Себастьен Ожье в восьмой раз завоевал титул чемпиона мира по ралли WRC

Французский гонщик Себастьен Ожье одержал победу по итогам 16 спецучастков ралли Монцы WRC и стал чемпионом серии сезона-2021. Для Ожье это уже восьмой титул в карьере. Второе место по итогам заезда занял его напарник Эльфин Эванс. Испанец Дани Сордо был в Италии третьим. Отметим, что по ходу гонки Ожье чудом не оторвал колесо на своём автомобиле. Французский пилот задел бетонный блок, но подвеска и колесо выдержали. В решающей битве Себастьян опередил Эванса, своего напарника и конкурента в борьбе за чемпионство, который в итоге стал вторым в общем зачёте.

Эванс ушёл в отрыв в пятницу

Эванс ушёл в отрыв в пятницу © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В Монце триумфально завершить финальная гонка мирового ралли. Перед её началом Себастьен Ожье на 17 очков опережал своего партнера по Toyota GAZOO Racing WRC Эльфина Эванса. На этот раз, в отличие от прошлого года, прогноз погоды не обещал заморозков и снега, однако предсказать развязку все равно было невозможно. В пятницу утром казалось, что Ожье уверенно уходит в отрыв: три победы на четырех первых спецучастках позволили французу оторваться от Эванса на 6,5 секунды. Однако затем валлиец перехватил инициативу и трижды подряд переиграл титулованного гонщика.

В итоге именно Эльфин закончил день лидером, при этом Ожье уступил ему 1,4 секунды. Стоит сказать, что на пятом спецучастке Себа сдержали технические неполадки. Тормоз его машины постоянно оставался слегка нажатым, замедляя француза. Все остальные экипажи отстали уже намного серьезней. Быстрейший гонщик Hyundai Shell Mobis WRT Тьерри Нёвилль проиграл почти 22 секунды, в свою очередь опередив на три секунды легендарного Дани Сордо. Во второй половине дня, когда участники ралли соревновались на знаменитом автодроме Ф-1 в Монце, оба выиграли по одному допу.

Оливер Сольберг и Такамото Кацута замкнули шестерку лидеров, Гас Гринсмит окончил пятницу седьмым. В зачете RC2 почти до конца дня лидировал российский экипаж Николая Грязина, однако на предпоследнем спецучастке их Skoda влетела в бетонный блок, что позволило двум соперникам выйти вперед. Еще меньше повезло Адриану Фурмо: тот перевернул Ford Fiesta на третьем спецучастке. Четвертый спецучасток пришлось остановить и позже вовсе отменить, так как одному из зрителей потребовалась помощь медиков, и на трассу отправили машину «скорой помощи».

Себастьен Ожье выходит в лидеры в субботу

Себастьен Ожье выходит в лидеры в субботу © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Я собирался завершить карьеру в конце 2020 года, но это было неправильно. Сейчас самое подходящее время Себастьян Ожье

В предпоследний день соревнований француз всего на полсекунды опередил своего товарища по команде Эльфина Эванса, сражение с которым по ходу субботы превратилось в настоящую битву. Из шести субботних допов лишь один не привел к смене лидера. Причем разрыв между двумя экипажами ни разу не превышал шести секунд, а порой сокращался до трех десятых. Однако запас баллов в общем зачете позволяет Ожье чувствовать себя уверенно и избегать лишнего риска. Для завоевания восьмого чемпионского титула французу более чем достаточно было финиша на второй позиции. При этом занимающий третье место пилот Hyundai Shell Mobis WRT Дани Сордо отставал от пары экипажей Toyota примерно на полминуты.

Ожье едва не упустил чемпионство

Ogier lands eighth WRC title

На первом же воскресном допе француз оказался в шаге от провала. В шикане, устроенной на знаменитом историческом бэнкинге трассы в Монце, пилот зацепил бетонный блок передним правым колесом своей Toyota Yaris. Такой контакт вполне мог обернуться серьезным повреждением подвески и привода, а в следствии сходом с трассы и потерей любых шансов на титул. Однако, французу повезло. Гонщик Toyota закончил спецучасток со вторым результатом и продолжил лидировать в битве за чемпионскую корону. Примечательно, что на этом допе Ожье и Эванс показали одинаковое время – двух главных претендентов на победу разделяли всего полсекунды.

Судьбу победы и титула решил предпоследний доп, где машина Эванса дважды заглохла при прохождении медленных поворотов. Это позволило Ожье разом оторваться от британца почти на 10 секунд и довести дело до успеха. Это означало, что теперь на счету Ожье всего на один титул меньше, чем у соотечественника и тезки Лёба, который с девятью трофеями является самым успешным раллистом в истории. Третьим гонку закончил Дани Сордо на Hyundai, отставший от победителя на 20 с лишним секунд. В общем зачете третьим стал другой пилот корейской марки – Тьерри Нёвилль. Лучшей командой сезона в пятый раз в истории стала Toyota. Японская марка выиграла командный зачет после двухлетней паузы, когда уступала первенство Hyundai.

Грязин завершил сезон победой в гонке WRC2

Николай Грязин закончил гонку 4-м среди пилотов, выступающих на автомобилях группы R5 и лучшим в классе WRC2. Этап в Монце российский пилот завершил 13-м с отставанием от Ожье в 10 минут с небольшим. Благодаря этому результату его коллектив Movisport завоевал титул в командном зачёте класса WRC2. Стоит отметить, что пилоты младших категорий могут набирать очки только в семи этапах за сезон. И для россиянина последний этап сезона был незачетным. Сезон Николай завершил на престижном шестом месте в своем классе.

Результаты ралли Италии 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) 2:39:08.6 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +7.3 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +21.3 Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) +32.0 Оливер Солберг (Hyundai Motorsport N) +1:32.0 Теэму Сунинен (Hyundai Motorsport N) +2:22.6 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +2:34.5 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +2:50.2 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +4:49.6 Андреа Круньола (Hyundai i20 N Rally 2) +9:06.9

Личный зачёт WRC 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 229 – чемпион мира 2021 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 205 Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 171 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 142 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 128 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 78 Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 76 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 74 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) – 64 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) – 44

Командный зачёт WRC 2021:

Toyota GAZOO Racing WRC – 522 Hyundai Shell Mobis WRT – 463 M-Sport Ford WRT – 200 Hyundai 2C Competition – 68