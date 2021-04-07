«Пижамой в виде единорога уже давно никого не удивишь»

10 апреля на всесезонном курорте «Игора» состоится 10-ый юбилейный Red Bull Jump&Freeze . Суть контеста заключается в том, чтобы съехать на сноуборде или лыжах со снежного склона, который заканчивается большим бассейном с водой. При этом сноубордические и горнолыжные костюмы участникам лучше оставить дома – специальное жюри, которое будет оценивать «выступления» экстремалов, особое внимание уделит именно креативности экипировки.

И если у тебя возникают вопросы, как разработать и создать уникальный и особенный костюм, на них сможет ответить Полина Хехерина – профессиональный костюмер и многократный победитель Red Bull Jump&Freeze.

Карьерный рост

Полина Хехерина © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

«Задолго до участий в мероприятиях, организованных Red Bull, я работала портным-костюмером, но проекты мои были довольно скромными. Поэтому контест Jump & Freeze лично для себя я рассматривала, как возможность расширить свои познания и способности, набить руку. Да и просто поучаствовать в классном событии совместно с друзьями.

Главное – как ты используешь подобные возможности, какой опыт из них извлекаешь и как его применяешь Полина Хехерина

На самом деле, не так важно, займёшь ли ты призовое место или нет. Главное – как ты используешь подобные возможности, какой опыт из них извлекаешь и как его применяешь. Четырёхлетнее участие в Jump & Freeze безусловно помогло мне в развитии карьеры: заказчики видели мои работы для контеста, они им нравились, я стала получать более серьёзные и прибыльные проекты».

Любимые костюмы

"Робокоп" – один из любимых костюмов Полины Хехериной © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

«Все мои костюмы интересные, для меня уж точно! Если говорить о незабываемых, то это: статуэтка “Оскар”, “Робокоп”, “Чужой” и “Куки Монстр”. Они произвели наибольшее впечатление на зрителей. Обычно, от момента, как ребята одеваются в костюмы, до момента, когда они оказываются на старте заезда, проходит целая вечность, потому что им приходится очень много позировать для фото, настолько эти персонажи нравятся людям! “Оскару” досталось больше всех! Не было отбоя от девушек, которые хотели пообниматься с его мощной грудью и золотым прессом».

Слагаемые успеха

Если опасаетесь прыжка в холодную воду – наденьте гидрокостюм © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

«В моём случае, слагаемые успеха на Red Bull Jump & Freeze – это подход с душой и любовью, максимально ручная работа, восхищение персонажем и идеей, детализация и время, которого никогда не хватает. Я приезжаю на соревнования, в том числе и для того, чтобы посмотреть на то, как другие участники выполняют свои костюмы. Всегда полезно оценить, как люди проявляют смекалку, какие материалы используют, какие образы им нравятся. Многие участники вызывают у меня искреннее восхищение, ведь они не работают портными, как я. При этом делают такие запоминающиеся и качественные костюмы».

Деликатные случаи

"Чужой" Полины Хехериной на Red Bull Jump and Freeze © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

«Все смешные и забавные истории на Red Bull Jump & Freeze связаны скорее с первым надеванием костюмов. Поскольку всем изготовлением я занимаюсь в очень короткие сроки, часто нет возможности примерить готовое изделие. И уже дважды выходило прямо на соревнованиях, когда ребята впервые надевали костюмы, а в обоих случаях это были супер обтягивающие комбинезоны, что лопались швы прямо на попе. Такое себе зрелище: “Робокоп” или “Чужой” с дырой кое-где. Ребятам приходилось бесстрашно стоять в надетых костюмах, пока я зашивала дырки в их деликатных местах».

5 советов новичкам Red Bull Jump & Freeze:

Не бояться – это не экзамен! Это мероприятие, куда люди приходят за позитивом, мощной заряжающей энергией и новыми знакомствами.

Если опасаетесь прыжка в холодную воду – наденьте под костюм персонажа гидрокостюм. Это не значит, что вы слабаки. Это значит, что вы заботитесь о своём здоровье!

Постарайтесь сделать костюм самостоятельно или обыграйте, усовершенствуйте покупной. Пижамой в виде единорога уже давно никого не удивишь. А вот креативом – запросто.

Если вы чего-то не успели доделать с костюмом, завершить образ, додумать выступление, не переживайте! Никто не знает, как оно должно было быть. Зрители обязательно будут вас подбадривать и похлопают вам после прыжка.

Ну, и, самое банальное, вы же будете потом жалеть, что не участвовали.

Как придумать и выбрать идею будущего костюма?

Как придумать и выбрать идею будущего костюма? © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

Брать то, что интересно! Я восхищаюсь кино-образами, например. Для меня мечта – выполнить костюмы определённых героев. Зрители одинаково высоко оценивают как вымышленных, так и существующие персонажей.

Как подобрать материалы?

Костюм нужно делать из того, из чего умеешь, из чего у тебя получится наилучший результат. Я использую поролон и ткани, многие используют картон, пенопласт, краски, цветные скотчи, различные ПВХ-стройматериалы. Тут уж как позволят фантазия и финансы.

Шить костюм самостоятельно или обратиться к профессионалу?

Шить костюм самостоятельно или обратиться к профессионалу? © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

Думаю, что шить самостоятельно. Обращение к профи – то уже слишком финансово затратно, как для участия в фановом мероприятии. Даже наличие замечательного костюма необязательно обеспечит вам победу. Нужна совокупность факторов.

Как не прогадать со сроками исполнения?