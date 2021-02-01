Вундеркинды переписывают историю X Games 2021

Юные дарования произвели настоящий фурор на прошедших с 29 по 31 января на американском курорте Аспене в штате Колорадо зимних X Games 2021. Тинейджеры завоевали золотые награды в наиболее престижных дисциплинах, первыми в мире поставили несколько трюков и даже установили рекорд X Games, который может оказаться вечным!

Первый в мире Switch Double Cork 1440 на лыжах у женщин

Первый в мире Switch Double Cork 1440 на лыжах у женщин

Переписать историю женских соревнований по биг-эйру решила лыжница из Швейцарии Матильда Гремо. В своей второй попытке в финальном заезде 20-летняя спортсменка первой в мире приземлила трюк Switch Double Cork 1440, который состоит из двух сальто и четырех горизонтальных вращений на 360° при старте и приземлении спиной вперёд. За этот трюк четвёртой попытке Матильда получила 46 баллов. И в связке с идеальным приземлением Switch Double Cork 1080 Tail Grab во второй попытке, за который она получила 45 баллов, Гремо набрала невероятно высокое 91 очко суммарно и завоевала золотые медали.

Второе место заняла 19-летняя канадка Меган Олдхем, уступившая победительнице 14 очков. А бронзовые медали достались 17-летней уроженке Сан-Франциско Айлин Гу, представляющая на соревнованиях Китай.

Результаты X Games 2021: лыжный биг-эйр – женщины:

Матильда Гремо (Швейцария) Меган Олдхем (Канада) Айлин Гу (Китай)

17-летняя Айлин Гу приносит первое золото Китаю

Первое золото 17-летней Айлин Гу на X Games Aspen 2021

Всего спустя несколько часов после завоевания своей первой медали на X Games в биг-эйре, 17-летняя дебютантка Айлин Гу блестяще откатала свою программу в финале соревнований в суперпайпе. Китаянка вырвалась в лидеры после своего первого заезда и удержала пальму первенства до самого конца. Таким образом, Айлин Гу стала первой в истории соревнований в суперпайке на X Games, завоевавшей золото с первой попытки. Второе место на мероприятии заняла Кэсси Шарп из Канады, а бронза ушла к её соотечественнице Рэйчел Каркер.

Результаты X Games 2021: лыжный суперпайп – женщины:

Айлин Гу (Китай) Кэсси Шарп (Канада) Рэйчел Каркер (Канада)

Айлин Гу переписывает 27-летнюю историю X Games

Айлин Гу переписывает 27-летнюю историю X Games © Allison Seto / Red Bull Content Pool

После победы в суперпайке и бронзы в биг-эйре, 17-летняя Айлин Гу завоевала золотую награду соревнований в слоупстайле, став первой девушкой в истории X Games, выигравшей сразу три медали, будучи новичком. «Победа в слоупстайле стала для меня нереальным опытом. И тот факт, что я стала первой дебютанткой женского пола, выигравшей три медали на X Games, стал кульминацией двух лучших дней моей жизни», – поделилась эмоциями Айлин Гу после победы.

Второе место на мероприятии заняла американо-британская атлетка Изабель Аткин. Бронза ушла Меган Олдхем из Канады.

Результаты X Games 2021: лыжный слоупстайл – женщины:

Айлин Гу (Китай) Изабель Аткин (Великобритания) Меган Олдхем (Канада)

Нико Портеус совершает революцию в лыжном суперпайпе

Нико Портеус совершает революцию в лыжном суперпайпе

19-летний новозеландец Нико Портеус стал главных ньюзмейкером соревнований в лыжном суперпайпе у мужчин, благодаря блестящему исполнению сверх сложной программы. Портеус первым в мире, кто поставил на соревнованиях трюк Right Double 1620. Кроме того, исторической стала и сама комбинация выполненных последовательно трюков Right Double 1620 на Left Double 1620. После выполнения этой связки в своей третье из четырёх возможных попыток, Нико захватил лидерство и в итоге завоевал золотые награды X Games. Серебряным призёром стал американец Аарон Блунк, а бронзовым – его соотечественник Бирк Ирвинг.

Результаты X Games 2021: лыжный суперпайп – мужчины:

Нико Портеус (Новая Зеландия) Аарон Блунк (США) Бирк Ирвинг (США)

Андри Рагеттли завоевал дебютное золото в лыжном биг-эйре

22-летний швейцарец Андри Рагеттли завоевал золотые награды соревнований в биг-эйре среди фристайлеров. В первой и второй попытках спортсмен набрал по 46 балла и улучшил его в третьей, получив от судей 48 зачётных пунктов. Таким образом, по сумме двух лучших попыток Рагеттли набрал 94 очка и опередил на четыре пункта француза Антуана Аделисса, ставшего вторым. Победа стала для фристайлера из Швейцарии первой в биг-эйре и второй на X Games. В прошлом году Андри Рагеттли оказался лучшим в лыжном слоупстайле. А вот бронзовые медали X Games 2021 достались американцу Александру Холлу.

Результаты X Games 2021: лыжный биг-эйр – мужчины:

Андри Рагеттли (Швейцария) Антуан Аделисс (Франция) Александр Холл (США)

Пятое золото в копилке Ника Геппера

Серебряный призёр Олимпийских Игр 2018 года американец Ник Геппер стал лучшим на соревнованиях в лыжном слоупстайле. Для 26-летнейго фрирайдера золотая медаль стала пятой, завоёванной на X Games. Второе место на мероприятии занял норвежец 22-летний Фердинанд Даль. Третьим на пьедестал почёта поднялся канадец Эван Макэкран.

Результаты X Games 2021: лыжный слоупстайл – мужчины:

Ник Геппер (США) Фердинанд Даль (Норвегия) Эван Макэкран (Канада)

Джейми Андерсон продолжила доминирование

30-летняя американка Джейми Андерсон является одной из наиболее титулованных спортсменок в женском слоупстайле. В 2014 году в Сочи уроженка Саут-Лейк-Тахо в Калифорнии стала первой олимпийской чемпионкой в слоупстайле. На следующих Олимпийских Играх в Пхёнчхане Андерсон подняла планку до нового предела, завоевав вторую награду высшего достоинства. Второе место здесь заняла 19-летняя Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии. Бронзовые награды достались канадке Лори Блуен.

Результаты X Games 2021: сноуборд слоупстайл – женщины:

Джейми Андерсон (США) Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) Лори Блуен (Канада)

Джейми Андерсон добыла девятое золото X Games

После сокрушительной победы в слоупстайле в пятницу, в воскресенье Андерсон продолжила пополнять копилку наград X Games, завоевав 20-ю медаль. При этом, добытая в биг-эйре золотая награда стала для Джейми уже девятой. По сумме двух лучших попыток, 30-летняя американца набрала 89 баллов и на три пункта опередила Мияби Оницуку, ставшую второй. Бронзовые награды в биг-эйре достались новозеландке Зои Садовски-Синнотт.

Результаты X Games 2021: сноуборд биг-эйр – женщины:

Джейми Андерсон (США) Мияби Оницука (Япония) Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)

Мастро повышает планку, но уступает титулованной Ким

Мастро повышает планку, но уступает титулованной Ким © Joseph Roby/Red Bull Content Pool

20-летняя американская сноубордистка, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Мэдди Мастро повысила планку, завоевав серебряные награды X Games 2021. В финале уроженка городка Лома-Линда в Калифорнии уступила победу соотечественнице Хлое Ким. 20-летняя Хлоя вернулась на соревнования после годичного отсутствия и завоевал для себя пятую золотую медаль X Games. А вот бронзовые награды женского сноуборд суперпайпа достались 27-летней Харуне Мацумото из Японии.

Результаты X Games 2021: сноуборд суперпайп – женщины:

Хлоя Ким (США) Мэдди Мастро (США) Харуна Мацумото (Япония)

17-летний Дарси Хенриксен отпраздновал первый успех

Американец Дарси Хенриксен, которому только 2 февраля исполняется 18 лет, сенсационно выиграл соревнования по сноуборд слоупстайлу у мужчин. В финале он оказался сильнее 24-летнего норвежца Монс Рёйсланд, также ставшего вторым в слоупстайл-контесте на X Games в прошлом году. Бронзовых наград был удостоен Рене Риннекангас из Финляндии.

Результаты X Games 2021: сноуборд слоупстайл – мужчины:

Дарси Хенриксен (США) Монс Рёйсланд (Норвегия) Рене Риннекангас (Финляндия)

Первый триумф Юто Тоцукы на X Games

19-летний райдер Юто Тоцука завоевал дебютную победу на X Games в соревнованиях в гигантской полутрубке. В финале молодой спортсмен из Японии обошёл трёхкратного чемпиона мира хафпайпе и трёхкратного золотого медалиста в суперпайпе 26-летнему Скотти Джеймс из Австралии. Бронзовые медали соревнований завоевал 18-летний японец Рука Хирано.

Результаты X Games 2021: сноуборд суперпайп – мужчины:

Юто Тоцука (Япония) Скотти Джеймс (Австралия) Рука Хирано (Япония)

Скандинавский подиум в биг-эйре

После двух добытый в слоупстайле золотых медалей X Games в 2017 и 2018 годах, норвежец Маркус Клевеланд переключился на биг-эйр и не прогадал. В двух первых попытках воскресного финала 21-летний райдер набрал по 48 баллов и по сумме попыток опередил на один балл шведа Свена Торгрена, ставшего вторым. Третье место оказалось у норвежца Монса Рёйсланда, набравшего 93 балла – на три меньше, чем у чемпиона.

Результаты X Games 2021: сноуборд биг-эйр – мужчины: