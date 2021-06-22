Скажите, как парню из небольшого белорусского города Ганцевичи удалось за столь короткое время так круто изменить свою жизнь, и какую роль в этом сыграл спорт?

Главную, конечно. Спорт я любил всегда, тренировки доставляли огромное удовольствие, но я не знал что выбрать, перепробовал множество разных видов. Когда мне исполнилось 10 лет, мы переехали в Подмосковье, в город Королев. Тогда у меня появились настоящие пластиковые лыжи. Это было что-то невероятное. Я мог бегать по пять часов в день, и для меня не существовало времени и усталости. Когда мне предложили поучаствовать в городских соревнованиях, я неожиданно для себя стал победителем в этой гонке с серьезным преимуществом. Последние два года школы я занимался уже в училище олимпийского резерва №2 г. Москвы. В старших классах выбрал легкую атлетику – бегал средние дистанции. Вот тогда и закалились во мне выносливость и упорство.

До национальной сборной по бобслею пока далеко.

Ростислав Гайтюкевич – лидер сборной России по бобслею © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Не все сразу. В легкой атлетике я вошел в десятку сильнейших в России, но чувствовал, что это предел возможностей. Благо, тогда я уже учился в Московском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, который окончил с красным дипломом. Со второго курса начал судить соревнования и тренировать, нужно было зарабатывать и помогать маме. О большом спорте временно пришлось забыть.

А когда вспомнили?

Когда поступило предложение попробовать себя в скелетоне, а затем и в бобслее. Скепсис конечно был. Обычно в разгоняющие идут спринтеры, а у меня с взрывной скоростью было неважно. Спасибо моему личному тренеру Макарову С.Л., мы специально работали над этим и продолжаем это делать. Сперва разгонял других, но очень хотел пилотировать, а мне даже не давали попробовать. Помню, один из тренеров сказал, что хорошего пилота не воспитаешь и за четыре года, однако после Олимпиады в Пхёнчхане стало понятно, что даже самый лучший пилот без скорости не конкурент.

Ростислав Гайтюкевич – сильнейший пилот в стране © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Скорость как раз у меня была, и я получил шанс, хотя все могло закончиться уже на первом опыте. Неожиданно даже для себя я занял четвертое место в двойке на контрольных прокатах. Это давало право попасть в юниорскую сборную на сезон, но радовался я рано. Выяснилось, что нужно хоть как-то проехать и в четверках, в моем случае просто добраться до финиша. Я бросился уговаривать ребят, но кто сядет с человеком, который только вчера забрался в боб, глядишь, угробит еще. Многие отказались. В конце концов, нашел двух отчаянных смельчаков, а третьим разгоняющим стал один из тренеров. Так я попал в сборную, ну а дальше все уже в большей степени зависело от меня.

И началось движение вверх?

Что-то удалось сделать. Выиграл чемпионат мира среди юниоров, взял бронзу чемпионата Европы, финишировал в призах на этапе Кубка Мира. Стал двукратным чемпионом России.

Ну и как вам бобслей, после этих приключений. Ваше?

Ростислав Гайтюкевич готовится к своей первой Олимпиаде © Denis Klero / Red Bull Content Pool

На все сто. Я очень люблю скорость и технику, а тут и то, и другое. Есть, где приложить силы, показать движение. В то же время, есть возможность повозиться с болидом, настроить его, подумать над тем, как добавить скорости. Ну, мне же должно было повезти рано или поздно, хотя я для этого очень много работал.

А не слишком ли много вы говорите о труде? А как же удовольствие, отдых?

Так я и отдыхаю, работая. Обожаю обыкновенный крестьянский труд.В детстве я делал это потому, что было надо помогать бабушкам и дедушкам. А сейчас, когда приезжаю к отцу в деревню – для удовольствия. Можете не верить, но наколоть дров или посадить деревья – для меня кайф. Еще люблю с техникой повозиться. Для меня мотоцикл или трактор всегда были больше, чем железки. Каждая поездка с дедушкой – событие. Позже мотоцикл ненадолго перешел ко мне, до того, как его пришлось продать. Зато сейчас гоняю с удовольствием на собственном мотоцикле и авто. Кстати, машины я всегда покупал на собственные деньги. Предпочитаю БМВ, особенно те, которые произвели в золотую эру автомобилестроения в девяностые годы. Обожаю доводить их «до ума». В бобслее это ценится. У нас хорошие руки помогают достигать высоких результатов.

А чтобы вы сделали, если бы обладали большими возможностями?

Ростислав Гайтюкевич: «Ничего невозможного нет!» © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Я бы собрал талантливых ученых, инженеров и техников. Круг задач обширный: разработка специальных составов для коньков; настройка боба; поиск решений в области аэродинамики, которые значительно увеличили бы скорость болида, ведь бобслей – технический вид. Здесь техника играет огромную роль. Мы пока серьезно уступаем сборной Германии, у которой на команду работает целая отрасль. Нужно быть на голову сильнее, чтобы их победить. А есть еще и латвийцы, американцы, канадцы, австрийцы, швейцарцы –очень достойные соперники, но чем сложнее стоит задача, тем интереснее и дороже победа. Главное, что я пока не достиг потолка в своем развитии. Есть к чему стремиться и знаю, что делать для того, чтобы стать еще быстрее.

О чем подумал, когда узнал, что попал в команду Red Bull?

Это невероятно здорово. Я очень благодарен Red Bull за то, что стал частью его компании. Это мощный бренд, крепкая стена за спиной, на которую можно опереться. Я всегда по-хорошему завидовал тем, кто попадал в эту команду. Я обожаю скорость, риск, все, что дают экстремальные виды, поэтому, когда стал частью движения, оказался в ряду по-настоящему крутых спортсменов, я был очень рад. Теперь постараюсь доказать, что в меня поверили не зря. Ничего невозможного нет!