Red Bull Ice Cross 2021: ледовый переворот в Юденбурге

Одновременно с этапом чемпионата мира по скоростному спуску на коньках в американском городке Мон-дю-Лак, гонка под эгидой ATSX прошла и в австрийском Юденбурге. Изначально планировалось, что четвёртая остановка в календаре пройдёт во Франции, но организаторы перенесли её в Австрию, где соревнования уже проходили неделей ранее. В 2021 году изменилась система проведения соревнований. На этот раз чемпионат проходит в два этапа: первый – региональные отборы, где отбираются восемь лучших райдеров в мужской, женской и юниорской категориях; а также заключительный – мировой финал.

И если на этапах в России и США квоты на попадание в решающую гонку достались исключительно местным райдерам, то в европейской зоне на них претендовали гонщики из Швейцарии, Германии, Чехии, Франции и Австрии. Разумеется, одной гонки, чтобы определить лучших, было не достаточно. Для лидеров мирового айс-кросса повторная гонка в Юденбурге стала репетицией перед финалом. А вот для гонщиков из второго эшелона она оказалась отличной возможностью побороться за право выступить в главной гонке сезона.

Стабильность Марко Даллиго и возвращение на подиум Скибоса

Даллаго убегает от Скибоса и Энглер © Joerg Mitter/ Limex Images

Чемпион мира по скоростному спуску на коньках 2014 года Марко Даллаго завоевал в Юденбурге вторую победу подряд и упрочил своё лидерство в европейском дивизионе чемпионата мира ATSX Ice Cross. Серебряные медали соревнований завоевал швейцарец Кевин Скибос, впервые поднявшийся на подиум с декабря 2017 года. Третьим на трассе в Штирии стал немец Лука Энглер, опередивший в решающей гонке Михала Урбана из Чехии. Пятое и шестое место в гонке заняли братья Тео и Артур Ришале-Чаудеры. Для юниоров из Франции это первое в их карьере попадание в десятку сильнейших мужских соревнований, которое позволяет им рассчитывать на участие в финальной гонке сезона.

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Юденбурге – мужчины:

Марко Даллаго (Австрия) Кевин Скибос (Швейцария) Лука Энглер (Германия) Михал Урбан (Чехия) Тео Ришале-Чаудер (Франция) Артур Ришале-Чаудер (Франция) Патрик Мерц (Швейцария) Вацлав Кошнар (Чехия)

Дубль Виндиш и сенсация от Лейсковой

Виндиш вырывает победу у Кондрое и Лейсковой © Joerg Mitter/ Limex Images

В женском финале бывшая олимпийская конькобежка Вероника Виндиш оказалась сильнейшей, вновь опередив в финале чемпионку Франции по роликам Амандин Кондрое, ставшую второй. Бронзовые награды сенсационно завоевала 20-летняя дебютантка Симона Лейскова из Чехии. В борьбе за третье место юниорка опередила опытную швейцарскую спортсменку Паулину Шаппюи, которая также завоевала путёвку на участие в решающей гонке сезона.

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Юденбурге – девушки:

Вероника Виндиш (Австрия) Амандин Кондрое (Франция) Симона Лейскова (Чехия) Паулина Шаппюи (Швейцария) Дженна Лайат (Швейцария)

Французский подиум в Юденбурге

Сражение за победу братьев Ришале-Чаудеров © Joerg Mitter/ Limex Images

Единственной классификацией, в котором изменился победитель по сравнению с предыдущим этапом в Юденбурге стал юниорский зачёт. В напряжённом противостоянии между братьями Ришале-Чаудерамии победу вырвал старший – 20-летний Тео. Второе место занял 18-летний вице-чемпион мира Артур, отпраздновавший успех неделю назад. Полностью французским подиум оказался благодаря Лео Келекису, опередившему в финальной гонке Юлиуса Бачера из Австрии.

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Юденбурге – юниоры: