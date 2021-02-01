Вундеркинды переписывают историю X Games 2021
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17-летняя Айлин Гу первой в мире завоевала три медали в статусе дебютантки, а 19-летний Нико Портеус приземлил связку трюков Right Double 1620 на Left Double 1620 – сделать это раньше не мог никто.
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Юные дарования произвели настоящий фурор на прошедших с 29 по 31 января на американском курорте Аспене в штате Колорадо зимних X Games 2021. Тинейджеры завоевали золотые награды в наиболее престижных дисциплинах, первыми в мире поставили несколько трюков и даже установили рекорд X Games, который может оказаться вечным!
Первый в мире Switch Double Cork 1440 на лыжах у женщин
Первый в мире Switch Double Cork 1440 на лыжах у женщин
Переписать историю женских соревнований по биг-эйру решила лыжница из Швейцарии Матильда Гремо. В своей второй попытке в финальном заезде 20-летняя спортсменка первой в мире приземлила трюк Switch Double Cork 1440, который состоит из двух сальто и четырех горизонтальных вращений на 360° при старте и приземлении спиной вперёд. За этот трюк четвёртой попытке Матильда получила 46 баллов. И в связке с идеальным приземлением Switch Double Cork 1080 Tail Grab во второй попытке, за который она получила 45 баллов, Гремо набрала невероятно высокое 91 очко суммарно и завоевала золотые медали.
Второе место заняла 19-летняя канадка Меган Олдхем, уступившая победительнице 14 очков. А бронзовые медали достались 17-летней уроженке Сан-Франциско Айлин Гу, представляющая на соревнованиях Китай.
Результаты X Games 2021: лыжный биг-эйр – женщины:
- Матильда Гремо (Швейцария)
- Меган Олдхем (Канада)
- Айлин Гу (Китай)
17-летняя Айлин Гу приносит первое золото Китаю
Первое золото 17-летней Айлин Гу на X Games Aspen 2021
Всего спустя несколько часов после завоевания своей первой медали на X Games в биг-эйре, 17-летняя дебютантка Айлин Гу блестяще откатала свою программу в финале соревнований в суперпайпе. Китаянка вырвалась в лидеры после своего первого заезда и удержала пальму первенства до самого конца. Таким образом, Айлин Гу стала первой в истории соревнований в суперпайке на X Games, завоевавшей золото с первой попытки. Второе место на мероприятии заняла Кэсси Шарп из Канады, а бронза ушла к её соотечественнице Рэйчел Каркер.
Результаты X Games 2021: лыжный суперпайп – женщины:
- Айлин Гу (Китай)
- Кэсси Шарп (Канада)
- Рэйчел Каркер (Канада)
Айлин Гу переписывает 27-летнюю историю X Games
После победы в суперпайке и бронзы в биг-эйре, 17-летняя Айлин Гу завоевала золотую награду соревнований в слоупстайле, став первой девушкой в истории X Games, выигравшей сразу три медали, будучи новичком. «Победа в слоупстайле стала для меня нереальным опытом. И тот факт, что я стала первой дебютанткой женского пола, выигравшей три медали на X Games, стал кульминацией двух лучших дней моей жизни», – поделилась эмоциями Айлин Гу после победы.
Второе место на мероприятии заняла американо-британская атлетка Изабель Аткин. Бронза ушла Меган Олдхем из Канады.
Результаты X Games 2021: лыжный слоупстайл – женщины:
- Айлин Гу (Китай)
- Изабель Аткин (Великобритания)
- Меган Олдхем (Канада)
Нико Портеус совершает революцию в лыжном суперпайпе
Нико Портеус совершает революцию в лыжном суперпайпе
19-летний новозеландец Нико Портеус стал главных ньюзмейкером соревнований в лыжном суперпайпе у мужчин, благодаря блестящему исполнению сверх сложной программы. Портеус первым в мире, кто поставил на соревнованиях трюк Right Double 1620. Кроме того, исторической стала и сама комбинация выполненных последовательно трюков Right Double 1620 на Left Double 1620. После выполнения этой связки в своей третье из четырёх возможных попыток, Нико захватил лидерство и в итоге завоевал золотые награды X Games. Серебряным призёром стал американец Аарон Блунк, а бронзовым – его соотечественник Бирк Ирвинг.
Результаты X Games 2021: лыжный суперпайп – мужчины:
- Нико Портеус (Новая Зеландия)
- Аарон Блунк (США)
- Бирк Ирвинг (США)
Андри Рагеттли завоевал дебютное золото в лыжном биг-эйре
22-летний швейцарец Андри Рагеттли завоевал золотые награды соревнований в биг-эйре среди фристайлеров. В первой и второй попытках спортсмен набрал по 46 балла и улучшил его в третьей, получив от судей 48 зачётных пунктов. Таким образом, по сумме двух лучших попыток Рагеттли набрал 94 очка и опередил на четыре пункта француза Антуана Аделисса, ставшего вторым. Победа стала для фристайлера из Швейцарии первой в биг-эйре и второй на X Games. В прошлом году Андри Рагеттли оказался лучшим в лыжном слоупстайле. А вот бронзовые медали X Games 2021 достались американцу Александру Холлу.
Результаты X Games 2021: лыжный биг-эйр – мужчины:
- Андри Рагеттли (Швейцария)
- Антуан Аделисс (Франция)
- Александр Холл (США)
Пятое золото в копилке Ника Геппера
Серебряный призёр Олимпийских Игр 2018 года американец Ник Геппер стал лучшим на соревнованиях в лыжном слоупстайле. Для 26-летнейго фрирайдера золотая медаль стала пятой, завоёванной на X Games. Второе место на мероприятии занял норвежец 22-летний Фердинанд Даль. Третьим на пьедестал почёта поднялся канадец Эван Макэкран.
Результаты X Games 2021: лыжный слоупстайл – мужчины:
- Ник Геппер (США)
- Фердинанд Даль (Норвегия)
- Эван Макэкран (Канада)
Джейми Андерсон продолжила доминирование
30-летняя американка Джейми Андерсон является одной из наиболее титулованных спортсменок в женском слоупстайле. В 2014 году в Сочи уроженка Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии стала первой олимпийской чемпионкой в слоупстайле. На следующих Олимпийских Играх в Пхёнчхане Андерсон подняла планку до нового предела, завоевав вторую награду высшего достоинства. Второе место здесь заняла 19-летняя Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии. Бронзовые награды достались канадке Лори Блуен.
Результаты X Games 2021: сноуборд слоупстайл – женщины:
- Джейми Андерсон (США)
- Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
- Лори Блуен (Канада)
Джейми Андерсон добыла девятое золото X Games
После сокрушительной победы в слоупстайле в пятницу, в воскресенье Андерсон продолжила пополнять копилку наград X Games, завоевав 20-ю медаль. При этом, добытая в биг-эйре золотая награда стала для Джейми уже девятой. По сумме двух лучших попыток, 30-летняя американца набрала 89 баллов и на три пункта опередила Мияби Оницуку, ставшую второй. Бронзовые награды в биг-эйре достались новозеландке Зои Садовски-Синнотт.
Результаты X Games 2021: сноуборд биг-эйр – женщины:
- Джейми Андерсон (США)
- Мияби Оницука (Япония)
- Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
Мастро повышает планку, но уступает титулованной Ким
20-летняя американская сноубордистка, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Мэдди Мастро повысила планку, завоевав серебряные награды X Games 2021. В финале уроженка городка Лома-Линда в Калифорнии уступила победу соотечественнице Хлое Ким. 20-летняя Хлоя вернулась на соревнования после годичного отсутствия и завоевал для себя пятую золотую медаль X Games. А вот бронзовые награды женского сноуборд суперпайпа достались 27-летней Харуне Мацумото из Японии.
Результаты X Games 2021: сноуборд суперпайп – женщины:
- Хлоя Ким (США)
- Мэдди Мастро (США)
- Харуна Мацумото (Япония)
17-летний Дарси Хенриксен отпраздновал первый успех
Американец Дарси Хенриксен, которому только 2 февраля исполняется 18 лет, сенсационно выиграл соревнования по сноуборд слоупстайлу у мужчин. В финале он оказался сильнее 24-летнего норвежца Монс Рёйсланд, также ставшего вторым в слоупстайл-контесте на X Games в прошлом году. Бронзовых наград был удостоен Рене Риннекангас из Финляндии.
Результаты X Games 2021: сноуборд слоупстайл – мужчины:
- Дарси Хенриксен (США)
- Монс Рёйсланд (Норвегия)
- Рене Риннекангас (Финляндия)
Первый триумф Юто Тоцукы на X Games
19-летний райдер Юто Тоцука завоевал дебютную победу на X Games в соревнованиях в гигантской полутрубке. В финале молодой спортсмен из Японии обошёл трёхкратного чемпиона мира хафпайпе и трёхкратного золотого медалиста в суперпайпе 26-летнему Скотти Джеймс из Австралии. Бронзовые медали соревнований завоевал 18-летний японец Рука Хирано.
Результаты X Games 2021: сноуборд суперпайп – мужчины:
- Юто Тоцука (Япония)
- Скотти Джеймс (Австралия)
- Рука Хирано (Япония)
Скандинавский подиум в биг-эйре
После двух добытый в слоупстайле золотых медалей X Games в 2017 и 2018 годах, норвежец Маркус Клевеланд переключился на биг-эйр и не прогадал. В двух первых попытках воскресного финала 21-летний райдер набрал по 48 баллов и по сумме попыток опередил на один балл шведа Свена Торгрена, ставшего вторым. Третье место оказалось у норвежца Монса Рёйсланда, набравшего 93 балла – на три меньше, чем у чемпиона.
Результаты X Games 2021: сноуборд биг-эйр – мужчины:
- Маркус Клевеланд (Норвегия)
- Свен Торгрен (Швеция)
- Монс Рёйсланд (Норвегия)