказалось достаточным чтобы Жоан впервые в карьере отпраздновал чемпионство. Было ли это счастливым стечением обстоятельств или 23-летний гонщик созрел для триумфа? Узнаем совсем скоро.
Напарник Мира по Team Suzuki Ecstar Алекс Ринс в прошлом году также провёл свой сильнейший сезон в премьер-классе, завершив его на призовом третьем месте. Ринс победил в Гран-при Арагона и ещё дважды оказался в шаге от успеха, доказав что способен сражаться за награды самой высокой пробы. Кто знает, быть может в этом году гонщик покусится на большее?

Monster Energy Yamaha MotoGP

Moto2-Pilot Maverick Viñales auf dem Circuit of the Americas
Maverick Viñales macht seinem Namen alle Ehre
© Photo courtesy of motogp.com
  • Маверик Виньялес (Испания) – 26 лет
  • Фабио Картараро (Франция) – 21 год
Маверик Виньялес долгое время считался наиболее талантливым гонщиком мирового автоспорта, но к 26 годам не сумел доказать эту гипотезу на практике. Бронзовый призёр премьер-класса 2017 и 2019 годов откровенно провалил прошлый сезон, став шестым. А учитывая высокую конкуренцию в чемпионате в этом году, ему придётся прыгнуть выше своей головы, чтобы стать лучшим.
Лучший новичок сезона-2019 француз Фабио Картараро являлся одним из главных фаворитов на титул в прошлом году. Картараро победил в двух стартовых Гран-при 2020 года и был близок к тому, чтобы переписать историю. Но молодому гонщику не хватило опыта, он смазал остаток сезона лишь однажды поднявшись на подиум после победы в Гран-при Каталонии и завершил сезон восьмым. В этом году парню следуем набраться терпения, иначе излишняя нервозность может помешать ему реализовать свой талант.

Petronas Yamaha SRT

Франко Морбиделли
Франко Морбиделли
© Petronas SRT
  • Франко Морбиделли (Италия) – 26 лет
  • Валентино Росси (Италия) – 42 года
Франко Морбиделли завершил прошлый сезон на втором месте благодаря пяти подиумам, три из которых оказались золотыми. В этом году 26-летний итальянец постарается доказать, что столь высокое место не было случайностью, а его главные достижения ещё впереди.
Этого нельзя сказать о ветеране Валентино Росси, который в прошлом году был блеклой тенью своего напарника и завершил сезон на 15 месте. Похоже, что занятый в Андалусии подиум подтолкнул возрастного гонщика отказаться от выхода на пенсию. Или семикратный чемпион премьер-класса ещё не сказал своего последнего слова?