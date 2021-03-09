Red Bull Ice Cross 2021: Лахти победил на быстрой трассе в Рауталампи

Гонка на прочном льду в северном финском местечке Рауталампи стала заключительным рубежом в отборочном турнире к финалу чемпионата мира Red Bull Ice Cross 2021. В этом году первый этап соревнований проходил в четырёх зонах: Россия, США, Европа и Финляндия, где определялись лучшие спортсмены, удостоенные права сражаться за главный трофей сезона в решающем соревновании. В мужском зачёте лучшим в Финляндии стал Мирко Лахти, у женщин победила Мииса Клемола, а в юниорском зачёте успех отпраздновал Элиас Ваухконен.

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Мирко Лахти нацелился на чемпионский титул

Mirko Lahti © Armin Walcher/Red Bull Content Pool

К 24 годам Мирко Лахти добился немалых результатов в скоростном спуске на коньках. В 2017 и 2018 годах талантливый финн завоевал чемпионский титул среди юниоров, а в 2019 году стал вторым на этапе Red Bull Crashed Ice уже во взрослом зачёте. В прошлом сезоне Лахти занял итоговое шестое место в мужской классификации, но в этом году Мирко нацелен взять реванш и поднять над головой чемпионский трофей.

Свой путь за главной наградой чемпионата мира Red Bull Ice Cross топовый финский спортсмен начал на домашнем этапе в Рауталампи. Лахти без проблем победил в четвертьфинальном и полуфинальном заездах, пробившись в главную гонку соревнований. В решающем заезде претенденту на чемпионский титул противостоял двукратный победитель национального первенства Финляндии 29-летний Йере Лехто, массивный юниор Линус Олликайнен и 28-летний андердог Юхо Ойнонен.

Со старта финальной гонки Лахти вырвался вперёд, огибая витиеватые линии трассы, проложенной в густом сосновом лесу. Мирко не сбавляя скорости прошёл трек и завоевал первое место, так и не ощутив заметной конкуренции со стороны соперников. Вторым к финишу добрался Йере Лехто, бронзовые награды достались Линусу Олликайнену, впервые в жизни поднявшемуся на подиум взрослых соревнований.

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Рауталампи – мужчины:

Мирко Лахти (Финляндия) Йере Лехто (Финляндия) Линус Олликайнен (Финляндия) Юхо Ойнонен (Финляндия) Йоонас Каутто (Финляндия) Элиас Ваухконен (Финляндия) Макс Наймарк (Финляндия) Йони Сааринен (Финляндия)

Звёздный час Миисы Клемолы

Miisa Klemola naisten aikalaskujen kolmanneksi © Victor Engström / Red Bull

Спортсменка из Финляндии Мииса Клемола по праву считается одной из наиболее перспективных девушек чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. В 18-летнем возрасте Мииса стала вице-чемпионкой страны в своей дебютной гонке в айс-кроссе. Годом позже девушка победила в национальном первенстве и сконцентрировалась на выступлениях в юниорском чемпионате мира, где на равных соревновалась с парнями. В 2019 году Клемола-младшая впервые поднялась на подиум женских соревнований чемпионата мира, став третьей на домашнем этапе ATSX 250. В этом году 22-летняя добилась прогресса и поставила перед собой новую цель – составить конкуренцию в борьбе за призы в финальной гонке.

Марьют Клемола © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Прочный фундамент для будущих успехов Мииса Клемола заложила в гонке в Рауталампи. В борьбе за победу ведущая финская спортсменка опередила свою старшую сестру Марьют. Третье место в гонке заняла 39-летняя Туйску Саррала.

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Рауталампи – женщины:

Мииса Клемола (Финляндия) Марьют Клемола (Финляндия) Туйску Саррала (Финляндия)

Рауталампи зажигает новые звёзды

Linus Ollikainen kaatui ja menetti jatkopaikan © Victor Engström/Red Bull

Финляндию можно смело назвать кузницей молодых талантов в скоростном спуске на коньках. Страна, подарившая миру чемпиона мира по айс-кроссу 2011 года Артту Пилайнена и двукратного триумфатора мирового первенства среди юниоров Мирко Лахти, готовит новую смену. На этапе ATSX 250 в Рауталампи в зачёте среди спортсменов до 21 года были представлены лучшие из них. Особенно выделял 17-летний Элиас Ваухконен. Вундеркинд дебютировал во взрослых соревнованиях чемпионата мира 2019 году, и уже успех провести семь гонок против опытных гонщиков. Годом позже Элиас занял 16 место в генеральной классификации юниорского зачёта, опробовав почту для будущей борьбы.

К новому сезону Ваухконен-младший заметно окреп и набрался сил. На этапе в Рауталампи Элиас Ваухконен без проблем пробился в финальную гонку, где ему противостоял бронзовый призёр мужских соревнований Линус Олликайнен, старший брат Валлтери, а также 18-летний Веети Мискала. Элиас со старта устремился вперёд и перед самым финишем опередил Линуса Олликайнена, впервые в карьере завоевав золотые медали. Третьим в финальной гонке финишировал 20-летний Валлтери Ваухконен.

Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Рауталампи – юниоры: