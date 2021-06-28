WRC 2021: Ожье победил в брутальном сафари-ралли Кении

Лучшим гонщиком по итогам 18 спецучастков ралли Кении оказался титулованный француз Себастьен Ожье, опередивший напарника из Японии Такамото Кацута на 21,9 секунды. Тройку лучших замкнул эстонский гонщик Отт Тянак. Стоит отметить, что после воскресную гонку в статусе лидера начал пилот Hyundai Shell Mobis WRT Тьерри Нёвиль, однако в начале финального дня он сошёл с дистанции, сломав амортизатор при ударе о камень.

Страх и ужас на втором пятничном допе

Добро пожаловать на ралли Кении! © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Уже по ходу второго спецучастка пятницы двое топовых гонщиков WRC были вынуждены прекратить борьбу и едва не сошли с дистанции. Занимающий второе место в чемпионате мира Эльфин Эванс из команды Toyota GAZOO Racing WRC и Дани Сордо из Hyundai Shell Mobis WRT попали в аварии. Эванс налетел на лежавший в траве камень, серьезно повредил подвеску. А попытки британца и его штурмана починить автомобиль, чтобы он смог продолжить движение, не принесли успеха. Сордо же стал автором весьма зрелищного вылета на одном из скоростных отрезков дистанции.

Лишь немногим лучше сложилось утро пятницы для действующего чемпиона мира и лидера нынешнего чемпионата Себастьена Ожье. В начале второго спецучастка француз потерял время из-за ошибок, хотя эти потери и были не слишком велики. А вот случившаяся чуть позже поломка амортизатора вынудила Ожье резко замедлиться. В итоге пилот Toyota GAZOO Racing WRC потерял полминуты на допе, где сошли Эванс и Сордо, и полторы минуты на следующем. А вот лидерами после первой пятничной секции оказались Тьерри Нёвилль из Hyundai Shell Mobis WRT и Калле Рованперя из Toyota GAZOO Racing WRC. Их разделяло всего пять секунд. Ещё на 26 секунд от бельгийца отстал его напарник по команде эстонец Отт Тянак. Ожье с отставанием больше чем в две минуты показал в пятницу утром седьмое время.

Последний пятничный доп потрепал нервы лидерам

Ride with Safari Rally winner Sébastien Ogier

Первый полноценный день кенийского этапа чемпионата мира запомнился проблемами, которые возникли у всех лидеров WRC. К сошедшим в первой половине пятницу после обеда присоединился Оливер Сольберг – сын экс-чемпиона мира, для которого Сафари стало вторым выступлением на автомобиле категории WRC. В начале дня два пилота Hyundai Shell Mobis WRT Тьерри Нёвилль и Отт Тянак, а также Калле Рованперя на Toyota сформировали лидирующую группу и некоторое время не имели конкурентов в борьбе за позиции на подиуме. Однако на последнем допе с проблемами столкнулись все три экипажа. Нёвилль и Тянак пострадали из-за расслоения шины и прокола, из-за чего потеряли 40 и 55 секунд соответственно. А Рованперя и вовсе застрял в рыхлом грунте меньше чем через километр после старта, заставив судей остановить движение по спецучастку.

В итоге финский пилот Toyota GAZOO Racing WRC был вынужден оформить сход, в то время как Нёвилль и Тянак даже после своих проблем сохранили свои места. А вот на вторую позицию благодаря осечке соперников вышел ещё один гонщик японской марки – Такамото Кацута, который никогда не заканчивал этапы чемпионата мира на позиции выше четвёртой. По итогам пятницы японец отставал от лидера на 19 секунд, Тянак – на 56, а вышедший на четвёртое место Ожье – почти на две минуты.

Зебры и дождь – новое испытание

Такамото Кацута впервые финишировал вторым в WRC © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Благодаря отличному пилотированию и предельно высокому темпу, бельгиец Тьерри Нёвилль сохранил лидерство в ралли Сафари и по итогам субботы. Пилот Hyundai увеличил почти до минуты отрыв от Такамото Кацуты, в то время как на третье место по ходу последнего субботнего спецучастка вышел действующий чемпион мира Себастьен Ожье. При этом француз сократил отставание от лидера на одной минуту 15 секунд. По ходу большей части дня в группе лидеров не происходило перестановок. Казалось, что после пятницы, когда проблемы возникли у всех ведущих экипажей, участникам удалось избежать серьезных проблем. И даже наличие на дистанции первого субботнего допа большого количества зебр и газелей, которые порой вынуждали экипажи сбрасывать ход, не привело к серьезным инцидентам.

Однако на последнем спецучастке гонщикам пришлось бороться с проливным дождем. Он сделал дорогу максимально скользкой, а на Hyundai Отта Тянака стало стремительно запотевать лобовое стекло с водительской стороны. В итоге эстонец уступил лучшему времени допа больше двух минут и из-за этого потерял третью позицию в промежуточном протоколе. К слову, целый ряд пилотов вернулся в гонку в субботу после пятничных сходов. В частности, Калле Рованпера вышел во второй день на седьмое место, с отставанием от лидера Нёвилля на минут. А Дани Сордо и Эльфин Эванс, показавшие два лучших времени на упомянутом дождевом допе, вели борьбу в середине второго десятка.

Нёвилль растерял минуту лидерства и сошел

Адриен Фурмо на ралли Кении © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Казалось, всё шло к уверенно победе Тьерри Невилля. Однако в воскресенье утром бельгиец сошёл с дистанции ралли Сафари. На момент старта первого воскресного спецучастка Нёвилль выигрывал у ближайшего преследователя почти минуту, но уже на первом допе финального дня этот отрыв сократился до 11-ти секунд – экипаж был вынужден сбросить темп из-за поломки одного из амортизаторов. Хотя автомобиль смог добраться до финиша первого спецучастка, выходить на старт второго с такими повреждениями уже не имело смысла.

После этого общий зачет ралли возглавил японский пилот Такамото Кацута, который проводит в WRC второй полный сезон. Если бы пилоту удалось выиграть гонку, это стало бы первой победой японцев на этапах чемпионата мира за 29 лет. Однако отрыв японца от занимающего второе место многократного чемпиона мира Себастьена Ожье составлял всего 0,8 секунды. Но уже после третьего воскресного допа разрыв между напарниками по команде исчез.

Ожье воспользовался осечкой соперника

Ожье воспользовался осечкой соперника и победил в ралли Кении © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В результате Себастьен Ожье, выиграл ралли Сафари. Японец по ходу гонки смог избежать серьезных проблем, но его темп оказался достаточно низким. Ожье за полтора дня отыграл у товарища по команде полторы минуты, на предпоследнем допе вышел в лидеры и к финишу оторвался от Кацуты на 20 секунд. Для действующего чемпиона мира эта победа стала четвёртой в шести состоявшихся гонках сезона, но первой за пределами Средиземноморского региона. Ранее француз побеждал в Монте-Карло, Хорватии и Италии.

А вот Отт Тянак в итоге замкнул первую тройку, а благодаря бонусным очкам за лучшее время на призовом спецучастке эстонец набрал по итогам гонки даже больше очков, чем японец: 20 против 18-ти. Победа позволила Ожье укрепить лидерство в общем зачете: преимущество над Эльфином Эвансом, закончившим в итоге гонку на 10-м месте, выросло с 11-ти очков до 34-х. Третье место сохранил Нёвилль, уступающий Ожье 56 баллов.

Результаты ралли Кении 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 3:18:11.3 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +21.8 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:09.5 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +1:44.7 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +1:54.6 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +10:53.4 Онкар Реи (WRC3) +29:26.4 Карен Патель (WRC3) +33:30.4 Карл Тундо (WRC3) +36:40.7 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +49:22.7

Личный зачёт WRC 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 133 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 99 Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 77 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 69 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 66 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 56 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) – 34 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 31 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) – 30 Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 24

Командный зачёт WRC 2021:

Toyota GAZOO Racing WRC – 273 Hyundai Shell Mobis WRT – 214 M-Sport Ford WRT – 109 Hyundai 2C Competition – 28