Red Bull Ice Cross 2021: ледовый переворот в Юденбурге
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Узнай, кто завоевал первый подиум с 2017 года в мужском зачёте, кому удалось подняться на пьедестал почёта у женщин во второй гонке в жизни, а также чем закончилась битва братьев за победу у юниоров.
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Одновременно с этапом чемпионата мира по скоростному спуску на коньках в американском городке Мон-дю-Лак, гонка под эгидой ATSX прошла и в австрийском Юденбурге. Изначально планировалось, что четвёртая остановка в календаре пройдёт во Франции, но организаторы перенесли её в Австрию, где соревнования уже проходили неделей ранее. В 2021 году изменилась система проведения соревнований. На этот раз чемпионат проходит в два этапа: первый – региональные отборы, где отбираются восемь лучших райдеров в мужской, женской и юниорской категориях; а также заключительный – мировой финал.
И если на этапах в России и США квоты на попадание в решающую гонку достались исключительно местным райдерам, то в европейской зоне на них претендовали гонщики из Швейцарии, Германии, Чехии, Франции и Австрии. Разумеется, одной гонки, чтобы определить лучших, было не достаточно. Для лидеров мирового айс-кросса повторная гонка в Юденбурге стала репетицией перед финалом. А вот для гонщиков из второго эшелона она оказалась отличной возможностью побороться за право выступить в главной гонке сезона.
Стабильность Марко Даллиго и возвращение на подиум Скибоса
Чемпион мира по скоростному спуску на коньках 2014 года Марко Даллаго завоевал в Юденбурге вторую победу подряд и упрочил своё лидерство в европейском дивизионе чемпионата мира ATSX Ice Cross. Серебряные медали соревнований завоевал швейцарец Кевин Скибос, впервые поднявшийся на подиум с декабря 2017 года. Третьим на трассе в Штирии стал немец Лука Энглер, опередивший в решающей гонке Михала Урбана из Чехии. Пятое и шестое место в гонке заняли братья Тео и Артур Ришале-Чаудеры. Для юниоров из Франции это первое в их карьере попадание в десятку сильнейших мужских соревнований, которое позволяет им рассчитывать на участие в финальной гонке сезона.
Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Юденбурге – мужчины:
- Марко Даллаго (Австрия)
- Кевин Скибос (Швейцария)
- Лука Энглер (Германия)
- Михал Урбан (Чехия)
- Тео Ришале-Чаудер (Франция)
- Артур Ришале-Чаудер (Франция)
- Патрик Мерц (Швейцария)
- Вацлав Кошнар (Чехия)
Дубль Виндиш и сенсация от Лейсковой
В женском финале бывшая олимпийская конькобежка Вероника Виндиш оказалась сильнейшей, вновь опередив в финале чемпионку Франции по роликам Амандин Кондрое, ставшую второй. Бронзовые награды сенсационно завоевала 20-летняя дебютантка Симона Лейскова из Чехии. В борьбе за третье место юниорка опередила опытную швейцарскую спортсменку Паулину Шаппюи, которая также завоевала путёвку на участие в решающей гонке сезона.
Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Юденбурге – девушки:
- Вероника Виндиш (Австрия)
- Амандин Кондрое (Франция)
- Симона Лейскова (Чехия)
- Паулина Шаппюи (Швейцария)
- Дженна Лайат (Швейцария)
Французский подиум в Юденбурге
Единственной классификацией, в котором изменился победитель по сравнению с предыдущим этапом в Юденбурге стал юниорский зачёт. В напряжённом противостоянии между братьями Ришале-Чаудерамии победу вырвал старший – 20-летний Тео. Второе место занял 18-летний вице-чемпион мира Артур, отпраздновавший успех неделю назад. Полностью французским подиум оказался благодаря Лео Келекису, опередившему в финальной гонке Юлиуса Бачера из Австрии.
Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Юденбурге – юниоры:
- Тео Ришале-Чаудер (Франция)
- Артур Ришале-Чаудер (Франция)
- Лео Келекис (Франция)
- Юлиус Бачер (Австрия)
- Лион Бехер (Австрия)