Единственный в своём роде: из чего собран байк Паши Вишнёвого

В этой статье Павел Алехин Россия Смотреть профайл

Mountain Bike Freestyle – стиль катания, который подразумевает техничные элементы, в том числе быстрые прокруты велосипеда под собой. Такие трюки как Tailwhip, Barspin, а также кручения с различным подкатом, достаточно быстрые и силовые. Чтобы выполнять их стильно и непринуждённо, профессиональные райдеры мирового уровня используют легкий байк, часто жертвуя прочностью. Подобный компромисс приводит к тому, что спортсмены катают на велосипеде, на котором что-то люфтит, болтается и в котором они не уверены. Это приводит к тому, что делая сильные трюки и приземляясь на плоскость, на их велосипеде ломаются очень качественные запчасти: вилка или рама.

Российский профессиональный райдер Паша Алёхин не привык идти на компромисс, поэтому собрал уникальный, кастомный и очень прочный байк. Чтобы показать его во всей красе, Вишнёвый отправился на остров Гавайи, где опробовал его сильные стороны.

Хочешь узнать о байке больше? Смотри видео в верхней части экрана, а затем читай детальный разбор единственного в своём роде байка.

Съёмка на Гавайях

Так получилось, что я за неделю до поездки на Гавайи я созвонился со своим другом Тёмой Савицким. Он давно переехал туда и раскрыл мне глаза, что в это место не так уж сложно попасть, если у тебя виза США. Вкратце, по видеосвязи показал насколько там красиво, рассказал какие у него там есть возможности и сколько у него различных контактов, сколько он знает красочных локаций.

Я принял решение прилететь зимой и снять видео с красивейшей летней картинкой. Можно сказать, райской Павел Алехин

Тёма – человек достаточно активный, мы с ним похожи внутренними качествами, поэтому я сделал всё возможное, чтобы поехать туда. И вместо того, чтобы это снимать обзор байка в каком-то крытом скейтпарке с непонятным освещением, я принял решение прилететь зимой и снять видео с красивейшей летней картинкой. Можно сказать, райской.

Неповторимый опыт

Съёмки были не такими уж и простыми, потому что на фотографиях это одно, а когда ты приезжаешь в скейтпарк – он совсем другой. Несмотря на то, что бетонные скейтпарки Гавайев с огромным количеством граффити очень фактурные, в них не читается по картинке или по видео то, что радиусы действительно супер кривые. Поэтому мы столкнулись с некоторыми техническими сложностями в плане съёмок и выполнения трюков. В общем, это достаточно уникальный опыт и я им очень горжусь.

Уникальный проект

Уникальный проект © Denis Klero

Мой велосипед уникален тем, что среди профессиональных атлетов в дисциплине Mountain Bike Freestyle – это самый лёгкий велосипед во всем мире. Он уникален буквально всем, например тем, что на нём нет тормозов. Есть всего несколько профессиональных спортсменов в мире, которые катают на маунтинбайках без тормозов, но их велосипеды гораздо тяжелее. Они даже визуально отличаются от моего.

Newschool из Андорры

Newschool из Андорры © Denis Klero

Велик сделан из уникальных компонентов. Спустя 16 лет после начала занятия на MTB я понял какой конкретно велосипед мне нужен и как разместить все необходимые углы. Вместе с инженерами из компании Production Privee мы создали раму, которая даже спустя полгода, меня полностью устраивает. Они делают полу-кастомные велосипеды из высококачественной стали.

Вместе с инженерами из компании Production Privee мы создали раму, которая даже спустя полгода, меня полностью устраивает Павел Алехин

Кроме того, в этой компании из Андорры работают очень скилловые сварщики, которые производят эстетские привлекательные велики. Это такой Newschool в эндуро-маунтинбайк строении. Они используют трубы очень тонкого сечения и велосипед вместо привычного «раздутого» лука выглядит очень нестандартно. Ещё одна их фишка – покраска серийных велосипедов в цвета гоночных команд из мира автоспорта: Porsche Martini Racing, McLaren и т.д.

Сплав стиля и надёжности

Сплав стиля и надёжности © Denis Klero

Я рассказал ребятам о том, что хочу фристайловую раму и у меня есть задумки, как она должна выглядеть. Давно хотел попробовать титан, поскольку это прочный, лёгкий и достаточно дорогой сплав. Рад, что наконец-то смог реализовать такую раму, да еще и со своей геометрией.

Рад, что наконец-то смог реализовать такую раму, да еще и со своей геометрией Павел Алехин

Касаемо конструкции рамы, хотелось сделать максимально короткий задний и передний треугольник. Но чтобы при этом можно было делать Barspin и вилкой не задевать шатуны. Это очень важно для меня – короткий велик, при этом, чтобы Barspin и Tailwhip легко крутились.

«Рад, что смог реализовать такую раму, да еще и со своей геометрией» © Denis Klero

Кроме того, мне хотелось, чтобы база велосипеда была короче. Это необходимо для того, чтобы было легче вращаться и можно было крутить велик под собой. В техзадании для проектировщиков попросил их учесть, что я катаюсь без тормозов и не делать дополнительных креплений под тормоза и тросики. Благодаря этому на раме нет лишних крепежей, поэтому она выглядит изящно и просто.

Вес имеет значение

Уникальный кастомный маунтинбайк Паши Алёхина в деталях © Denis Klero

У байков конечно есть некие стандарты, но каждая компания привносит что-то своё, а каждый профессиональный райдер проектирует раму под себя, отталкиваясь от собственного стиля катания. Создавая близкую к стандартной раму, для меня важно вложить в неё свой стиль и моё видение катания. Но важный момент постройки конструкции любой рамы – баланс веса и прочности.

Спустя полгода, несмотря на некоторые кривые приземления и недолеты, рама до сих пор держит Павел Алехин

Фишка в том, что благодаря прочности и лёгкости титана, удалось сделать раму весом всего 1,6 кг. Но, как показывает практика, этого недостаточно. Все, кто очень ревностно относятся к весу деталей и хотят максимально легкую раму, оказываются в западне и ломают её достаточно быстро. Учитывая наш опыт, мы спроектировали раму весом 1,9 кг. Понятное дело, это не делало её самой лёгкой в мире. Зато спустя полгода, несмотря на некоторые кривые приземления, недолеты и так далее, рама до сих пор держит. И я уверен, что это еще не предел.

Редкий баланс

Редкий баланс © Denis Klero

Что касается всего остального велика, он также состоит и из стандартных деталей, которые частенько можно встретить на профессиональных байках. Например, карбоновые шатуны, лёгкие педали с титановыми осями. Однако на моём велосипеде стоит редкая и достаточно специфическая втулка, которая называется Feecoaster. Это такой вид задней втулки, который не даёт педалям крутиться. Когда ты едешь назад, ты не крутишь педали вообще.

Весь «велсет» весом всего 1,6 кг Павел Алехин

Мои партнеры Industry Nine, собравшие мне колёса с этой втулкой, сделали свою работу максимально круто. Им удалось выполнить весь «велсет» весом всего 1,6 кг. Его особенности заключаются в том, что компания не производят втулки Freecoaster для открытой продажи. Industry Nine делают их исключительно для team-мейтов, которые у них в команде. Это очень круто!

5 вещей, которые нужно знать о байке:

Особенность колёс

Особенность колёс © Denis Klero

Колёса очень прочные для этого веса. Их главная фишка заключается в том, что при заказе с официального сайта можно выбрать цвет каждой спицы, ниппеля и втулки. Одним словом, поиграться можно конкретно. Также некоторым может показаться, что мы сделали недостаточно большое пространство для потенциальных восьмерок на заднем колесе, и если колесо погнётся, то оно будет тереться о раму. На самом деле это не так, ведь часто используются покрышки шириной 2,1 дюйма. А у меня покрышки 2,25 дюйма и максимально широкие задние ободки. В плане стиля мне очень нравится, когда всё вплотную, создается некий фитмент.

Подходящий руль

Подходящий руль © Denis Klero

У меня был выбор среди различных параметров, например высоты. Но я выбрал самый высокий из предложенных в линейке Production Privee – два дюйма. Этот размер меня очень устраивает. Мне нравится, когда геометрия велосипеда такова, что вилка немного поменьше, а руль компенсируется за счёт чуть более стандартной высоты. Руль сделан из алюминия, он супер легкий и очень удобный.

Питерский рук дело

Согнанная со 150 мм вилка Rock Shox Pike © Denis Klero

Согнанная со 150 мм вилка Rock Shox Pike была немного модифицирована. Туда были добавлены специальные проставки, которые делают её более упругой. Ребята из Dirt Fork Service в Санкт-Петербурге очень сильно постарались. По факту, это единственное место в Питере, куда бы я мог отдать свою вилку, потому что они профессионалы своего дела.

Кастомные педали

Кастомные педали © Denis Klero

Углубляться не буду, но педали состоят из титановой оси и алюминиевого корпуса. Их вес всего 230 грамм – это рекордно низкий вес. Посмотрим, насколько мне их хватит.

Шаг в сторону комбо

Шаг в сторону комбо © Denis Klero

Сейчас я использую временный вариант сиденья. Я думаю, что рано или поздно перейду на комбо. Оно, скорее всего, будет с моим уникальным и прикольным логотипом. Думаю, что случится в ближайшее время.

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