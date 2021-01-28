Не знаешь абсолютно ничего про ралли? Читай интересные факты о WRC 2021

Стартовый этап 49-го сезона чемпионата мира по ралли начался в Монте-Карло 21 января. Его победителем стал экипаж семикратного чемпиона Себастьена Ожье и его штурмана Жюльена Инграссии, которые в этом году будут защищать свой титул.

Если ты впервые смотришь наполненный драйвом и адреналином чемпионат мира по ралли, то на первый взгляд многое может быть не совсем понятным. Например, почему водители выезжают в разное время, как они запоминают маршруты и спецучастки длиной в сотни километров и почему у них пассажиры? Это лишь некоторые вопросы, которые могут прийти в голову, но все они относятся к серьезной и важной раллийной серии, имеющей богатую историю. Хочешь узнать больше? Здесь ты можешь найти всю необходимую информацию.

Что такое чемпионат мира по ралли и что в нем особенного?

Пьер-Луи Лаубет и Винсент Ландэ на «Ралли Сардинии», 2020 год © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Чемпионат мира по ралли — это легендарная раллийная серия, в которой самые лучшие гонщики на лучших автомобилях покоряют самые сложные трассы мира. Каждая гонка проходит как на открытых и закрытых участках по всей стране, так и на нескольких спецучастках в течение выходных.

Участники проезжают спецучастки вместе со штурманом и стараются пройти их в кратчайшие сроки. Штурман помогает водителю ориентироваться, так как целые ралли проходят по маршрутам протяженностью в сотни километров.

Гонки проходят на невероятно высоких скоростях, и здесь без преувеличения нет права на ошибку. Широкие открытые трассы и гравийные пит-стопы трековых гонок выглядят словно взлетно-посадочные полосы по сравнению с теми узкими трассами, по которым ездят гонщики на чемпионате мира по ралли. Просто взгляни на трассу ралли Монте-Карло, чтобы понять, что может ожидать тот экипаж, который случайно допустит ошибку. Извилистые дороги, как правило, окружены каменной стеной с одной стороны и отвесным обрывом с другой.

Поскольку чемпионат мира по ралли проходит в разных странах по всему миру, водители должны обладать достаточным мастерством для того, чтобы ездить по дорогам с различными покрытиями: от заснеженных и ледяных дорог вокруг Монте-Карло до засушливых пустынь в Кении. Гонщикам придется приложить максимум усилий, использовать всю мощь и потенциал автомобиля, чтобы добраться до каждого пункта назначения.

Где я могу все это увидеть?

Следить за ходом чемпионата мира по ралли можно прямо здесь, на RBTV .

Не забудь посмотреть предварительный обзор перед каждой остановкой в четверг перед каждым уик-эндом ралли — и нажми здесь, чтобы увидеть предварительный обзор перед ралли Монте-Карло .

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Где будут проходить гонки в 2021 году?

В настоящее время в календаре на 2021 год указано 11 подтвержденных мест проведения и дат, причем Финляндия — единственная страна, в которой пройдет два этапа, а дата первого в истории ралли в Бельгии еще не определена.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТА Монако 21–24 января Финляндия 26–28 января Хорватия 22–25 апреля Португалия 20–23 мая Остров Сардиния 3–6 июня Кения 24–27 июня Эстония 15–18 июля Финляндия 29 июля — 1 августа Бельгия Точная дата будет указана позднее Чили 9–12 сентября Каталония 14–17 октября Япония 11–14 ноября

Кто входит в число главных фаворитов?

Калле Рованпера и Йонне Халттунен покоряют снежную трассу в Монце © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В прошлом году чемпионат выиграли Себастьен Ожье и Жюльен Инграссия, выступающие за Toyota Gazoo Racing. Этот чемпионский титул, который стал седьмым для дуэта, они отвоевали у Элфина Эванса и Скотта Мартина. Победители чемпионата 2019 года Отт Танак и Мартин Ярвеоя финишировали третьими.

В 2021 году Ожье поборется за титул чемпиона в восьмой раз, Танак будет пытаться второй раз за три года завоевать титул чемпиона, а Эванс, воодушевленный вторым местом в 2020 году, будет отчаянно стремиться стать победителем чемпионата мира по ралли.

У кого еще есть шанс на титул?

Тьерри Невилль и Николя Жильсул на «Ралли Турция» 2020 года © Mahmut Cinci / Red Bull Content Pool

Этот смелый человек поборется с Ожье и Танаком за победу в чемпионате мира по ралли. Нельзя списывать со счетов Тьерри Невилля, учитывая, что Hyundai Motorsport стремится сделать хет-трик в чемпионате производителей.

В команде Hyundai есть два самых опытных и быстрых водителя: Невилль и Танак, при этом Невилль финишировал вторым не менее пяти раз. Он сделает все возможное, чтобы получить этот желанный титул чемпиона в 2021 году.

Сколько всего этапов? Насколько они длинные?

Отт Танак и Мартин Ярвеоя на гонке в Эстонии © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Каждое ралли состоит из 15–25 спецучастков, которые могут быть длиной от 2 км (так называемые суперспециальные участки) до 50 км. Кроме того, гонщики преодолевают промежуточные участки по обыкновенным автомобильным дорогам, где необходимо соблюдать все правила дорожного движения. Всего за один день водитель проезжает около 400 км.

Гонщики стартуют по очереди с интервалом 2 минуты. Лучшие в общем зачете начинают ралли первыми в пятницу. Стартовые номера в субботу и воскресенье определяются по итогам предыдущего дня: лидер начинает день последним, а тот, кто показал худшее время, выезжает первым, и так далее.

Ситуация может измениться на суперспециальных этапах, которые короче обычных и часто проводятся на стадионах в формате одновременных стартов, что позволяет участникам в гонке и определить победителя на финише. Существуют также Power Stages. Это последний участок ралли, на котором разыгрываются дополнительные очки в общий зачет чемпионата мира по ралли для пяти самых быстрых экипажей.

Насколько быстрыми являются машины?

Ожье закладывает фундамент будущей победе © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool