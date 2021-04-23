Калифорникейшн Паши Алёхина

В этой статье Павел Алехин Россия Смотреть профайл

Павел Алёхин – один из самых топовых и креативных фристайл-MTB райдеров во всём мире. Недавно «Вишнёвый» вернулся из США, где на острове Гавайи снимал обзор своего уникального, кастомного и супер лёгкого байка. Во время этой поездки Паша по удачному стечению обстоятельств встретился с именитым экстремальным фотографом Денисом Клеро . Результатом их совместной работы стала серия снимков, которая в полной мере передаёт чистую любовь райдера к маунтинбайку и красоту Калифорнийской природы.

Больше контента 10 главных снимков Дениса Клеро Читать статью

Смотри в верхней части экрана видео о том, как проходили съёмки. А затем читай историю наиболее памятных снимков по мнению Паши Алёхина, сделанных в Лос-Анджелесе и его окрестностях.

Паша Алёхин в салуне на Диком Западе

Дикий, дикий Вишнёвый © Denis Klero / Red Bull Content Pool

«После того как я первый раз прилетел с Гавайев в Лос-Анджелес, мы встретились с фотографом Денисом Клеро и, разумеется, у него уже был обширный медиа-план по поводу того что и где мы снимаем. Так как я приехал на несколько дней позже, он, видимо, решил на мне отыграться. Поэтому сказал, что уже на следующие день, хотя я приехал ночью, мы поедем на очень интересную локацию. От него я узнал, что она находится в нескольких часах езды от города и там было снято огромное количество полноценных Голливудских фильмов о Диком Западе. Мне было очень интересно. Мы поспали всего три часа и поехали на место. Там вообще не было никакого народу. Место показалось очень атмосферным, поэтому я быстро проснулся и мы нажали пару крутых кадров».

Андеграундный Backflip No Hander

Прыжок Паши Алёхина выше своей головы © Denis Klero / Red Bull Content Pool

«Эта фотография запомнилась мне, в первую очередь, атмосферным спотом. Мы были в Лос-Анджелесе и хотели пофотографировать что-то достаточно интересное. Тем более, что в двух городах, в которых я сейчас живу – Москве и Питере – на тот момент был снег и слякоть. Поэтому хотелось открыть дёртовый сезон немного раньше. Помимо официального дёрт-спота, хотелось попасть на какой-то андеграунд. Спасибо некоторым знакомым, которые рассказали про уникальный сет-ап достаточно андеграундного характера. Его построили два близнеца, которые катаются на MTB и занимаются ландшафтным дизайном. Этот Backflip No Hander был сделан именно на этом споте. Нас с Денисом там очень радостно встретили. Мы пообщались с парнями и ещё ни раз туда приезжали».

Bunny Hop Tailwhip под мостом

Bunny Tail Whip под мостом © Denis Klero / Red Bull Content Pool

«Когда я только прилетел в Лос-Анджелес, и ещё даже не успел слетать на Гавайи, я встретился со своим другом, Тёмой, с которым мы больше 10 лет назад познакомились в Санкт-Петербурге. Он переехал из России и сейчас живёт в Лос-Анджелесе. Мы с ним ехали на машине, искали какие-нибудь стритовые споты и издалека я приметил гигантский мост, где одна секция была разрисована под космос: с чёрным фоном, звездами и Луной. Я сказал: “Тёма, погнали посмотрим!”. Он ответил, что это не катабельное место, туда нельзя пробраться и тому подобное.

В итоге я его уговорил. Оказалось, что это гигантская площадь с мостом. Я так понимаю, что в прошлом – это была какая-то дамба, сейчас не особо работающая. И законом не особо запрещено там кататься. Так как всё это выглядело достаточно монументально и масштабно, было принято решение там немного покататься. В первый день моего катания космический арт-объект ещё не был закрашен. Но когда мы приехали с Денисом и решили его обкатать, этого граффити уже не было. Тем не менее масштабность этого спота в самом центре Лос-Анджелеса, на мой взгляд, сильно впечатляет. Поэтому, идея была такая: сделать маленький трюк на фоне действительно большой архитектурной постройки».

Трюк в подвешенном состоянии

Трюк с прищепкой © Denis Klero / Red Bull Content Pool

«Именно Денис был главным моим мотиватором и идейным вдохновителем снять что-то подобное. Всё потому, что он очень давно хотел кого-то за что-то повесить. Когда мы приехали на спот к близнецам, он сказал: “Давай я сейчас здесь прищепки установлю и ты будешь делать какой-нибудь трюк. А я поймаю так, что ты окажешься подвешен”. Вот так, собственно, и получилось».

Tabletop в дёрт-парке

Tabletop в дёрт-парке © Denis Klero / Red Bull Content Pool

«Это официальный дёрт-парк, он находиться недалеко от Лос-Анджелеса, ехать меньше часа. По меркам Лос-Анджелеса – это вообще рядом, можно сказать. Это бесплатный дёрт-парк, в котором есть абсолютно всё: и водичка, и инструменты. А ещё, очень доброжелательные люди, которые там катаются. Мы с Денисом приехали туда в семь утра и очень удивились, что некоторые люди, в частности молодая девушка с ребенком, уже закончили утреннюю тренировку. При том, что рассвет был в районе 6:00, а она уже снимала защиту на дёртовом велике. Я, конечно, от этого немного прозрел. Только представь моё удивление: приехать на спот в семь утра, а также уже катается человек 15 в очень бодром настроении. И, я так понимаю, они приехали на тренировку перед своей основной работой. Поэтому, немного раскатавшись, решил сделать классический Tabletop, который, на мой взгляд является абсолютной классикой для съёмки в дёрт-парке».

Утро в Лос-Анджелесе

Утро в Лос-Анджелесе © Denis Klero / Red Bull Content Pool

«Не знаю, как назвал эту фотографию Денис Клеро, но я бы назвал её: “Утро в Лос-Анджелесе”. Это был очередной супер ранний подъем, но, на мой взгляд, результат того стоил. У нас получилось сделать очень классную картинку. Я точно распечатаю её отдельно и повешу у себя на стене».

Сохранить Сохранить