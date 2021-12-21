Ключевые моменты и главные герои Кубка мира по маунтинбайку UCI 2021

Кубок мира по маунтинбайку Mercedes-Benz UCI 2021 года стал одним из самых непредсказуемых и интересных за последние годы. Непредсказуемость результатов и волевые победы стали ключевым фактором в этом сезоне в дисциплинах кросс-кантри и даунхилл как в мужском, так и в женском зачётах. В шести этапах на совершенно неповторимых трассах со сложнейшим рельефом топовые райдеры планеты демонстрировали своё мастерство. Знакомься ближе с победителями и главными действующими лицами Кубок мира по маунтинбайку 2021.

Матиас Флюкигер завоевал чемпионский трон в кросс-кантри

Матиас Флюкигер завоевал чемпионский трон в кросс-кантри © Bartek Woliński

Благодаря пяти завоёванным подиумам в шести гонках сезона, 33-летний швейцарец Матиас Флюкигер стал обладателем чемпионского титула в мужском кросс-кантри. Флюкигер начал сезон с двух третьих мест на этапах в немецком Альбштадте и чешском Нове-Место-на-Мораве. Но уже в третьей гонке сезона в австрийском Леоганге Матиас проявил лидерские качества и завоевал победу. А уже после триумфа во французском Ле-Же стало понятно, что Флюкигер корону чемпиона в сезоне-2021 не намерен отдавать никому. На домашнем этапе в Ленцерхайде швейцарец завоевал бронзу и досрочно взобрался на трон сильнейшего кросс-кантри райдера мира.

Второе место по итогам Кубка мира занял 27-летний француз Виктор Корецки, с победы в Германии начавший сезон. Однако впоследствии Виктор поднялся на пьедестал почёта лишь раз, завоевав победу в Ленцерхайде. По счастливому стечению обстоятельств этого оказалось достаточно для завоевания серебряных наград в борьбе с чехом Ондржеем Цинком, уступившим Корецки всего одно очко.

Кросс-кантри (мужчины)

Матиас Флюкигер (Швейцария) – 1573 очка Виктор Корецки (Франция) – 1310 Ондржей Цинк (Чехия) – 1309 Нико Шуртер (Швейцария) – 1182 Жордан Сарру (Франция) – 1085

Лоана Лекомт затмила соперниц

Лоана Лекомт затмила соперниц © Bartek Woliński

Француженка Лоана Лекомт провела блестящий сезон, результатом которого стал заслуженное завоевание Кубка мира. 22-летняя спортсменка отпраздновала победу в четырёх стартовых этапах: Альбштадте, Нове-Место-на-Мораве, Леоганге и Ле-Же и досрочно стала лучшей на планете. А вот борьба за второе место по итогам сезона была куда-более горячей. Лишь благодаря победам в двух заключительных гонках в Ленцерхайде и американском Сноушое, второй по итогам сезона стала англичанка Эви Ричардс, оставившая довольствоваться бронзой Йенни Риссведс из Швеции.

«Я очень счастлива и очень удивлена, мне это понравится. Это непросто, но да, я сделала это» – восторженно поделилась эмоциями от чемпионства Лекомт. – «Моей целью будет подиум на каждом чемпионате мира!»

Кросс-кантри (женщины)

Лоана Лекомт(Франция) – 1550 очков Эви Ричардс (Великобритания) – 1310 Йенни Риссведс (Швеция) – 1275 Ребекка Макконнелл (Австралия) – 1215 Сина Фрей (Швейцария) – 1110

Бруни воспользовался осечкой Дапрела

Bruni i fuld action © Bartek Woliński

Великолепный Луик Бруни сыграл гроссмейстерскую партию по ходу сезона Кубка мира по даунхиллу, победив единственный раз на последнем этапе в Сноушое и став счастливым обладателем трофея. 27-летний француз доказал, имеет стальные нервы, завоевав три подиума подряд в заключительных этапах сезона, после смазанного старта без призов в трех стартовых гонках.

Вторым по итогам сезона стал француз Тибо Дапрела, являвшийся перед двумя заключительными гонками в США главным фаворитом в борьбе за титул. В стартовом этапе сезона Дапрела стал вторым, затем победил в домашней гонке в Ле-Же, потом вновь стал вторым на этапе в словенском Мариборе и, наконец, третьим в Швейцарии. Но уже в первой гонке в Сноушое француз был дисквалифицирован за нарушение правил. Ситуация усугубилась всего спустя пару дней, когда Дапрела получил травму во время тренировки, из-за чего пропустил финал и довольствовался лишь вторым местом по итогам сезона.

А вот третье место занял Лорис Вержье, победивший в Мариборе и Ленцерхайде, а также поднявшийся на подиум на первом этапе в Сноушое.

Даунхилл (мужчины)

Луик Бруни (Франция) – 877 очков Тибо Дапрела (Франция) – 752 Лорис Вержье (Франция) – 713 Трой Броснан (Австралия) – 666 Рис Уилсон (Великобритания) – 637

Молодая кровь Валентина Хёлль

Молодая кровь Валентина Хёлль © Bartek Wolinski/@wolisphoto

20-летняя австрийка Валентина Хёлль затмила опытных соперниц, став обладательницей главного трофея мирового женского MTB-даунхилла. Хёлль победила в двух заключительных гонках в США, а также поднялась на подиум Швейцарии и Австрии. Второе место по итогам сезона заняла 31-летняя титулованная француженка Мириам Николь, победившая в Мариборе и Ленцерхайде, а также ставшая второй в домашней гонке в Ле-Же. А вот бронза по итогам сезона досталась швейцарке Камиле Баланш, победившей на старте сезона в Австрии, а затем ещё четырежды поднявшись на подиум: во Франции, Словении и дважды в США.

Даунхилл (женщины)

Валентина Хёлль (Австрия) – 1125 очков Мириам Николь (Франция) – 1079 Камил Баланш (Швейцария) – 1065 Тани Сигрейв (Великобритания) – 963 Марин Карибу (Франция) – 691