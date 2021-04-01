Как становятся раллийными гонщиками? Рассказывает Николай Грязин

Семейная династия Грязиных – одна из наиболее титулованных российских фамилий в истории классического ралли в России. В 2001 году старший из её представителей Станислав Грязин завоевал золото чемпионата нашей страны. Эстафетную палочку у отца принял старший из сыновей – Василий, ставший серебряный призёр этапа чемпионата Европы по ралли 2014 года. Ещё выше планку семейных заслуг поднял младший брат – Николай. К 23 годам он успел стать вице-чемпионом Европы по ралли, а в 2019 году дебютировал в WRC. И если ты не читал его рассказ о всех тонкостях соревнований в чемпионате мира, тогда переходи по ссылке , а затем ознакомься с продолжением, в котором пилот поделится историей своего пути к раллийным гонкам.

Начало

Николай Грязин (слева) с отцом и старшим братом © Семейный архив Грязиных

«Увлечение ралли оказалось для меня довольно спонтанным, хоть меня отец и брат гоняли всё моё детство, но меня этот спорт особо не привлекал – я больше хотел заниматься учебой. Конечно, мне было интересно попробовать, но изначально для меня ралли было чем-то слишком стрёмным. А потом увидел как это всё происходит, как гоняет брат – это было круто. Мне понравился сам статус – гонщик. Но я не планировал заниматься профессионально этим спортом, думал строить карьеру. Плюс ко всему, мама хотела, чтобы хоть один сын был адекватным. Но после пубертатного периода всё поменялось и дальше я начал гоняться за адреналином.

Увлечение ралли оказалось для меня довольно спонтанным, хоть меня отец и брат гоняли всё моё детство Николай Грязин

Сначала я соревновался в кольцевых гонках и в картинге, а потом мне предложили попробовать себя в ралли. В дальнейшем я понял, что ралли – это интересно».

Первый раз

«Первый раз я сел за руль раллийного автомобиля R2 Fiesta лет в 14, когда только научился ездить. Я сел прокатиться и даже особо не видел дороги, просто катался очень аккуратно, не быстро. Ехал с папой и он читал мне лёгкую стенограмму. Тем не менее я даже умудрился заехать в кювет, потому что не увидел слово “Финиш”. Не до этого было. В тот момент управление автомобиля для меня было целой проблемой. А ещё и смотреть, не проехал ли я финиш? Я даже не обращал на это внимание. Было очень смешно, ведь все организаторы подумали, что я неадекватный пилот. Но на тот момент мне было всего 14 лет, я особо никогда не гонял на машине, а тут – садись в раллийное авто. Хорошо что, не разбил машину – это радует.

Первый раз я сел за руль раллийного автомобиля R2 Fiesta лет в 14 Николай Грязин

Было просто страшно. Даже когда я в 16 лет сел в раллийный автомобиль, было всё равно страшно, особенно когда едешь по раллийной трассе после кольцевой, где у тебя есть места для съезда и всевозможные полосы безопасности. В эти моменты ралли, конечно, пугает. Со временем, наоборот, кайфуешь от адреналина, от того, что можно рисковать. А когда впервые попадаешь в аварию, страх пропадает».

От отца к сыну

Станислав и Николай Грязины © Семейный архив Грязиных

«Любовь к автоспорту мне привил отец. В один момент он дал мне возможность попробовать себя за рулём, а дальше эта любовь развилась сама, когда начал гонять. Отец всегда мотивировал меня показывать результат. Мы все в семье одинаковые, у нас нет такого отношения: “Катайся, получай удовольствие”. Если ты так относишься к дело, как правило, не будешь пытаться ехать быстрее. Отец научил меня получать удовольствие от победы, когда ты доказываешь другим и самому себе, что ты быстрее. В ралли хорошо начинаешь это чувствовать».

Памятный совет

«В основном отец не столько давал наставления, сколько учил как ездить, как писать стенограмму. Из важных моментов, которые помогли мне в этом спорте, запомнился один важный совет. Он никогда не говорил мне, что нужно тихонечко доехать до финиша, чтобы порадовать зрителей и спонсоров. Отец постоянно говорил мне: “Не стоит бездумно рисковать, но нужно всегда атаковать и выкладываться. Только тогда ты начинаешь ехать быстрее. Это и есть ралли”.

Если ты всегда едешь не достигая своего лимита, никогда не узнаешь, где он Николай Грязин

Если ты всегда едешь не достигая своего лимита, никогда не узнаешь, где он. В итоге ты либо будешь долго прогрессировать, либо остановишься на прежнем уровне. Чтобы прогрессировать, ты постоянно должен пытаться прыгнуть выше своей головы, чтоб понять, возможно ли достичь нового предела. И на тестах, в гонке отец всегда давал такое наставление: “Ты должен получать удовольствие, когда атакуешь, а не когда просто едешь, лишь бы доехать”. Я думаю, это было самое важное».

Раллийное чудо

Николай Грязин даёт интервью после успешной гонки © SRT Media

«Когда целеустремленный человек достигает того, к чему стремился, он в любом случае, он был счастлив. Когда мой отец стал чемпионом России по ралли мне было четыре года и я не помню его эмоций. Но зная себя и отца, понимаю, что мы очень похожи. Когда мы добиваемся цели, то пару часов радуемся, а потом это чувство пропадает. Ведь ты именно к этому и шел, ты сделал то, что планировал. Вовсе нет внутреннего крика: “О, чудо!”. Ты рад тому, что все пошло, как ты и планировал. Обычно такие вещи вызывают приятные эмоции и удовлетворительные. А вот когда ты чуть не убрался и еле спасся, тогда ты начинаешь радоваться, что тебе повезло и произошло чудо, позволившее остаться на дороге. А когда ты выиграл, стал чемпионом – ты это планировал, чего радоваться? Надо работать дальше».

Первый

Как становятся раллийными гонщиками? © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

«В 2015 я дебютировал в чемпионате Латвии, пару этапов мы провели в Скандинавии – приняли участие в чемпионате северной Европы. Мы даже не знали, что мы в нём едем, честно говоря. Но вышло так, что мы его даже смогли выиграть. В основном акцент был сделан на чемпионат Латвии, поскольку там можно ездить с раннего возраста. При этом на допах ты гоняешь, а на трансферах едешь справа, а штурман тебя везет.

На тот момент я мог развить хорошую скорость на тестах, а вот в гонке не понимал, как ехать – было и страшно, и непонятно Николай Грязин

Первая гонка была зимней, много снега, ничего не понятно, всё очень страшно. Ещё и по стенограмме я толком не умел ездить. Было пару раз, когда штурман говорит мне, что нужно совершить съезд с дороги, а я сворачивал по прямой. Я, откровенно говоря, не мог ехать по стенограмме и весь 2015 год учился по ней ездить. На тот момент я мог развить хорошую скорость на тестах, а вот в гонке не понимал, как ехать – было и страшно, и непонятно.

Мозг очень сильно грузится и я по сей день его развиваю. Это такой, очень долгий тернистый путь, чтобы понять, как по стенограмме очень быстро ехать. Когда ты научишься это делать, ты можешь стать пилотом мирового уровня. Не секрет, что когда кольцевые гонщики приезжают в ралли, они на тестах едут так же быстро, как и раллийные профессиональные пилоты. Но уже в гонке они не могут сразу так же быстро ехать».

Золотой дебют

Николай Грязин готовится к гонке © SRT Media

«В 2017 году мне очень повезло, поскольку чемпионат Европы проходил по трассе ралли Лиепая, которое проходит в Латвии, где я начинал свою карьеру. Эти дороги я очень хорошо понимаю. Я не могу сказать, что эта гонка для меня, как домашняя – я там не живу. В основном, тесты проводил в Псковской области в приграничном с Эстонией районе. Дороги ралли Лиепая я наизусть не помню, но сам тип трассы мне очень понятен. Поэтому у меня были хорошие настройки. Я смог ехать в хорошем темпе и выиграть гонку. Я сам был тогда удивлен, потому что там было много сильных и быстрых гонщиков, но у меня получилось неплохо проехать.

Когда ты едешь по незнакомой тебе трассе, у тебя есть некоторые вопросы к дорогам и тому, как ехать по покрытию Николай Грязин

Плюс ко всему, я ещё болел и это мне немного мешало. В принципе, как оказалось, когда я болею, у меня мозг полностью отключается и я работаю на рефлексах. Рефлексы, похожу, работают лучше, чем наше сознание. Совокупность этих факторов дала хороший результат. В Латвии всегда присутствовало ощущение, что я контролирую гонку. Когда ты едешь по незнакомой тебе трассе, у тебя есть некоторые вопросы к дорогам и тому, как ехать по покрытию. А вот в Латвии я понимаю, как это делать, поэтому было удобнее».

Трамплин к WRC

Николай Грязин готовится покорить вершину WRC © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

«Выступление на чемпионате Европы в 2018 году было довольно хорошим. Годом ранее у нас была цель познакомиться с гонками и осмотреться. В 2017 году мы провели действительно много гонок, заезжая и на этапы чемпионата Европ, но часто не угадывали с настройками. К 2018 году мы улучшили наш инженерный подход, начав больше работать с автомобилем, нежели с пилотажем. У нас была чёткая цель: мы едем определённое количество этапов, к ним надо очень хорошо подготовиться. У нас не было задачи проехать все гонки чемпионата Европы.

Мы завоевали денежный приз, который был потрачен на выступление в чемпионате мира WRC2 в 2019 году Николай Грязин

Напротив, у нас было чёткое понимание, что мы хотим проехать семь этапов и на них максимально хорошо выступить. И, в принципе, мы так и сделали. У нас только в одной гонке была проблема, а на всех остальных мы очень хорошо выступили, особенно в классе U-28, где стали чемпионами.