Ферстаппен сохранил лидерство в Ф-1 после 2-го места в Саудовской Аравии

На автодроме в Джидде завершилась гонка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Победу по её итогам праздновал гонщик Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон, вторым стал пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, замкнул тройку призёров пилот Mercedes AMG F1 Валттери Боттас. Одним из ключевых моментов гонки стала борьба за первое место главных претендентов на чемпионский титул. Когда Хэмилтон атаковал Ферстаппена в споре за лидерство, британец под давлением голландца вышел за пределы трассы. После этого Ферстаппен неожиданно для оппонента решил его пропустить, и Хэмилтон врезался в болид Red Bull Racing, повредив переднее антикрыло. Благодаря этому, позднее Хэмилтон всё-таки прошёл соперника.

Гонка дважды прерывалась из-за столкновений. Сначала немецкий гонщик Haas Мик Шумахер врезался в отбойники, а затем болид Red Bull Racing Серхио Переса попал в аварию после контакта с пилотом Scuderia Ferrari Шарлем Леклером. Увидев развёрнутую машину Переса, пилот Williams Джордж Рассел резко затормозил, и в него сзади врезался российский гонщик Haas Никита Мазепин. Все три пилота сошли из-за серьёзных повреждений техники.

Таким образом после гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 Льюис Хэмилтон отыграл у лидирующего Макса Ферстаппена восемь очков, благодаря чему сравнялся с ним в общем зачёте. Тем не менее нидерландский гонщик занимает первую строчку за счёт большего количества побед.

Макс Ферстаппен стал вторым, но удержал лидерство

Макс Ферстаппен стал вторым, но удержал лидерство © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Гонка получилась достаточно богатой на события, произошло много всего. Мне сказали пропустить Льюиса, поэтому я сместился с траектории и сбросил скорость, но Хэмилтон остался позади. Я не понимаю, почему он не стал меня обгонять. Я не согласен с пятисекундным штрафом, но всё так, как есть – будем двигаться дальше.

Наш гоночный темп оставлял желать лучшего, так что нам надо с этим поработать перед гонкой в Абу-Даби. Но теперь у нас с Льюисом одинаковое количество очков перед финальной гонкой, так что нас ждёт интересное окончание сезона», – рассказал Макс Ферстаппен.

Серхио Перес попал в аварию после второго рестарта

Серхио Перес попал в аварию после второго рестарта © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Не лучший уик-энд для команды, мы потеряли важные очки в Кубке конструкторов и теперь в Абу-Даби должны изменить ситуацию. Нам немного не повезло с первыми красными флагами, но я хорошо провёл второй рестарт, опередил Гасли и Леклера. Учитывая характер поворота, на выезде из него не всем хватало места. В итоге я сцепился с Шарлем, а его передняя правая шина задела мою заднюю. Неудачный момент, просто не повезло.

Всё это очень досадно, ведь нам были нужны очки. Я остался в кокпите, потому что мы старались снова завести двигатель. Мы думали, что удастся рестартовать, но двигатель был перегрет, поэтому пришлось сойти с дистанции. Результат расстроил, но мы надеемся на успешную гонку в Абу-Даби. Мы всё равно сохраняем оптимизм, нам есть за что побороться – мы полностью выложимся в финальной гонке сезона», – оптимистично подытожил Серхио Перес.

Пьер Гасли вновь навязал борьбу сильнейшим противникам

Пьер Гасли вновь навязал борьбу сильнейшим противникам © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я очень доволен. Финишировать шестым, впереди двух Ferrari – отличный результат, позволивший заработать много очков для команды. Мы знали, что на новой трассе будет непросто, но здорово провели уик-энд, заработав хорошую позицию на старте. В гонке произошло множество событий, продолжалась она долго – всё время нужно было сохранять полную концентрацию. На входе в первый поворот борьба была плотной, все три старта получились напряженными, но я старался использовать любой шанс и неплохо справился», – объяснил не скрывающий радости Пьер Гасли.

Юки Цунода вновь оказался без очков

«Непростой день. В начале гонки возникли проблемы, но потом ситуация наладилась, и на последнем рестарте я отыграл несколько мест. К сожалению, я немного перестарался и столкнулся с Феттелем. В тот момент машина была быстра, мне не стоило спешить с обгоном, дождавшись другой возможности. Это была моя ошибка – я принёс ему извинения. Жаль, что всё так закончилось – можно было заработать очки», – рассказал раздосадованный Юки Цунода.

Результаты Гран-при Саудовской Аравии 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 2:06:15.118 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +21.825 (штраф 15 секунд) Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +27.531 Эстебан Окон (Alpine) +27.633 Даниэль Риккардо (McLaren) +40.121 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +41.613 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +44.475 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +46.606 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +58.505 Ландо Норрис (McLaren) +1:01.358

Общий зачёт после Гран-при Саудовской Аравии 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 369,5 очков; Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 369,5; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 218; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 190; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 158; Ландо Норрис (McLaren) — 154; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 149,5; Даниэль Риккардо (McLaren) — 115; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 100; Фернандо Алонсо (Alpine) — 77.

Кубок Конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии 2021:

Mercedes AMG F1 — 587,5 очков; Red Bull Racing — 559,5; Scuderia Ferrari — 307,5; McLaren — 269; Alpine — 149; Scuderia AlphaTauri — 120; Aston Martin — 77; Williams – 23; Alfa Romeo — 13; Haas – 0.