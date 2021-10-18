Тьерри Нёвилль – титан асфальта, завоевавший вторую подряд победу в Испании

По итогам 17 спецучастков ралли Испании вторую подряд победу в Каталонии одержал бельгиец Тьерри Нёвиль. Он опередил ближайшего преследователя, британца Эльфина Эванса, на 24,1 секунды. Тройку лучших замкнул местный гонщик Дани Сордо. А вот лидер сезона француз Себастьян Ожье стал четвёртым. Благодаря лучшему выступлению на ралли Испании Эванс немного сократил отставание от Ожье. Теперь на счету Эльфина 187 очков, а в активе Себастьена — 204.

Нёвилль закладывает фундамент будущей победы

Нёвилль победил в Испании © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Тьерри Нёвилль из команды Hyundai Shell Mobis WRT стал главным ньюсмейкером ралли Испании. Первый гоночный день бельгиец закончил лидером, всего на 0,7 секунды опередив Эльфина Эванса и 19,4 на секунды его напарника по команде Toyota GAZOO Racing WRC и главного претендента на чемпионский титул Себастьена Ожье. Перед началом этапа француз лидировал в чемпионате с отрывом от Эванса на 24 очка. Для того чтобы в Испании досрочно завоевать чемпионский титул, Себу нужно было заработать на шесть очков больше, чем Эванс. Однако уже в пятницу стало понятно, что разрыв между напарниками в личном зачете может сократиться. Поначалу именно Эванс лидировал в Испании, он выиграл первый и третий спецучастки и до пятого держался на первой строчке в таблице результатов.

К слову, уже в пятницу из борьбы вышли двое пилотов. Первой жертвой стал Такамото Катсута, который врезался в ограждение уже на первом спецучастке. После он объяснил свою аварию тем, что неверно расслышал штурмана и не ожидал столь резкого поворота. На четвертом спецучастке из борьбы выбыл Отт Тянак. Эстонец ранее допустил разворот, потерял 20 секунд и шел шестым. Он пытался наверстать отставание, но вылетел с трассы. И хотя его машина не получила серьезных видимых повреждений, он все равно оставил ее на обочине, не сумев продолжить движение. А вот россиянин Николай Грязин закончил пятницу третьим в своем классе, уступил лидирующему Эрику Камилли 10 секунд.

Грязин поднимает планку

Эльфин Эванс финишировал вторым и сохранил шанс на чеспионство © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В субботу бельгиец Нёвилль укрепил лидерство в ралли Испания. Во второй гоночный день он выиграл шесть спецучастков из семи, тем самым увеличив отрыв от ближайшего соперника Эльфина Эванса с 0,7 до 9 секунд. Преимущество Нёвилля было особенно ощутимо на участках с твердым покрытием. Эванс, однако, удержал второе место, опередив своего напарника по команде Себастьена Ожъе уже на 23 секунды. В то же время россиянин Николай Грязин в субботу поднялся с третьего на второе место в своем классе, проиграв лидирующему Эрику Камиллю 14,8 секунды.

Нёвилль доводит дело до победы

Thierry Neuville's winning Rally Spain drive

Не победив ни на одном спецучастке в воскресенье, бельгиец Тьерри Нёвилль всё же сумел победить в ралли Испании. Более того, накануне старта последнего заезда у него возникли технические проблемы, из-за чего штурману даже пришлось толкать их машину. Однако затем все вновь заработало, Нёвилль показал в финале второе время, но благодаря запасу, заработанному в предыдущие дни стал победителем этапа.

При этом на всех четырех воскресных спецучастках быстрейшим стал напарник Нёвилля – Дани Сордо. Это позволило испанцу подняться на третью позицию по итогам этапа. Вторым остался Элфин Эванс, который тем самым сохранил свои шансы на победу в чемпионате. А вот лидер турнирной таблицы Себастьен Ожье упустил шанс досрочно выиграть титул, финишировав только четвертым. На протяжении двух дней он держался позади Эванса, а в воскресенье пропустил ещё и Сордо вперед.

Себастьен Ожье упустил шанс досрочно завоевать титул © Jaanus Ree /Red Bull Content Pool

Сам Ожье на протяжении всего уик-энда жаловался на то, что никак не может подобрать настройки для своей машины. Вечером в субботу он даже заявил, что прежде ни разу в карьере не менял столько настроек по ходу одного этапа.

Теперь перед финальным этапом в Монце Ожье и Эванса разделяют всего 17 очков в пользу действующего чемпиона. Там же будет решаться и судьба титула в зачете производителей, на которых сохраняют шансы Toyota GAZOO Racing WRC и Hyundai Shell Mobis WRT.

Николай Грязин финишировал в топ-10

A brilliant late charge put Dani Sordo on the podium on home soil © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Россиянин Николай Грязин, который накануне вышел на второе место среди пилотов, выступающих на машинах RC2, в воскресенье смог его удержать. По мокрой после дождя трассе он одним из первых проехал последний спецучасток и в общем зачете этапа остался вторым. Быстрейшим из соперников Грязина на машинах RC2 в ралли Испания стал Эрик Камилли, который по итогам трех дней опередил россиянина на 16 секунд.

Результаты ралли Каталонии 2021:

Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 2:18:56.4 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +24.1 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +35.3 Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) +42.1 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +1:31.8 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +4:17.3 Оливер Солберг (Hyundai Motorsport N) +4:26.7 Нил Соланс (Hyundai 2C Competition) 4:34.9 Эрик Камилли (Sports & You) +8:47.8 Николай Грязин (Movisport) +9:00.4

Личный зачёт WRC 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 204 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 187 Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 159 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 140 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 128 Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 76 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 68 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 63 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) – 60 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) – 42

Командный зачёт WRC 2021:

Toyota GAZOO Racing WRC – 476 Hyundai Shell Mobis WRT – 429 M-Sport Ford WRT – 190 Hyundai 2C Competition – 54