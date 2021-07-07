Международное ралли «Шёлковый путь» завершилось во вторник. Взяв старт 1 июля в историческом центре Омска, участники многодневной гонки преодолели более трех с половиной тысяч километров по территории России и оказались на финише в Республике Алтай – в Горно-Алтайске. 6 июля в ходе торжественной церемонии победители и призеры получили свои заслуженные награды.

Изменение курса

Одиннадцатый по счёту ралли-марафон «Шёлковый путь» стал первым после двухлетнего перерыва. На этот раз гонка не обошлась без сюрпризов. После старта в Омске участники гонки отправились в Новосибирск, а затем в Горно-Алтайск – здесь должен был располагаться последний бивуак на территории России. Но параллельно с ходом борьбы на трассе организаторы ралли решали возникшую форс-мажорную ситуацию. В связи с существующей ситуацией в области здравоохранения и передвижения, потребовалось изменить маршрут соревнования только на территории Российской Федерации в пределах регионов первоначально утвержденного маршрута. Поэтому было принято решение не пересекать границу Монголии, а использовать для продолжения проведения ралли спецучастки на территории нашей страны.

Рекордное чемпионство Сотникова

Рекордное чемпионство Сотникова © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников вышел на старт ралли на абсолютно новом грузовике с кабиной семейства К5. Автомобиль в Набережных Челнах подготовили буквально в последний день перед выездом в Омск на старт соревнования. Экипаж под номером 501 не оставил шансов своим конкурентам в зачете грузовиков. В разультате, три победы на этапах и первое место в генеральной классификации. Результат Сотникова стал уникальным: 36-летний пилот стал единственным в истории ралли «Шёлковый путь» трехкратным победителем гонки.

Akhmadeev, Akhmetzianov, Chagin and Sotnikov at the finish line © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Это победа для всей нашей команды, для всех наших болельщиков, для всех, кто помогал строить грузовик. Дмитрий Сотников

Острое соперничество за подиум развернулось сразу между несколькими экипажами команды «КАМАЗ-мастер» и белорусского коллектива «МАЗ-СПОРТавто». На финише спецучастков грузовики разделяли считанные секунды, а перестановки в тройке лучших происходили в ежедневном режиме. Стоит отметить, что попеременно на виртуальном подиуме побывали пять экипажей. В четвертый день ралли Сергей Вязович на МАЗе вырвался на вторую строчку и закрепил «серебро» победой на заключительном этапе. Этот результат стал наивысшим достижением белорусского коллектива на ралли «Шёлковый путь». «Бронза» досталась еще одному представителю «Синей армады» — Антону Шибалову.

Red Bull KTM Factory Racing cильнее всех

Red Bull KTM Factory Racing cильнее всех © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Как и в 2019 году, на старт ралли «Шёлковый путь» приехали практически все лидеры чемпионата мира по ралли-рейдам под эгидой FIM. Аргентинец Франко Каими из Hero Motosports Team Rally задал высокий темп гонке, став лучшим на первом этапе. Однако лидер чемпионата мира и дебютант ралли «Шёлковый путь» Росс Бранч из Monster Yamaha Rally Official Team возглавил генеральную классификацию уже на следующий день, но марафонский этап остановил райдера из Ботсваны: поломка двигателя привела к сходу. Воспользоваться неудачей конкурента смог Маттиас Уолкнер из Red Bull KTM Factory Racing. Австрийцу, для которого этот «Шёлковый путь» стал первым, хватило одной победы на марафонском этапе, чтобы подняться на первую строчку и уверенно выиграть ралли. Команда из Австрии показала 100-процентный результат: два титула в двух изданиях гонки.

Daniel Sanders makes a splash in Siberia © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Теперь моё внимание будет сосредоточено на улучшении моей навигации. Дэниел Сандерс

Максимов повторил успех Аль-Аттии

Казалось, что повторить уникальное достижение катарца Нассера Аль-Аттии образца 2019 года, когда титулованный гонщик выиграл все спецучастки на внедорожнике, невозможно. Но Александру Максимову это удалось сделать нынешним летом. В изящной борьбе с поляком Рафалом Соником, представляющий Марий-Эл, спортсмен завоевал свой приз.

Жан-Люк Писсон показал мастерство

Сергей Карякин для ралли «Шёлковый путь» построил совершенно новый мотовездеход. Российский гонщик сменил категорию Open, в которой победил в 2019 году на Т4 – серийные SSV, модифицированные для внедорожных ралли. В результате грамотное безошибочное пилотирование помогло Карякину победить на своем втором «Шёлковом пути». Интерес зрителей вызвала и другая категория мотовездеходов – Т3. Большое количество гонщиков из России изначально позволяло надеяться на их борьбу за подиум. И это удалось сделать сразу двум экипажам. Павел Лебедев оказался в итоговом протоколе вторым, а Павел Сильнов на аналогичной машине поднялся на третью ступень пьедестала. Победу же одержал француз Жан-Люк Писсон.

Шишери воспользовался осечкой соперников

Прекрасный ландшафт ралли «Шёлковый путь» © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Действующий обладатель Кубка мира FIA по бахам, Владимир Васильев имеет право сетовать на судьбу: после третьего этапа он опережал знаменитого француза Герлена Шишери на 23 секунды, однако камнем преткновения стали проколотые об острые камни колеса: запасок на второй части марафона в автомобиле уже не было, следствием чего стал сход. В результате в лидеры перед последним днем ралли вышел Шишери. Довести дело до первой на «Шёлковом пути» победы стало делом техники. Денис Кротов довольствовался вторым местом, а третьим, как и два года назад, стал еще один француз — Жером Пелише.