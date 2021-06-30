Чего ожидать от ралли-рейда «Шёлковый путь» 2021?

1 июля из Омска стартует одиннадцатый по счёту ралли-марафон «Шёлковый путь». Гонка будет включать в себя десять разнообразных этапов. Пересекая Сибирь, маршрут ралли-рейда последует в Монголию через знаменитую пустыню Гоби к столице страны – городу Улан-Батор. Именно там 11 июля состоится торжественный финиш ралли. Крупнейшее в мире соревнование по ралли-рейдам, которое уже традиционно проводится в середине лета объединит 90 экипажей из 40 стран, которые будут использовать свою лучшую гоночную технику: мотоциклы, квадроциклы, внедорожники и грузовики.

Наряду с прославленными фаворитами в знаменитом ралли-рейде примут участие большое количество любителей, решивших испытать себя. Их единственной целью будет добраться до финиша уникального приключения в столице Монголии через десять дней после старта. В 2021 году в маршрут ралли планируют включить регионы, ранее не использованные в других изданиях ралли-рейда: Алтай на территории России, Монгольский Алтай и Гоби.

Победит сильнейший

Ралли-марафон «Шёлковый путь» © Benjamin Cremel/DPPI/Red Bull Content Pool

Общая протяжённость гонки составляет 5250 километров, из которых 2850 километров приходится на спецучастки, представляющие собой сочетание технически сложных и разнообразных трасс с живописных ландшафтов. От лесов Сибири и Алтайских гор к столице Монголии через пустыню Гоби и бесконечные монгольские степи. Международное ралли «Шёлковый путь» 2021 года будет совершенно уникальным. Одна из главных интриг соревнований – кто же станет победителем в каждой из категорий? Два года назад победу в классе «Внедорожники» одержали титулованный Нассер Аль-Аттия на Toyota, Антон Шибалов из легендарной команды «КАМАЗ-мастер» оказался сильнейшим в категория «Грузовики», а Сэм Сандерленд из Red Bull KTM Factory Racing взял верх в зачёте «Мото».

Кто победит в классе внедорожников?

Кто победит в классе внедорожников? © [unknown]

На старт одиннадцатого по счёту ралли «Шёлковый путь» выйдет Язид Аль-Раджи, уже побеждавший в этом ралли-марафоне. В 2021 году он выступит на внедорожнике Toyota Hilux за команду Overdrive Racing. Удастся ли Язиду и его штурману Майклу Орру повторить успех 2018 года или победителем станет кто-то из их соперников? Ответ на этот вопрос мы узнаем лишь на финише гонки. В борьбу с фаворитом готовятся вступить сразу несколько участников из разных стран. Основную угрозу опытному экипажу составят выступающие на внедорожниках MINI российские гонщики Владимир Васильев из команды VRT и Денис Кротов из MSK Rally Team. Кроме того, за награду высшего достоинства поборется чех Мирослав Заплетал и казахстанский спортсмен Андрей Чередников. Оба гонщика поедут на Ford F150 Evo за команду Offroad Kazakhstan. Всего же в ралли «Шёлковый путь» примет участие сорок семь экипажей на внедорожниках, без малого три десятка из них будут выступать на мотовездеходах.

Кто фаворит зачёта мотовездеходов?

Кто фаворит зачёта мотовездеходов? © [unknown]

В 2021 году на старте «Шёлкового пути» будет почти три десятка экипажей на внедорожных мотовездеходах – облегчённых автомобилях категорий Т3 и Т4, проще говоря side-by-side vehicles. Назвать имя основного фаворита в этих классах попросту невозможно. А это означает, что нас ждёт интереснейшая борьба за успех. В категории прототипов Т3 нашу страну будут представлять сразу шесть участников: Павел Лебедев, Павел Сильнов, Армен Пузян, а также три представительницы прекрасного пола: двукратная победительница гонки в зачёте Т3 Мария Опарина, самая именитая гонщица России Анастасия Нифонтова, а также Татьяна Сычёва.

В категории Т4, где участвуют экипажи на серийных SSV, модифицированных для внедорожных ралли, заявлено несколько известных имён, включая голландца Киса Кулена, а также итальянца Эухенио Амоса, которые будут выступать в составе South Racing. Команду Xtreme Plus будут представлять японский пилот Шинсуке Умеда и итальянец Микеле Чинотто. Также в списке участников зачёта американец Остин Джонс и француз Жан-Паскаль Бессон. Единственным российским пилотом, который собирается сражаться за победу в зачёте Т4, является омич Евгений Фрезоргер.

Синяя армада повышает планку

«КАМАЗ-мастер» празднует победу в ралли «Шёлковый путь» 2016 © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Главный предстартовый рекорд зачёта грузовиков ставит команда «КАМАЗ-мастер» – впервые за всю историю ралли «Шёлковый путь» на старт гонки выйдут сразу семь машин этого гоночного коллектива. Вместе с побеждавшими в этой гонке Антоном Шибаловым, Андреем Каргиновым, Эдуардом Николаевым, Дмитрием Сотниковым и Айратом Мардеевым будут выступать дебютант гонки Богдан Каримов и пилотирующий газодизельный грузовик Сергей Куприянов. Но несмотря на количество экипажей российской команды борьба за победу в грузовом зачёте в 2021 году будет острее, чем раньше.

Во-первых, белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» провела перевооружение и впервые на «Шёлковом пути» все три её пилота Сергей Вязович, Алексей Вишневский и Виталий Мурылёв будут выступать на новейших грузовиках капотной компоновки. Во-вторых, впервые на старте ралли «Шёлковый путь» будут сразу два грузовика с фамилией ван ден Бринк на борту – легенда мировых ралли-рейдов Мартен ван ден Бринк и его сын Митчел будут выступать за рулём двух разных автомобилей, Renault и Volvo. В общей сложности зачёт грузовиков будет представлен семнадцатью экипажами.

От кого ждать победы в мото-классификации?

Сэм Сандерленд © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Победитель ралли «Шёлковый путь» 2019 года британец Сэм Сандерленд будет защищать цвета заводской команды Red Bull KTM вместе со своим австрийским товарищем по команде Матиасом Уокером. За команду Rockstar Husqvarna будут выступать аргентинец Лучиано Банавидес и американец Скайлер Хоу, который стал одним из открытий последнего «Дакара». Ещё один гонщик, четвёртое место которого стало настоящей сенсацией в Саудовской Аравии, австралиец Дэниел Сандерс будет выступать в составе команды Gasgas Factory Racing. Росс Бренч из Ботсваны и американец Эндрю Шорт, бывший чемпион по гонкам Supercross, составят компанию французу Адриену ван Беверену в рядах команды Monster Yamaha. И, наконец, коллектив Hero Motorsports возлагает свои надежды на трио, состоящее из португальского гонщика Хоакима Родригеса, аргентинца Франко Каими и молодого немца Себастьяна Бюлера. В общей сложности на старт ралли «Шёлковый путь» выйдут 25 мотогонщиков.

Категория «Квадроциклы» также будет представлена на ралли «Шёлковый путь» и обещает нам интереснейшую дуэль между пятикратным чемпионом мира и бывшим победителем «Дакара» поляком Рафалом Соником и россиянином Александром Максимовым. Оба гонщика будут выступать на Yamaha Raptor 700.