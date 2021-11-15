Хорхе Мартин и Джек Миллер завоевали для Ducati исторический тройной подиум

Хорхе Мартин взял верх в квалификации

Хорхе Мартин празднует успех в Валенсии © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Победителем квалификации финального этапа чемпионата MotoGP в сезоне-2021 Гран-при Валенсии стал гонщик Pramac Racing Хорхе Мартин. Этот поул стал четвертым для дебютанта серии. Однако, предыдущий субботний успех испанца состоялся в середине августа, когда Мартин выиграл квалификацию Гран-при Австрии. Как и в предшествующих этапах, главными претендентами на поул выглядели пилоты заводской команды Ducati. По итогам первой попытки Мартин и Джек Миллер поделили между собой лучший результат – оба гонщика друг за другом показали одинаковое время. По ходу второй попытки в лидеры вышел Франческо Баньяя, показав «круглое» время – 1:30.000. Однако на последних минутах оба гонщика итальянской команды упали и не смогли ответить Мартину, который именно в этот момент и переместился на первую строчку. Впрочем, падения не помешали Баньяе, который до этого выигрывал квалификации на 5-ти этапах подряд, и Миллеру сохранить места в первом ряду.

Валентино Росси, для которого этап в Валенсии стал последним в карьере, прошел во второй сегмент квалификации по итогам тренировок и завоевал право начать гонку с 10-й позиции. В первом сегменте квалификации внимание на себя обратил недавно вернувшийся в число участников чемпионата Андреа Довициозо. На пятом этапе после своего возвращения итальянец был ближе всего к попаданию в число дюжины лучших. Незадолго до завершения первого сегмента пилот, выступающий на Yamaha, поднялся на вторую строчку протокола. Однако в итоге Брэд Биндер из команды Red Bull KTM Factory Racing все-таки опередил трехкратного вице-чемпиона мира на 0,071 секунды. До этого лучшим квалификационным результатом гонщика с момента возвращения стало 14-е место в Остине. И там для попадания во второй сегмент Довициозо не хватило пяти десятых секунды.

Хорхе Мартин лидирует во время гонки в Валенсии © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

А вот заводская команда Honda пропустила квалификацию в полном составе: Марк Маркес после полученной на тренировках травмы не был заявлен на этап, а Поль Эспаргаро попал в больницу после падения в утренней тренировке. В итоге пилот прошёл углубленные медицинские обследования и не смог принять участие в гонке.

Франческо Баньяя завершил сезон на коне

Хорхе Мартин и Джек Миллер празднуют тройной подиум в Валенсии © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

В ночь перед гонкой Хорхе Мартин почувствовал признаки желудочного расстройства и вынужден был стартовать не в лучшей физической форме. До середины дистанции испанец сдерживал Баньяю, который преследовал его по пятам. Но затем итальянец провел успешную атаку и умчался ко второй победе подряд и четвертой за шесть последних этапов. Третьим поначалу шел Алекс Ринс из Suzuki, а после его падения в зону подиума смог подняться его напарник, чемпион 2020 года Жоан Мир. Однако в концовке Мир ничего не смог противопоставить Джеку Миллеру и пропустил гонщика Ducati к призовому шампанскому. Австралиец попробовал опередить и Мартина, но в этой паре порядок сохранился неизменным до финиша. Второе место принесло Хорхе звание сильнейшего новичка сезона.

Мир остался четвертым, опередив досрочного победителя чемпионата Фабио Куартараро. Жоан Зарко подтвердил хорошую скорость Ducati шестым результатом, следом гонку закончил сильнейший представитель KTM Брэд Биндер. Девятикратный чемпион мира Валентино России завершил свою карьеру финишем на десятой позиции. Кроме Ринса, байк также уронил Такааки Накагами. Таким образом, дистанцию закончил всего один представитель Honda – Алекс Маркес стал 13-м. Данило Петруччи, для которого это также последнее выступление в MotoGP, остался 18-м и последним. Тройной подиум Ducati, первый за все время участия итальянцев в премьер-классе, принес ее заводской команде звание чемпиона. Два других титула, среди гонщиков и производителей, в этом сезоне были разыграны досрочно.

Результаты Гран-при Валенсии MotoGP 2021:

Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 38:17.720 Хорхе Мартин (Pramac Racing) +0.489 Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +0.823 Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +5.214 Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +5.439 Жоанн Зарко (Pramac Racing) +6.993 Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +8.437 Энеа Бастианини (Avintia Esponsorama) +10.933 Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +12.651 Валентино Росси (Petronas Yamaha SRT) +13.468

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 278 очков – чемпион мира Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 252; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 208; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 181; Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 173; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 151; Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 142; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 120; Хорхе Мартин (Pramac Racing) — 111; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 106.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

Ducati Lenovo Team — 433; Monster Energy Yamaha MotoGP — 380; Team Suzuki Ecstar — 307; Pramac Racing — 288; Repsol Honda Team — 250; Red Bull KTM Factory Racing — 245; LCR Honda — 146; Esponsorama Racing — 143; Aprilia Racing Team Gresini — 135; Petronas Yamaha SRT — 96; Tech3 KTM Factory Racing — 76.