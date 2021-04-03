Дмитрий Мурлычкин – чемпион мира Red Bull Ice Cross 2021

Финал чемпионата мира Red Bull Ice Cross 2021, состоявшийся на первой и единственной в мире всесезонной трассе в подмосковном парке «Патриот», превзошёл все ожидания. Решающее сражение за титул в мужском, женском и юниорском зачётах на 500-метровой трассе высшего уровня сложности абсолютно точно войдёт в историю скоростного спуска на коньках. Впервые в истории соревнований чемпионом мира стал спортсмен из России – Дмитрий Мурлычкин оказался сильнейшим среди мужчин. Вместе с соотечественником награды сильнейшей категории завоевал Владислав Иванов, удостоенный бронзы.

Кроме того, обладательницей звания вице-чемпионки мира также впервые стала россиянка – Алина Яковлева. Но на этом успехи россиян не закончились, в юниорском зачёте бронзовые награды чемпионата мира завоевал дебютант сезона 17-летний Данила Александриков. Несмотря на отсутствие спортсменов из Северной Америки, которым не удалось посетить главную гонку сезона, накал страстей и имена соперников на трассе соответствовали статусу соревнований.

Мурлычкин доказал, что он сильнейший в мире

Мурлычкин празднует дебютный титул чемпиона мира Red Bull Ice Cross © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

Прогресс главной звезды российского айс-кросса виден невооружённым глазом. По ходу прошлого сезона Дмитрий Мурлычкин возглавлял генеральную квалификацию чемпионата, поднимаясь на подиум и титулованными спортсменами американцем Кэмероном Наазом и канадцем Кайлом Кроксаллом. Но разрыв крестообразных связок, полученный Димой на этапе Red Bull Ice Cross в Японии отложил мечты о заветном трофее на год – россиянин преждевременно завершил сезон, став пятым.

В этом году воспрявший духом 24-летний атлет решил доказать, что является сильнейшим в мире. Для начала Мурлычкин победил в отборочном этапе ATSX на трассе «Игора», а затем закрепил статус сильнейшего спортсмена страны, завоевав золотые награды чемпионата России. Благодаря этому, перед стартом финала Red Bull Ice Cross 2021 Дмитрий считался главным претендентом на чемпионство. Россиянин подтвердил ожидания, победив в квалификации с гигантским отрывом в полторы секунды от призёра Red Bull Crashed Ice 2017 в Оттаве швейцарца Джима де Паоли.

Мурлычкин и Иванов на подиуме по итогам финала Red Bull Ice Cross 2021 © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

Свой путь к успеху в первом в истории России финале чемпионата мира Red Bull Ice Cross Дмитрий Мурлычкин с уверенной победы над опытным швейцарцев Кевином Скибосом, немцем Михаэлем Хоффманном и чехом Якубом Оудесом. В четвертьфинале талантливый россиянин преподнёс мастер-класс победителю этапа ATSX 500 в Санкт-Петербурге 2019 года чеху Михалу Урабану и его соотечественнику Оудесу, а также французу Лео Келекису. А в полуфинале Дима опередил двукратного чемпиона России Дениса Новожилова, дебютанта сезона Данилу Александрикова и вместе с Келекисом вышел в финал.

В решающей гонке сезона Келекису противостояли опытный де Паоли, а также бронзовый призёр чемпионата России 2021 года Владислав Иванов. Со старта гонки преимуществом завладел швейцарец, вытеснивший Мурлычкина в первом повороте в борьбе за первую позицию. 32-летний де Паоли удерживал лидерство большую часть дистанции, сдерживая прессинг россиянина, но тщетно. За несколько десятков метров до финиша атаки нашего спортсмена увенчалась успехом и Мурлычкин с отрывом от преследователя завоевал дебютный чемпионский титул. Третье место впервые в карьере занял Владислав Иванов.

Дмитрий Мурлычкин опередил Джима де Паоли в финале Red Bull Ice Cross 2021 © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

«Я рад стать чемпионом. К сожалению, из-за отсутствия спортсменов из США и Канады, не могу полноценно назвать себя сильнейшим в мире. Поэтому жду следующего года, чтобы защитить титул. Надеюсь, повторю этот результат. Хочу сказать своему тренеру, семье и друзьям огромное спасибо за поддержку. Рад, что не сдался, дожал до конца, не уступил ни сантиметра, поэтому я горд собой.

Финал выдался очень нервным, но крутым. Я шёл вторым и понимал, что на длинной прямой у меня будет преимущество. У меня хорошая взрывная сила и я технически очень сильный спортсмен. Джим бежал по правой стороне, где лёд был лучше. А по левой стороне из-за солнца, которое было днём, была каша из снега и воды. Я понимал, что рискую упасть, но пошёл на обгон. Риск был оправдан и я рад, что он привел меня к долгожданной победе», – эмоционально отреагировал на победу Дмитрий Мурлычкин.

Результаты финала Red Bull Ice Cross 2021 – мужчины:

Дмитрий Мурлычкин (Россия) – чемпион мира Джим де Паоли (Швейцария) Владислав Иванов (Россия)

Виндиш преобразовала опыт в долгожданный титул

Вероника Виндиш лучше соперниц среагировала на старт в финальной гонке © Denis Klero / Red Bull Content Pool

38-летняя австрийская спортсменка Вероника Виндиш – незаурядная личность в мировом айс-кроссе. В 1994 году Виндиш начала профессионально кататься на коньках, занимаясь на базе клуба ASKÖ Skating Club Sparkasse Weiz. Это позволило Веронике спустя всего пять лет стать частью национальной сборной Австрии по шорт-треку. В 2011 году Виндиш завоевала серебряные и бронзовые медали чемпионата Европы на дистанции 1500 и 3000 метров соответственно.

А в 2010 и 2014 годах австрийская атлетка участвовала в зимних Олимпийских играх. Завершив карьеру в шорт-треке, титулованная спортсменка переключилась на айс-кросс. В 2015 году Вероника стала второй на этапе Riders Cup в австрийском Ваграйне. Прошлый сезон Вероника Виндиш завершила на шестом месте, но в этом году решила взять реванш. Фундамент будущему успеху был положен на двух отборочном этапе ATSX в Австрии, где спортсменка дважды отпраздновала победу.

Вероника Виндиш лидирует в финальной гонке © Denis Klero / Red Bull Content Pool

В Россию 38-летняя Вероника прибыла в статусе главной фаворитки женского зачёта и в полной мере сумела реализовать свой потенциал. Виндиш показала лучшее время в квалификации, затем опередила россиянку Татьяну Леушину, а также швейцарку Лайят Ленна и вместе с Амандин Кондрое из Франции вышла в финал.

В решающей гонке женского зачёта опытным спортсменкам противостояли две юные российские гонщицы 24-летняя Алина Яковлева и 18-летняя Екатерина Воронова, желающие заявить о себе в полный голос. После плотной борьбы на старте заезда в лидеры вырвалась Вероника Виндиш, сохранившая первую позицию до самого финиша и без проблем оформившая дебютный титул. Но вот главную сенсацию в женском зачёте преподнесла Яковлева, опередившая Кондрое в борьбе за звание вице-чемпионки и поднявшаяся на вторую ступень пьедестала почёта.

Алина Яковлева, Вероника Виндиш и Амандин Кондрое на подиуме © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

«Я удовлетворена гонкой. Перед финалом меня преследовали падения, но всё прошло по плану и я счастлива. Вероника – очень сильная спортсменка. Меня очень радует то, что она не с самого старта оторвалась, а мы пободались. В “вулкан” она вошла по правильной траектории. Поскольку мы проходили этот элемент очень плотно, мне пришлось уйти чуть правее и я прыгнула в плоский лёд. После этого момент Виндиш начала потихоньку отрываться.

Я решила, что просто доеду до финиша второй, как на тренировке и выполню план. Но даже если ты делаешь всё правильно, всё равно нервничаешь. У нас была пауза, когда мы стояли на старте уже в финале. В какой-то момент я для себя решила что нужно просто пробежать свою гонку и сделать всё правильно. Так и получилось. Но дальше только пахать, пахать и пахать», – подвела итог своего призового выступления Алина Яковлева.

Результаты финала Red Bull Ice Cross 2021 – девушки:

Вероника Виндиш (Австрия) – чемпионка мира Алина Яковлева (Россия) Амандин Кондрое (Франция)

Тео Ришале-Чаудер с последней попытки взобрался на чемпионский трон

Тео Ришале-Чаудер завоевал титул чемпиона мира среди юниоров © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Тео Ришале-Чаудер дебютировал в чемпионате мира по айс-кроссу на этапе ATSX 1000 в Марселе в 2017 году в возрасте 17 лет, заняв в юниорской классификации итоговое 21 место. Годом позже француз повысил планку до нового предела, став 13-м, хотя и не претендуя на борьбу за высокие награды. В сезоне 2018/19 старший из братьев Ришале-Чаудер впервые громко заявил о себе, выйдя в финал всех трёх гонок ATSX 1000 в сезоне, две из которых увенчались подиумом. В результате Тео занял итоговое пятое место, впервые посягнув на титул. Но за блестящим выступлением последовал провал, в прошлом году Ришале-Чаудер провёл едва ли не самый слабый сезон, став 11-м и рисковал завершить выступление в зачёте среди спортсменов в возрасте от 16 до 21 года без призов. На этот раз 21-летний француз всерьёз настроился на реванш.

Данила Александриков борется за награды Red Bull Ice Cross 2021 в юниорах © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Тео прибыл в Москву в статусе одного из фаворитов в борьбе за титул на ряду со своим младшим братом Артуром – вице-чемпионом мира среди юниоров 2020 года. В этом году спортсмены по разу выиграли отборочные этапы в Австрии. К слову, там же отлично выступил и бронзовый призёр этапа Red Bull Crashed Ice 2019 в Йокогаме Лео Келекис, ставший в Юденбурге дважды поднявшийся в Юденбурге на подиум.

А вот на отборе в финальную стадию от России, проходившем на трассе «Игора» в Ленинградской области, лучшим стал новичок сезона 17-летний Данила Александриков, решивший бросить вызов более опытным соперникам. Не удивительно, что именно эта четвёрка талантливых спортсменов встретилась лицом к лицу в решающей гонке чемпионата мира Red Bull Ice Cross 2021 в юниорском зачёте. В финале верх взял более опытный Тео Ришале-Чаудер, опередивший Лео Келекиса. Россиянин Данила Александриков довольствовался заслуженной бронзой.

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Келекис, Ришале-Чаудер и Александриков на юниорском пьедестале почёта © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

«Эмоции смешанные. Сначала я был расстроен, так как результат в квалификации у меня был намного лучше. Но во время мужских соревнований я понял, что бронзовые награды – это очень хороший результат, и что в скоростном спуске на коньках многое зависит от случая. Основное, что помешало мне победить – это я сам, мои нервы.

Думаю, я просто не справился с эмоциями, но это приходит с опытом. Тео Ришале-Чаудер и Лео Келекис – сильные спортсмены и с ними интересно соперничать. Я считаю, что мы катаемся примерно на одном уровне и каждая наша гонка непредсказуема. К следующему сезону я буду упорно готовиться и рассчитывать на более высокий уровень. Своим дебютным сезоном я полностью доволен», – подытожил своё выступление в чемпионате мира Red Bull Ice Cross 2021 году Данила Александриков.

Результаты финала Red Bull Ice Cross 2021 – юниоры: