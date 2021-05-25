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Чего ожидать от мировой серии Red Bull Cliff Diving 2021?
Российские спортсмены Артём Сильченко и Никита Федотов рассказали о готовности принять участие в соревнованиях по акробатическим прыжкам в воду с высоты многоэтажного дома.
Изящные движения в воздухе, удивительные локации, умопомрачительные пируэты и идеальные погружения в водную гладь с высоты многоэтажного дома – именно за это мы любим мировую серию Red Bull Cliff Diving. В 2021 году соревнования по акробатическим прыжкам в воду с гигантской высоты вновь порадуют зрителей борьбой за чемпионский титул в мужском и женском зачёте. Кроме того, ты сможешь следить за соревнованиями, в прямом эфире на сайте Red Bull с комментариями на русском языке от Вадима Бабешкина.
В преддверии старта сезона, который будет открыт на совершенно новой локации в Сен-Рафаэль во Франции, мы поговорили с двумя воронежскими спортсменами – Артёмом Сильченко и Никитой Федотовым, которые представят Россию в мировой серии Red Bull Cliff Diving в 2021 году.
В прошлом сезоне проведение мировой серии Red Bull Cliff Diving оказалось на паузе. Расскажите, как вы провели этот год?
Никита Федотов: «Провёл год полностью отдыхая от тренировок. Мозгам также нужен отдых от всего этого».
Артём Сильченко: «Я посвятил это время работе. Несколько раз успел сменить род занятий и даже успел потрудиться тренером».
Как и на каких площадках вы готовились к новому сезону серии? В какой форме подходите к старту сезона?
Артём Сильченко: «В этом сезоне я принимаю участие в качестве приглашённого спортсмена. Получил wild card пока только на первый этап в Сен-Рафаэль. Поэтому, разумеется, каких-то конкретных планов на сезон у меня нет и быть не может. Касательно формы, она далека от оптимальной. Однако в ближайшее время планирую провести сборы в Казани, где смогу немного попрыгать».
Никита Федотов: «По поводу тренировок и подготовки – это, как обычно, останется в секрете. Не люблю раскрывать свои тренировочные моменты».
Рады ли вы появлению новых локаций?
Никита Федотов: «Я просто рад, что появились соревнование – это уже главное. А где именно придётся прыгать – не настолько важно. Главное, чтобы состоялись сами соревнования».
Артём Сильченко: «Касательно новых локация, я не уверен, что буду на них прыгать. Тем не менее рад за тех ребят, которые примут участие в соревнованиях в этих местах».
Каково было бы прыгать в торговом центре в Баку?
Никита Федотов: «Если честно – не знаю. Прыгать в таком месте – это достаточно интересный эксперимент. Во-первых – это закрытое пространство. Там намного тяжелее прыгать. На открытой воде естественно легче».
Ставить перед собой цели – это, конечно, хорошо. Но лучше делать, чем мечтать
Какие цели на сезон вы перед собой ставите?
Никита Федотов: «Главное, что нужно делать – работать на соревнованиях. Ставить перед собой цели – это, конечно, хорошо. Но лучше делать, чем мечтать».
Артём Сильченко: «Говоря о целях на сезон, думаю что на этот вопрос я смогу ответить по результатам первого этапа. После остановки во Франции будет видно, а сейчас сказать сложно, находясь в статусе приглашённого по wild card атлета, а не основного участника мировой серии».
Календарь соревнований Red Bull Cliff Diving 2021:
- 12 июня – Сен-Рафаэль, Франция (новая локация)
- 14 августа – Осло, Норвегия (новая локация)
- 28 августа – Мостар, Босния и Герцеговина
- 12 сентября – Даунпатрик-Хэд, Ирландия (новая локация)
- 26 сентября – Полиньяно-а-Маре, Италия
- 16 октября – Баку, Азербайджан (новая локация)