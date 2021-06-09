Себастьен Ожье вырвал победу в ралли Италии

Французский гонщик Toyota GAZOO Racing Себастьен Ожье стал победителем ралли Италии WRC по результатам 20 спецучастков. Второе место занял напарник Ожье Эльфин Эванс, в тройке лучших финишировал Тьерри Нёвиль.

Отт Тянак удивил всех в пятницу

Отт Тянак удивил всех в пятницу

Отт Тянак вновь показал уровень вождения, став лучшим на всех четырех спецучастках утренней секции стартового дня ралли Италии. Благодаря тому, что в пятницу участники отправлялись на дистанцию в порядке положения в общем зачете, чемпион мира 2019 года имел преимущество более чистой трассы. И хотя сам гонщик жаловался на нехватку сцепления, это не помешало ему уехать от соперников на 25,3 секунды. Ближе к вечеру добавил и знаменитый Дани Сордо, однако ветерану WRC удалось отыграть у коллеги по Hyundai лишь самую малость. В свою очередь Себастьен Ожье весь день бился прежде всего с дорогами. Будучи лидером сезона, пилот Toyota больше всех скользил на гравии. В какой-то момент он даже опередил Сордо, но к вечеру опустился на третье место.

Спор за четвертое место шел с переменным успехом на протяжении всего гоночного дня, и в итоге Эльфин Эванс на Toyota всего на секунду превзошел Тьерри Нёвилля на Hyundai. Бельгийцу очень помешал прокол на предпоследнем спецучастке. Кроме того, сразу два гонщика M-Sport Ford вылетели из гонки: утром в аварию попал Теему Сунинен, а чуть позже технические проблемы возникли у Гуса Гринсмита. В итоге лидер зачета WRC2 Мадс Остберг поднялся до седьмого места. А выступающий в этом же зачете россиянин Николай Грязин на первом же допе проколол колесо, а уже по ходу дневной секции выбыл из борьбы с поврежденным радиатором.

Ожье воспользовался осечкой конкурента

Лучшие моменты субботы на ралли Италии

Благодаря блестящему выступлению в пятницу эстонский гонщик Hyundai Отт Тянак сумел увеличить свой отрыв от преследователей в субботу до предельного, опережая Себастьена Ожье на Toyota на 40 секунд. Однако, после внезапной аварии эстонец сошел с трассы, после чего многократный чемпион мира Ожье стал новым лидером, опережая на 18 секунд еще одного пилота Hyundai Дани Сордо. Причиной схода Тянка стал удар о камень при прохождении третьего спецучастка, который привел к серьезной поломке подвески и привода. В результате экипаж не смог добраться до финиша допа и выбыл из борьбы. Сход экс-чемпиона мира стал вторым подряд крупным провалом для Тянака. Две недели назад эстонец также лидировал в ралли Португалии, но тоже в субботу повредил автомобиль и был вынужден оформить сход. Лидерство в тот раз также досталось Ожье.

Избавившись от необходимости расчищать для соперников гравийные спецучастки, француз пять из восьми возможных раз становился быстрейшим на допах. Кроме того, уже после обеда перевернул машину ещё один гонщик Hyundai – опытный ветеран Дани Сордо. Это произошло на 15-м спецучастке, предпоследнем в программе дня. К тому моменту испанец уже занимал второе место. Семикратный чемпион мира ещё утром опередил Сордо, к моменту его схода оторвался уже почти на полминуты. А завершил субботу и вовсе в 38 секундах от ближайшего преследователя, своего партнера по команде Эльфина Эванса. К тому моменту в гонке осталось лишь два экипажа на технике топового WRC: Тьёрри Невилль шёл третьим, а безнадежно отставший Такамото Кацута – четвертым.

Ожье довёл дело до логического завершения

Лучшие моменты воскресенья ралли Италии

К моменту старта первого воскресного спецучастка Ожье опережал Эванса почти на 40 секунд, поэтому ждать особой борьбы среди лидеров не стоило. Тьёрри Невилль на Hyundai, отстававший от Ожье более чем на минуту, также предпочел спокойно добраться до финиша и хотя бы немного подсластить корейской марке пилюлю досадного поражения. Впрочем, по количеству набранных за этап очков лучшим после Ожье оказался именно Нёвилль: к 15 баллам за финиш на третьей позиции бельгиец прибавил пять призовых очков за лучшее время на призовом спецучастке. Эванс же на этом допе, наоборот, потерял немало времени, когда мотор его Yaris заглох при проезде брода. Таким образом для семикратного чемпиона мира победа стала уже третьей в пяти состоявшихся этапах чемпионата мира и позволила французу укрепить лидерство в общем зачете. Отрыв Ожье от все того же Эванса вырос с двух очков до 11.

Результаты ралли Италии 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 3:19:26.4 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +46.0 Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:05.2 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +6:11.2 Яри Хуттунен (Hyundai Motorsport N) +9:31.7 Мадс Остберг (TRT World Rally Team) +9:39.2 Йоан Россель (Yohan Rossel) +10:37.7 Хосе Мария Лопес (Pepe López) +11:03.7 Ян Соланс (Jan Solans) +11:26.3 Марко Буласия Уилкинсон (Toksport WRT) +11:34.6

Личный зачёт WRC 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 106 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 95 Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 72 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 48 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 45 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 41 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 29 Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 24 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) – 22 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) – 20

Командный зачёт WRC 2021:

Toyota GAZOO Racing WRC – 231 Hyundai Shell Mobis WRT – 182 M-Sport Ford WRT – 82 Hyundai 2C Competition – 28