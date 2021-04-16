Red Bull Jump&Freeze: весёлые полёты со склона в бассейн в Санкт-Петербурге

140 команд в самодельных карнавальных костюмах собрались на Курорте «Игора» под Санкт-Петербургом, чтобы съехать со склона на лыжах или сноуборде и приземлить свой любимый трюк в бассейн, наполненный ледяной водой. Поболеть за бесстрашных участников десятого юбилейного аква-шоу Red Bull Jump&Freeze , а заодно весело проводить зимний сезон пришли более 1500 человек.

Лучшие моменты Red Bull Jump&Freeze 2021 в Санкт-Петербурге

Несмотря на название контеста, которое в переводе означает «Прыгни и замерзни», в минувшую субботу на «Игоре» было жарко. Чип и Дейл совершили вынужденную посадку на воду, Годзилла разводила мосты, а склон захватили космические райдеры. Пикачу, Тоторо, тигры, супермены, борцы сумо, строгие чиновники, домохозяйка, мороженое, а также две молекулы коронавируса демонстрировали невероятные трюки и неизбежно оказывались в ледяной воде.

Арчи Ароян – один из судей Red Bull Jump&Freeze в Ленинградской области

Самое яркое впечатление на судей произвели Андрей Костров и Вячеслав Кубичек , технично приводнив летательный аппарат Чипа и Дейла в ледяной бассейн. Мультяшные бурундуки стали победителями в главной номинации «Общее впечатление», которая присуждается за техническое исполнение трюка, оригинальный костюм и артистичность.

Red Bull Jump&Freeze – место реализации любых фантазий 01 / 03

«Так как конструкция была высокой, мы приехали в Игору за семь часов до старта, чтобы успеть всë собрать. Наша команда принимает участие в Red Bull Jump&Freeze уже шестой раз и это наша пятая победа. Идея костюма пришла во время просмотра мультика с сыном, а дальше: скотч, стройматериалы, фантазия и время. Две недели и костюм готов. Мы очень рады победе! Честно говоря, участвуем, чтобы побеждать. Отдельно хочется сказать, что в этом году нам очень понравилась организация мероприятия», – рассказал Вячеслав Кубичек.

Приз в номинации «Катай по другим правилам» забрал Сергей Якименко

Приз в специальной номинации от Tele2 «Катай по другим правилам» забрал Сергей Якименко, спустившийся с горы на снегокате в образе Остина Пауэрса. Приз за лучший трюк – смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro – получил Александр Новоселов и его «Отчаянная домохозяйка», исполнившая сальто назад с вращением на 360.

Мы сделали акцент на внешнем виде и это сработало – выиграли приз в номинации «лучший костюм»

Самые яркие костюмы, по признанию жюри, были у «Космических райдеров» Александра Набатова и Владимира Волкова. «Нам очень понравилось участвовать и вдвойне понравилось победить в этих соревнованиях. Организация мероприятия, призы, общее впечатление от ивента остались максимально положительными и яркими. Было действительно круто. Я участвую уже не первый раз и отмечаю, что с каждым годом Red Bull Jump & Freeze становится всё лучше. Не хватило немного скорости для более эффектного трюка, но в наших объёмных костюмах это изначально было сложно сделать.

Космические райдеры на миссии

Мы сделали акцент на внешнем виде и это сработало – выиграли приз в номинации “лучший костюм”. Идеи костюмов пришли спонтанно. Изначально я хотел костюм, который полностью сделан вручную, яркий и объёмный. Придумал костюм робота, а потом предложил Сане выступить командой и он дополнил номер ракетой. Так мы и стали “Космическими райдерами”. Благодарим Red Bull за такое крутое ежегодное мероприятие и всех участников за то, что сделали это шоу таким ярким. Желаем всем участникам с каждым годом делать все более крутые, интересные и яркие костюмы», – эмоционально прокомментировал Владимир Волков.

Годзилла – очередной шедевр в исполнении Полины Хехериной 01 / 03

А вот приз за лучший костюм в образе животного достался команде «Развод мостов» с их очаровательной черной Годзиллой. Автор костюма Полина Хехерина уже пятый год вместе со своей командой принимает участие в соревнованиях, и трижды ребята выигрывали главный приз. «Костюм Годзиллы, разводящего мост, был выбран для участия, потому что мне он казался самым сложным, масштабным и интересным в исполнении.

Кажется, я чуть не утопила мужа! Полина Хехерина

Но участие нашей команды в этом году открыло мне глаза на некоторые вещи. Например, на то, что образ и идею надо выбирать не только опираясь на свои амбиции и желания, а думая в первую очередь об участниках команды и их безопасности. Ведь в костюмах им нужно не только двигаться, успешно съехать по склону, но и желательно выполнить трюк. Так и получилось в этом году, что образ и костюмы у нас были эффектными, красочными, но ребятам в них было несладко исполнять номер. Кажется, я чуть не утопила мужа!

Закрытие зимнего сезона на трассе «Игора» в Ленинградской области

Само выступление пошло немного не по плану: наш мост самопроизвольно развёлся раньше времени, получилась заминка, но ребята в костюме моста сделали всё от себя зависящее – Валера прыгнул Hand Drag, а Оля Frontflip. Победа в номинации "лучшее животное" стала для нас неожиданностью, ведь мы вообще ни на что не рассчитывали», – подытожила Полина Хехерина.