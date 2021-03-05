В 2019 году самая титулованная российская мотогонщица Анастасия Нифонтова первой в мире финишировала на ралли-рейде «Дакар» в категории, подразумевающей участие без сторонней технической поддержки и без грузовиков поддержки. Достигнув этой высоты, российская спортсменка решила идти дальше и открыла для себя совершенно новый вид транспорта – багги. Первым серьёзным вызовом для гонщицы за рулём внедорожника стал этап Кубка мира FIA по бахам – «РОССИЯ Северный Лес», который прошёл с 4 по 7 февраля в Ленинградской области.

Анастасия превзошла все ожидания и несмотря на проблемы с техникой финишировала пятой в абсолютном зачёте – это лучший результат, показанный женщиной-пилотом на этой снежно-ледовой гонке за всю её историю. Кроме того, благодаря занятому второму месту в классе Т3, Настя смогла подняться на подиум Кубка мира.

Читай невероятную историю о том, как ей это удалось.

Миссия выполнима

Анастасия Нифонтова готовится провести разведку боем © Михаил Ласточкин, Денис Бушковский

«Под занавес “карантинного” 2020 года гонки потихоньку начали возвращаться в нашу жизнь, поэтому мы с командой решили не упускать шанс и попробовать свои силы в новой для меня категории – багги. У нас была стандартная машина с минимальными доработками, которая по регламенту не проходила в статусный зачёт чемпионата России. Так что мы заявились в класс регионального турнира, но ехали по той же трассе и сравнивали результаты с именитыми, опытными гонщиками.

Времени на реализацию задуманного практически не оставалось Анастасия Нифонтова

Когда выяснилось, что по времени мы вполне можем ехать на уровне лидеров национального чемпионата, сразу же было принято решение построить новый гоночный багги, соответствующий всем требованиям Международной автомобильной федерации под категорию Т3.

Было одно “но” – времени на реализацию задуманного практически не оставалось. Старт первого этапа нового гоночного сезона был намечен на 3 февраля, а готовую раму от Albas из Питера мы получили только к концу декабря. Обычно строительство таких машин длится примерно три месяца. Поэтому никто не верил, что мы своими силами сможем собрать автомобиль мирового уровня всего за месяц».

Знай героев

Анастасия Нифонтова и команда © Михаил Ласточкин, Денис Бушковский

«Как только отгремели куранты и была доедена последняя ложка салата “Оливье”, наша команда приступила к работе. Пахали, в буквальном смысле слова, с утра до ночи практически без выходных. Даже мне находилась работа в гараже, и я снова вспомнила, что значит сверлить, пилить, крутить гайки.

Моих героев механиков хочу перечислить поименно, так как они реально совершили спортивно-технический подвиг. Главный механик – Сергей «Огонёк» Волков. Мой муж, и, по совместительству, электрик и менеджер – Антон «Босс» Гаврилов. Мой мото-механик, который отлично переквалифицировался в багги-механика и водителя технички – Сергей «Борода» Морозов. Сварщики – Паша Двали и Саша «Литовец» Шабанов. Парни, вы лучшие! Не устану это повторять».

Первое знакомство

Анастасия Нифонтова за рулём багги © Михаил Ласточкин, Денис Бушковский

«Готовый автомобиль мы завели и выкатили из гаража за три дня до отъезда на гонку. И у нас даже был один день, чтобы протестировать его на трассе Formula 7 в подмосковном Шереметьево. Машина показала себя хорошо за исключением одного “но”. Поскольку согласно регламенту чемпионата России в двигатель пришлось установить рестриктор (специальное кольцо, ограничивающее подачу воздуха – ред.), “умные” мозги “Кроша” (так назвали машину – ред.) периодически не понимали, что происходит, записывали ошибку и машина вставала в аварийный режим. А это значит, что после случившегося разогнаться быстрее 65 км/ч было невозможно. Такую проблему можно решить только тестами двигателя, играя с разными настройками, но у нас такой роскоши не было и мы помчали на гонку в надежде, что эта ошибка не будет возникать часто».

Ключевой момент

Настя и «Крош» © Михаил Ласточкин, Денис Бушковский

«Одно из самых ответственных мероприятий до старта, когда мы приехали на трассу “Игора”, было прохождение технической комиссии. Каждый гоночный автомобиль должен иметь спортивный техпаспорт, который подтверждает, что машина построена в соответствии со всеми правилами и регламентами. Так как мы заявились в зачёт чемпионата России и Кубка мира, то должны были получить два тех паспорта: национальный, который было получить проще, и международный.

Два официальных тех-комиссара FIA два дня изучали нашего “Кроша” со всех сторон Анастасия Нифонтова

Два официальных тех-комиссара FIA два дня изучали нашего “Кроша” со всех сторон. Измерили каждый болтик, проверили все омологационные номера, сверили чертежи каркаса и прочее. В итоге заветная наклейка FIA была приклеена на раму и на руки выдан новенький паспорт. Это означало, что к гонке мы допущены. Иными словами, мы смогли своими руками вовремя построить машину в соответствии со всеми мировыми стандартами».

Разведка боем на бахе «РОССИЯ Северный Лес»

Разведка боем на бахе «РОССИЯ Северный Лес» © Михаил Ласточкин, Денис Бушковский

«Соревновательное меню бахи «РОССИЯ Северный Лес» состояло из трёх блюд в виде трёх дней гонки. Каждый день спортсменам предстояло преодолеть по несколько небольших спецучастков. В общей сложности по узким лесным дорожкам нужно было проехать около 500 боевых километров.

Чтобы сбросить ошибку и нормально ехать дальше нам каждый раз приходилось: тормозить до полной остановки, глушить двигатель, выключать массу, включать всё обратно, заводить, трогаться и разгоняться Анастасия Нифонтова

В самый первый день у меня было слишком много новых вводных, с которыми надо было сработаться. Во-первых, новая машина, которую я ещё не успела понять и почувствовать. Она, кстати, на 15 см длинней той стандартной, на которой я ездила раньше. Во-вторых, шины на боевом шипе, на которых у меня не было возможности потренироваться до гонки. В-третьих, новый штурман – Катя Жаданова с которой мы до этого ни разу не ездили по дорожной книге.

Анастасия Нифонтова во время гонки «РОССИЯ Северный Лес» © Михаил Ласточкин, Денис Бушковский

Всё это можно умножить на достаточно непростые дорожные и погодные условия. В итоге результат первого дня был откровенно провальным. Плюс ко всему, “Крош” всё-таки начал активно капризничать и выпадал в аварийный режим примерно раз семь. Чтобы сбросить ошибку и нормально ехать дальше нам каждый раз приходилось: тормозить до полной остановки, глушить двигатель, выключать массу, включать всё обратно, заводить, трогаться и разгоняться. Настроение на финише было ниже плинтуса».

Установка на победу

Установка на победу © Михаил Ласточкин, Денис Бушковский

«На второй день спортивная злость взяла верх и я начала атаковать с самого старта и уже гораздо лучше чувствовала машину. Но минус был в том, что короткие спецучастки не позволяли отыграть много времени. Хотя, на некоторых из них мы были в лидерах класса и даже четвёртыми в абсолютном зачёте, а разница между соперниками исчислялась секундами – на расстоянии одной минуты друг от друга были до восьми экипажей. Поэтому, глобально исправить ошибки первого дня не вышло. Да и “Крош” после первой половины дня опять продолжил вываливаться в аварийный режим».

Финал, подаривший большие надежды

Финиш, подаривший большие надежды © Михаил Ласточкин, Денис Бушковский

«На третий день уверенности в себе и машине было уже куда больше. Да и с Катей сработались отлично. Первый круг проехали хорошо, всего с одной остановкой на перезагрузку. А вот на втором машина совсем “раскапризничалась” и опять около семи раз подряд заставила останавливаться.

В турнирной таблице Кубка мира мы заняли второе место в классе Т3 Анастасия Нифонтова

Как бы то ни было, на финише результат оказался неплохим. В турнирной таблице Кубка мира мы заняли второе место в классе Т3, а также пятое в абсолютном зачёте. А вот в генеральной классификации чемпионата России мы чуть-чуть не дотянули до подиума, оставшись в шаге от призового места.

Штурман Екатерина Жаданова и Анастасия Нифонтова на финише © Михаил Ласточкин, Денис Бушковский

Ради эксперимента решили сложить все наши остановки на перезагрузку машины – их было больше 15. И умножить на среднее время одной остановки, которое колебалось в районе 30 секунд. В итоге получили около восьми минут. А это ровно столько, сколько нас отделяло от второго места в чемпионате России.

Ради эксперимента решили сложить все наши остановки на перезагрузку машины – их было больше 15 Анастасия Нифонтова