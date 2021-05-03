Ферстаппен завоевал важный подиум в Гран-при Португалии Ф-1

На Международном автодроме Алгарве завершился Гран-при Португалии. Победителем гонки стал пилот Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон. Второе место занял его основной конкурент в борьбе за титул чемпиона мира Макс Ферстаппен из Red Bull Racing. Топ-3 замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас. После старта финн лидировал, опережая Ферстаппена, однако Хэмилтон обогнал обоих своих оппонентов, а сразу после пит-стопа Валттери в изящной борьбе за второе место прошёл и пилот Red Bull Racing.

Ферстаппен продолжил борьбу за титул

Третий подиум в трёх гонках для Макса Ферстаппена в 2021 году © Getty Images/Red Bull Content Pool

Нидерландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен в Португалии продолжил сражение за звание чемпиона мира Ф-1. В третьей гонке сезона молодой голландец завоевал свой третий подиум в этом сезоне, на протяжении всего уик-энда претендуя на победу. В итоге Макс уступил главному конкуренту в борьбе за золотые награды – Льюису Хэмилтону. Таким образом, гонщиков в турнирной таблице разделяют восемь очков. А это означает, что борьба за пальму лидерства продолжится уже в следующий уик-энд в Барселоне.

Макс с наградой за второе место Гран-при Португалии © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Мы вполне достойно провели гонку. Мне удался хороший рестарт, после чего я, конечно, попытался прессинговать Валттери Боттаса. Но в итоге нам всё-таки немного не хватило скорости. Поэтому Льюису Хэмилтону удалось снова меня обогнать.После пит-стопа было очень непросто прогреть шины. Но когда мы всё-таки закрепились на второй позиции, стало понятно, что нам действительно не хватает темпа, чтобы опередить Mercedes. В целом в этот уик-энд были странности, которые связаны с низким уровнем сцепления. Думаю, мы не смогли в полной мере с этим разобраться. Посмотрим, чего нам удастся добиться в Барселоне», – прокомментировал Макс Ферстаппен.

Серхио Перес поднимает планку

Серхио Перес поднимает планку в Португалии © Getty Images/Red Bull Content Pool

Мексиканский новичок Red Bull Racing Серхио Перес в Португалии показал на данный момент свой лучший в составе команды. Однако Чеко не был реальным претендентом на подиум в этом гонке. После неудачного старта Серхио Перес не смог вмешаться в борьбу за пьедестал почёта и финишировал четвёртым. Тем не менее именно Серхио был признан «Гонщиком дня». После гонки латиноамериканец в присущем ему горячем стиле прокомментировал своё выступление: «С самого начала всё пошло не так. На старте не было сцепления, возникла пробуксовка и я пропустил Карлоса Сайнса. На рестарте я вернул себе позицию, но затем в пятом повороте меня опередил Ландо.

Я посмотрел в зеркала, и мне показалось, что он выехал за пределы трассы. Поэтому я не стал жестко обороняться – я думал, что ему всё равно придётся вернуть мне позицию. Возможно, я недооценил ситуацию. Мне потребовалось несколько кругов, чтобы снова обогнать Норриса, а в результате я слишком отстал от лидеров. Но сегодня было и несколько позитивных моментов. Я ехал по относительно свободной трассе и смог адаптироваться к машине и к работе с резиной. Всё это мне пригодится. Я ещё не очень хорошо знаю машину – это долгий процесс, но надеюсь, что в ближайшем будущем мне станет комфортнее», – рассказал Серхио Перес.

Гасли вернулся в десятку сильнейших

Гасли вернулся в десятку сильнейших © Getty Images/Red Bull Content Pool

Финиш топ-10 Гран-при Португалии позволил французскому пилоту Scuderia AlphaTauri Пьеру Гасли вернуться в десятку лидеров общего зачёта чемпионата мира. Гонщик из Франции провёл уверенную и взвешенную гонку, совершив несколько блестящих обгонов и в результате завершил своё выступление в очковой зоне. Тем не менее Гасли считает, что может рассчитывать на большее в следующей гонке в Барселоне

«Честно говоря, в Португалии было очень сложно. Не такую гонку мы хотели увидеть, но результат ожидаем. У нас были проблемы на протяжении всего уик-энда – я с трудом вышел в финал квалификации, поэтому рад, что заработал хотя бы одно очко. Я доволен стартом и первыми кругами, когда мог ехать в темпе Шарля Леклера, но в целом машине не хватало темпа из-за плохого сцепления с трассой в медленных поворотах. Здорово, что мне удалось обогнать Карлоса Сайнса и заработать одно очко для команды. Полагаю, трасса в Барселоне больше подходит нашей машине, поскольку она более быстрая. Надеюсь, через несколько дней мы выступим лучше», – подытожил Пьер Гасли.

Цунода пытается нащупать свой темп

Дебютант Формулы-1 и Scuderia AlphaTauri Юки Цунода завершил своё выступление в Португалии на 15-месте. 20 летний японец провёл большую часть гонки во второй части пелотона, не претендуя на борьбу за очки. Цунода сдержанно оценил своё выступление в Португалии, возложив большую надежду на реванш в Испании.

«Сегодня было действительно сложно. На первых кругах у машины не было сцепления с трассой, поэтому я не показывал темп. На протяжении всего уик-энда у меня проблемы с балансом машины, а ветер не помогал. Все выступали в равных условиях, поэтому нам нужно проанализировать собранную информацию, чтобы понять, что у нас не получилось в Португалии, сделать выводы и подготовиться к следующему уик-энду в Испании».

Результаты Гран-при Португалии 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:34:31.421 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — +29.148 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — +33.530 Серхио Перес (Red Bull Racing) — +39.735 Ландо Норрис (McLaren) — +51.369 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +55.781 Эстебан Окон (Alpine) — +1:03.749 Фернандо Алонсо (Alpine) — +1:04.808 Даниэль Риккардо (McLaren) — +1:15.369 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — +1:16.463

Общий зачёт после Гран-при Португалии 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 69 очков; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 61; Ландо Норрис (McLaren) — 37; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 32; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 28; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 22; Даниэль Риккардо (McLaren) — 16; Карлос Сайнс (McLaren) — 14; Эстебан Окон (Alpine) — 8; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 7.

Кубок Конструкторов после Гран-при Португалии 2021:

Mercedes AMG F1 — 101 очко; Red Bull Racing — 83; McLaren — 53; Scuderia Ferrari — 42; Alpine — 13; Scuderia AlphaTauri — 9; Aston Martin — 5; Alfa Romeo — 0; Williams – 0; Haas – 0.