Red Bull Ice Cross 2021: Лахти победил на быстрой трассе в Рауталампи
© Victor Engström / Red Bull
Двукратный чемпион мира среди юниоров стал лучшим на этапе в Финляндии и приготовился к сражению за титул в решающей гонке сезона.
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Гонка на прочном льду в северном финском местечке Рауталампи стала заключительным рубежом в отборочном турнире к финалу чемпионата мира Red Bull Ice Cross 2021. В этом году первый этап соревнований проходил в четырёх зонах: Россия, США, Европа и Финляндия, где определялись лучшие спортсмены, удостоенные права сражаться за главный трофей сезона в решающем соревновании. В мужском зачёте лучшим в Финляндии стал Мирко Лахти, у женщин победила Мииса Клемола, а в юниорском зачёте успех отпраздновал Элиас Ваухконен.
Смотри видео-отчёт гонки Red Bull Ice Cross 2021 в Рауталампи, а затем читай отчёт о том, как это было.
Мирко Лахти нацелился на чемпионский титул
К 24 годам Мирко Лахти добился немалых результатов в скоростном спуске на коньках. В 2017 и 2018 годах талантливый финн завоевал чемпионский титул среди юниоров, а в 2019 году стал вторым на этапе Red Bull Crashed Ice уже во взрослом зачёте. В прошлом сезоне Лахти занял итоговое шестое место в мужской классификации, но в этом году Мирко нацелен взять реванш и поднять над головой чемпионский трофей.
Свой путь за главной наградой чемпионата мира Red Bull Ice Cross топовый финский спортсмен начал на домашнем этапе в Рауталампи. Лахти без проблем победил в четвертьфинальном и полуфинальном заездах, пробившись в главную гонку соревнований. В решающем заезде претенденту на чемпионский титул противостоял двукратный победитель национального первенства Финляндии 29-летний Йере Лехто, массивный юниор Линус Олликайнен и 28-летний андердог Юхо Ойнонен.
Со старта финальной гонки Лахти вырвался вперёд, огибая витиеватые линии трассы, проложенной в густом сосновом лесу. Мирко не сбавляя скорости прошёл трек и завоевал первое место, так и не ощутив заметной конкуренции со стороны соперников. Вторым к финишу добрался Йере Лехто, бронзовые награды достались Линусу Олликайнену, впервые в жизни поднявшемуся на подиум взрослых соревнований.
Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Рауталампи – мужчины:
- Мирко Лахти (Финляндия)
- Йере Лехто (Финляндия)
- Линус Олликайнен (Финляндия)
- Юхо Ойнонен (Финляндия)
- Йоонас Каутто (Финляндия)
- Элиас Ваухконен (Финляндия)
- Макс Наймарк (Финляндия)
- Йони Сааринен (Финляндия)
Звёздный час Миисы Клемолы
Спортсменка из Финляндии Мииса Клемола по праву считается одной из наиболее перспективных девушек чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. В 18-летнем возрасте Мииса стала вице-чемпионкой страны в своей дебютной гонке в айс-кроссе. Годом позже девушка победила в национальном первенстве и сконцентрировалась на выступлениях в юниорском чемпионате мира, где на равных соревновалась с парнями. В 2019 году Клемола-младшая впервые поднялась на подиум женских соревнований чемпионата мира, став третьей на домашнем этапе ATSX 250. В этом году 22-летняя добилась прогресса и поставила перед собой новую цель – составить конкуренцию в борьбе за призы в финальной гонке.
Прочный фундамент для будущих успехов Мииса Клемола заложила в гонке в Рауталампи. В борьбе за победу ведущая финская спортсменка опередила свою старшую сестру Марьют. Третье место в гонке заняла 39-летняя Туйску Саррала.
Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Рауталампи – женщины:
- Мииса Клемола (Финляндия)
- Марьют Клемола (Финляндия)
- Туйску Саррала (Финляндия)
Рауталампи зажигает новые звёзды
Финляндию можно смело назвать кузницей молодых талантов в скоростном спуске на коньках. Страна, подарившая миру чемпиона мира по айс-кроссу 2011 года Артту Пилайнена и двукратного триумфатора мирового первенства среди юниоров Мирко Лахти, готовит новую смену. На этапе ATSX 250 в Рауталампи в зачёте среди спортсменов до 21 года были представлены лучшие из них. Особенно выделял 17-летний Элиас Ваухконен. Вундеркинд дебютировал во взрослых соревнованиях чемпионата мира 2019 году, и уже успех провести семь гонок против опытных гонщиков. Годом позже Элиас занял 16 место в генеральной классификации юниорского зачёта, опробовав почту для будущей борьбы.
К новому сезону Ваухконен-младший заметно окреп и набрался сил. На этапе в Рауталампи Элиас Ваухконен без проблем пробился в финальную гонку, где ему противостоял бронзовый призёр мужских соревнований Линус Олликайнен, старший брат Валлтери, а также 18-летний Веети Мискала. Элиас со старта устремился вперёд и перед самым финишем опередил Линуса Олликайнена, впервые в карьере завоевав золотые медали. Третьим в финальной гонке финишировал 20-летний Валлтери Ваухконен.
Результаты Red Bull Ice Cross 2021 в Рауталампи – юниоры:
- Элиас Ваухконен (Финляндия)
- Линус Олликайнен (Финляндия)
- Валлтери Ваухконен (Финляндия)
- Веети Мискала (Финляндия)
- Туукка Таккула (Финляндия)
- Каро Киннунен (Финляндия)
- Пиету Понкконен (Финляндия)
- Миикка Лаппи (Финляндия)