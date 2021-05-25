Чего ожидать от мировой серии Red Bull Cliff Diving 2021?

Изящные движения в воздухе, удивительные локации, умопомрачительные пируэты и идеальные погружения в водную гладь с высоты многоэтажного дома – именно за это мы любим мировую серию Red Bull Cliff Diving. В 2021 году соревнования по акробатическим прыжкам в воду с гигантской высоты вновь порадуют зрителей борьбой за чемпионский титул в мужском и женском зачёте. Кроме того, ты сможешь следить за соревнованиями, в прямом эфире на сайте

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