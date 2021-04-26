Себастьен Ожье вырвал победу на ралли Хорватия и захватил лидерство в WRC

Семикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье из Toyota GAZOO Racing WRC стал победителем этапа в Хорватии. В это сложно поверить, но француз всего на 0,6 секунды опередил напарника Эльфина Эванса, который финишировал вторым. Третьим на третьем этапе чемпионата мира стал Тьерри Нёвиль из Hyundai Shell Mobis WRT, который уступил победителю 8,1 секунды. Примечательно, что на 18-м и 19-м спецучастках лучший результат показал Эванс, но Ожье сумел вырвать победу буквально в последнем повороте.

Нёвиль развязывает сражение

Тьерри Нёвиль лидировал в пятницу, но в итоге стал лишь третьем © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Лидерство в первый день ралли Хорватии завоевал Тьерри Нёвиль, представляющий команду Hyundai Shell Mobis WRT. Бельгийский пилот вырвался вперёд на первом спецучастке и удерживал пальму первенства до конца дня, в итоге выиграв три допа из восьми, состоявшихся в пятницу. Главными преследователями бельгийца стали гонщики команды Toyota GAZOO Racing WRC.

Ожье наносит ответный удар

Цена поражения Эванса – 0,6 секунды © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Судьбу победы в борьбе между Себастьен Ожье и его товарищем по команде Элфином Эвансом решил самый последний спецучасток. На нем действующий чемпион мира опередил своего главного соперника на 4,5 секунды – что принесло Ожье победу с отрывом в 0,6 секунды. Француз закончил лидером предыдущий день, однако по пути на старт первого воскресного спецучастка попал в ДТП на дороге общего пользования, столкнувшись с другим автомобилем при перестроении. После этого на трех подряд допах Эванс был быстрее Ожье и к старту последнего спецучастка довел свое преимущество почти до трёх секунд.

Адриан Фурмо стал главным открытием этапа в Хорватии © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

По словам британского пилота, победы в гонке ему стоила ошибка в последнем повороте последнего спецучастка: «В какой-то момент я попал на скользкую часть дороги и не смог попасть на нужную траекторию. Это не была какая-то ужасная ошибка, но, я бы сказал, что секунду на этом я потерял. Жаль – ведь мы вели яркую борьбу, а сейчас остается только снять шляпу перед Себом за его атаку на последнем допе».

Победа в гонке сделала Ожье лидером общего зачета: теперь француз на восемь очков опережает ближайшего преследователя – Тьерри Невилля на Hyundai. Бельгиец закончил гонку на третьей позиции, следом за ним финишировали еще один пилот Hyundai Отт Тянак и француз Адриан Фурмо на Ford, который закончил в первой пятерке первую же свою гонку за рулем автомобиля категории WRC.

Грязин был близок к призам, но перевернул машину

Грязин был близок к призам, но перевернул машину © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Российский пилот Николай Грязин был близок к завоеванию очередного подиума в классе WRC2, но выбыл из борьбы в ралли Хорватии, попав в аварию на предпоследнем круге гонки. VW Polo, за рулем которого выступает московский пилот, перевернулся – но остался при этом на дороге. Вероятнее всего причиной инцидента стал контакт с земляным откосом. До этого в течение всех трех дней соревнований россиянин находился в числе лидеров своей категории. За два спецучастка до окончания гонки он занимал третье место и отставал от обладателя второй позиции, финна Теему Сунинена, меньше чем на 15 секунд. В общем зачете чемпионата мира в классе WRC 2 россиянин перед началом гонки в Хорватии занимал пятое место, однако теперь опустился на восьмое место. До этого он завоевал бронзу предыдущего этапа чемпионата мира, прошедшего в Финляндии.

Результаты ралли Финляндии 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 2:51.22,9 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +0,6 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +8,1 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.25,1 Адриан Фурмо (M-Sport Ford WRT) +3.09,7 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +3:31.8 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +3.58,8 Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) +4.28,2 Мадс Остберг (TRT World Rally Team) +10:00.8 Теему Санинен (M-Sport Ford WRT) +10:29.3

Личный зачёт WRC 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 61 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 53 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 51 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 40 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 39 Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 24 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 24 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) – 12 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) – 12 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 11

Командный зачёт WRC 2021:

Toyota GAZOO Racing WRC – 138 Hyundai Shell Mobis WRT – 111 M-Sport Ford WRT – 42 Hyundai 2C Competition – 28