Тьерри Нёвилль – титан асфальта, завоевавший вторую подряд победу в Испании

По итогам 17 спецучастков ралли Испании вторую подряд победу в Каталонии одержал бельгиец Тьерри Нёвиль. Он опередил ближайшего преследователя, британца Эльфина Эванса, на 24,1 секунды. Тройку лучших замкнул местный гонщик Дани Сордо. А вот лидер сезона француз Себастьян Ожье стал четвёртым. Благодаря лучшему выступлению на ралли Испании Эванс немного сократил отставание от Ожье. Теперь на счету Эльфина 187 очков, а в активе Себастьена — 204.
Нёвилль закладывает фундамент будущей победы
Тьерри Нёвилль из команды Hyundai Shell Mobis WRT стал главным ньюсмейкером ралли Испании. Первый гоночный день бельгиец закончил лидером, всего на 0,7 секунды опередив Эльфина Эванса и 19,4 на секунды его напарника по команде Toyota GAZOO Racing WRC и главного претендента на чемпионский титул Себастьена Ожье. Перед началом этапа француз лидировал в чемпионате с отрывом от Эванса на 24 очка. Для того чтобы в Испании досрочно завоевать чемпионский титул, Себу нужно было заработать на шесть очков больше, чем Эванс. Однако уже в пятницу стало понятно, что разрыв между напарниками в личном зачете может сократиться. Поначалу именно Эванс лидировал в Испании, он выиграл первый и третий спецучастки и до пятого держался на первой строчке в таблице результатов.
К слову, уже в пятницу из борьбы вышли двое пилотов. Первой жертвой стал Такамото Катсута, который врезался в ограждение уже на первом спецучастке. После он объяснил свою аварию тем, что неверно расслышал штурмана и не ожидал столь резкого поворота. На четвертом спецучастке из борьбы выбыл Отт Тянак. Эстонец ранее допустил разворот, потерял 20 секунд и шел шестым. Он пытался наверстать отставание, но вылетел с трассы. И хотя его машина не получила серьезных видимых повреждений, он все равно оставил ее на обочине, не сумев продолжить движение. А вот россиянин Николай Грязин закончил пятницу третьим в своем классе, уступил лидирующему Эрику Камилли 10 секунд.
Грязин поднимает планку
В субботу бельгиец Нёвилль укрепил лидерство в ралли Испания. Во второй гоночный день он выиграл шесть спецучастков из семи, тем самым увеличив отрыв от ближайшего соперника Эльфина Эванса с 0,7 до 9 секунд. Преимущество Нёвилля было особенно ощутимо на участках с твердым покрытием. Эванс, однако, удержал второе место, опередив своего напарника по команде Себастьена Ожъе уже на 23 секунды. В то же время россиянин Николай Грязин в субботу поднялся с третьего на второе место в своем классе, проиграв лидирующему Эрику Камиллю 14,8 секунды.
Нёвилль доводит дело до победы
Thierry Neuville's winning Rally Spain drive
Не победив ни на одном спецучастке в воскресенье, бельгиец Тьерри Нёвилль всё же сумел победить в ралли Испании. Более того, накануне старта последнего заезда у него возникли технические проблемы, из-за чего штурману даже пришлось толкать их машину. Однако затем все вновь заработало, Нёвилль показал в финале второе время, но благодаря запасу, заработанному в предыдущие дни стал победителем этапа.
При этом на всех четырех воскресных спецучастках быстрейшим стал напарник Нёвилля – Дани Сордо. Это позволило испанцу подняться на третью позицию по итогам этапа. Вторым остался Элфин Эванс, который тем самым сохранил свои шансы на победу в чемпионате. А вот лидер турнирной таблицы Себастьен Ожье упустил шанс досрочно выиграть титул, финишировав только четвертым. На протяжении двух дней он держался позади Эванса, а в воскресенье пропустил ещё и Сордо вперед.
Сам Ожье на протяжении всего уик-энда жаловался на то, что никак не может подобрать настройки для своей машины. Вечером в субботу он даже заявил, что прежде ни разу в карьере не менял столько настроек по ходу одного этапа.
Теперь перед финальным этапом в Монце Ожье и Эванса разделяют всего 17 очков в пользу действующего чемпиона. Там же будет решаться и судьба титула в зачете производителей, на которых сохраняют шансы Toyota GAZOO Racing WRC и Hyundai Shell Mobis WRT.
Николай Грязин финишировал в топ-10
Россиянин Николай Грязин, который накануне вышел на второе место среди пилотов, выступающих на машинах RC2, в воскресенье смог его удержать. По мокрой после дождя трассе он одним из первых проехал последний спецучасток и в общем зачете этапа остался вторым. Быстрейшим из соперников Грязина на машинах RC2 в ралли Испания стал Эрик Камилли, который по итогам трех дней опередил россиянина на 16 секунд.
Результаты ралли Каталонии 2021:
- Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 2:18:56.4
- Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +24.1
- Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +35.3
- Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) +42.1
- Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +1:31.8
- Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +4:17.3
- Оливер Солберг (Hyundai Motorsport N) +4:26.7
- Нил Соланс (Hyundai 2C Competition) 4:34.9
- Эрик Камилли (Sports & You) +8:47.8
- Николай Грязин (Movisport) +9:00.4
Личный зачёт WRC 2021:
- Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 204
- Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 187
- Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 159
- Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 140
- Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 128
- Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 76
- Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 68
- Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 63
- Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) – 60
- Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) – 42
Командный зачёт WRC 2021:
- Toyota GAZOO Racing WRC – 476
- Hyundai Shell Mobis WRT – 429
- M-Sport Ford WRT – 190
- Hyundai 2C Competition – 54