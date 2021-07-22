Победой 20-летнего Калле Рованперя из Toyota GAZOO Racing WRC завершилось ралли Эстонии WRC. По итогам 24 спецучастков гонки финн опередил ближайшего преследователя, Крэйга Брина из Hyundai Shell Mobis WRT, почти на минуту. Тройку лучших замкнул напарник ирландца Тьерри Нёвиль, отставший от партнёра по Hyundai Shell Mobis WRT на 12 секунд.

Андрердог воспользовался осечкой местной звезды

Kalle Rovanperä wins Rally Estonia

Общий зачет ралли Эстонии по итогам пятницы возглавил Калле Рованперя, выступающий за Toyota GAZOO Racing WRC. Финский пилот показал лучшие времена на шести из восьми пятничных спецучастков. Однако от ближайшего преследователя, Крейга Брина из Hyundai Shell Mobis WRT, лидер смог оторваться только на 8,5 секунды. При этом главные звёзды чемпионата мира не смогли навязать борьбу андердогам. Тьерри Невилль на Hyundai и действующий чемпион Себастьен Ожье, находились на третьем и четвёртом местах, уступая Рованпере больше 50 секунд. Причём одной из проблем бельгийца стал прокол, плюс ко всему по ходу дня пилот не раз признавал, что поведение его автомобиля нельзя назвать идеальным. Француз, напротив, оставался доволен собой своей машиной. Потеря же времени Ожье была неизбежной, так как Себ ехал по трассе первым и расчищал верхний рыхлый слой грунта.

К слову, по разным причинам с трассы сошли сразу несколько гонщиков, выступающих на технике WRC. Самым громким событием стала очередная неудача Отта Тянака. Вылетев с трассы, эстонец пробил сразу две шины, и, не имея запасных колес, поскольку на предыдущем допе экс-чемпион мира уже стал жертвой прокола, был вынужден отказаться от продолжения борьбы. Кроме того японский пилот Toyota GAZOO Racing WRC Такамото Кацута, который на предыдущей гонке в Кении впервые стал призером этапа WRC, и вовсе остался в сервис-парке. И это несмотря на полностью исправную и боеспособную машину. Причиной стали боли в шее и спине, которые почувствовал штурман японца Дэниэл Барритт. Британец был направлен на медицинское обследование, но ещё до появления результатов команда приняла решение снять экипаж с гонки.

А вот среди пилотов, выступающих на автомобилях младшей категории R5, в лидерах оказался российский экипаж. По итогам пятницы Николай Грязин оказался на втором месте в своём подзачете WRC2.

Рованперя уходит в отрыв

Telemetry in Estonia

В субботу Калле Рованперя продолжил лидировать в эстонском этапе чемпионата мира по ралли. За день финн в шесть раз увеличил отрыв от ближайшего преследователя, а шансы 20-летнего пилота одержать первую победу на этапе WRC достигли максимума. Во второй день ралли Калле выиграл только один спецучасток из девяти, однако увеличил преимущество над занимающим второе место Крейгом Брином на Hyundai Shell Mobis WRT с девяти до 51 секунды. Следом за ними расположились Тьерри Нёвилль на Hyundai Shell Mobis WRT и два гонщика Toyota GAZOO Racing WRC: действующий чемпион Себастьен Ожье и его напарник Эльфин Эванс.

Наименьший разрыв в лидирующей группе оказался между Нёвиллем и Ожье и составил 17 секунд. Оба гонщика, ведущие борьбу за третью позицию, в субботу чувствовали себя не слишком уверенно и концентрировались скорее на сражении друг с другом, чем на попытках пробиться на первые две строчки протокола. А вот для нашего гонщика Николай Грязин субботняя гонка сложилась неудачно. Николай вёл плотную борьбу с Мадсом Остбергом за второе место в подкатегории WRC2, но еще до обеда перевернул свой автомобиль.

Рованперя переписал историю WRC

Крэйг Брин стал вторым на ралли Эстонии © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В воскресенье 20-летний Калле Рованперя довёл начатое до логического завершения, одержав в Эстонии дебютную победу в WRC. Захватив лидерство в гонке еще в пятницу и воспользовавшись осечкой Отта Тянака, Калле уверенно удержал преимущество до финиша. Эта победа стала для Рованперы первой в WRC, а также сделала финского гонщика самым молодым победителем этапа мирового раллийного первенства. Второе и третье места в гонке заняли пилоты Hyundai Shell Mobis WRT Крейг Брин и Тьерри Нёвилль. Лидер чемпионата Себастьен Ожье финишировал четвертым, а его ближайший преследователь Эльфин Эванс расположился на пятой строчке.

Победа на призовом спецучастке досталась Тянаку, который не попал в топ-10 по итогам гонки. Нёвилль стал на этом этапе вторым, и в общей сумме на пять очков сократил отставание от Эванса в борьбе за второе место в чемпионате. Лидерство в общем зачете уверенно удержал Ожье, который теперь выигрывает у Эванса 37 очков. А Рованпера за счет победы поднялся на четвертое место в общем зачете.

Результаты ралли Эстонии 2021:

Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — 2:51.29,1 Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) +59,9 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.12,4 Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.24,0 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +2.07,1 Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) +7.07,3 Пьер-Луи Лубе (Hyundai 2C Competition) +8.48,3 Алексей Лукьянюк (Alexey Lukyanuk) +10:16,1 Андреас Миккельсен (Toksport WRT) +10.29,9 Мадс Остберг (TRT World Rally Team) +10.46,6.

Личный зачёт WRC 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 148 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 111 Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 96 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 82 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 74 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 66 Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 42 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) – 34 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 31 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) – 30

Командный зачёт WRC 2021:

Toyota GAZOO Racing WRC – 315 Hyundai Shell Mobis WRT – 256 M-Sport Ford WRT – 125 Hyundai 2C Competition – 36