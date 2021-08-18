Тьерри Нёвилль завоевал победу в домашнем ралли Бельгии

По итогам 20 спецучастков гонки ралли Бельгии WRC победу одержал бельгиец Тьерри Нёвилль, опередивший ближайшего преследователя – напарника по команде Hyundai Shell Mobis WRT Крэйга Брина, на 30 секунд. Тройку лучших замкнул финн Калле Рованперя из команды Toyota GAZOO Racing WRC. По итогам этапа в общем зачете чемпионата продолжает лидировать Ожье, чей отрыв от ближайшего преследователя сократился на один балл и составляет 36 очков. Вторую строчку турнирной таблицы после бельгийского ралли делят сразу два пилота: благодаря победе в гонке Нёвилль сравнялся по количеству баллов с Эвансом.

Нёвилль с напарником праздную победу в домашней гонке © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Наконец, мы победили Thierry Neuville

К удивлению любителей автоспорта, сразу три экипажа команды Hyundai Shell Mobis WRT возглавили общий зачет ралли Бельгии после первого дня этапа чемпионата мира в окрестностях города Ипр. В этом году гонка впервые проходила в статусе соревнования мирового первенства. Поэтому неудивительно, что на первой позиции закрепился местный пилот Тьерри Нёвилль, не раз стартовавший в этих соревнованиях ещё до начала выступлений в WRC. Выиграв четыре спецучастка из семи состоявшихся в первый день, бельгиец на восемь секунд опередил напарника Крэйга Брина и на полминуты – экс-чемпиона мира Отта Тянака, пожаловавшегося по ходу дня на некие проблемы с двигателем.

Бельгийская трасса покорилась не всем

Отт Тянак на ралли Бельгии © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Суббота также не обошлась без инцидентов. На втором спецучастке дня свой хэтчбек Toyota Yaris разбил заводской пилот японского коллектива Такамото Кацута. А ещё раньше автором самой зрелищной аварии дня стал весьма опытный местный экипаж Петера Тшуна и Эдди Шевайе, выступавший на VW Polo категории R5. Их автомобиль, уйдя в очередном повороте с траектории, врезался в гараж частного дома, в результате чего здание достаточно серьезно разрушилось. Лидерство в гонке тем временем удержали Тьерри Нёвилль и Крейг Брин. А вот экс-чемпион мира Отт Тянак, потерял место в первой тройке на первом же субботнем допе.

Эстонец был вынужден менять колесо из-за прокола, и потерял больше обычного времени из-за проблем с домкратом. Вернувшись на трассу, пилот оказался непосредственно перед Брином и пропустил своего товарища по команде вперед только примерно через километр. По итогам субботы Тянак занял шестое место с отставанием около четырёх минут от первой пятерки. После проблем с мотором на машине Тянака, на третье место вышел Эльфин Эванс. Кроме того, перед эстонцем на четвёртой и пятой позициях расположились соперники Калле Рованпера и действующий чемпион мира Себастьен Ожье. Оба пилота японской марки по ходу субботы жаловались на нехватку сцепления с трассой из-за позднего прогрева шин. Во второй день гоночного уик-энда Эванса, Рованперю и Ожье разделили меньше пяти секунд.

За день разрыв между двумя лидерами и товарищами по команде Hyundai Shell Mobis WRT почти не изменился и составил около 10 секунд. При этом занимающий третье место Эванс отстал больше чем на 40 секунд. После череды поражений в предыдущих гонках, для корейской команды принципиально важно было выиграть бельгийский этап. Поэтому, было заметно, что гонщики стараются не рисковать на трассе. К примеру, Нёвилль, чей опыт выступлений в этой гонке заметно больше, чем у конкурентов, выиграл всего два допа из восьми состоявшихся за день. Третий пилот Hyundai,

А это же время наш Николай Грязин после ошибки, которая не дала россиянину проехать все пятничные допы, вновь вышел на старт и демонстрировал отличный темп. Николай дважды был быстрее всех остальных пилотов на технике категории R5. В том числе на втором прохождении Холлебеке – самого длинного спецучастка гонки, протяженностью 25 км.

Тише едешь – дальше будешь

Нёвилль и Брин празднуют победный дубль в ралли Бельгии © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Осторожность не подвела пилотов Hyundai Shell Mobis WRT Тьерри Нёвилля и Крейга Брина. Пилоты закончили бельгийский этап чемпионата мира по ралли на двух первых позициях. Победа в домашней гонке стала для бельгийца первой в этом сезоне и всего второй за год для коллектива Hyundai. До этого на нескольких гонках подряд в какой-то момент протокол возглавляли двое, а то и трое экипажей корейской команды, но после вылетов и сходов победа каждый раз доставалась представителям Toyota GAZOO Racing WRC.

На этот раз трое пилотов японской команды заняли места с третьего по пятое. На третьем месте финишировал самый молодой из пилотов коллектива – Калле Рованпера. Четвёртым остался Эльфин Эванс, жаловавшийся по ходу воскресенья на нехватку темпа, а пятым – действующий чемпион Себастьен Ожье, потерявший время из-за прокола. А вот Отт Тянак смог добраться до финиша только шестым – последним из пилотов на автомобилях категории WRC.

Россиянин Николай Грязин в последний день соревнований сохранял хороший темп. На одном из спецучастков москвич стал лучшим из гонщиков на технике категории R5, что стало для Грязина уже третьим таким успехом по ходу гонки. При этом в общем зачете из-за пропущенных спецучастков россиянин оказался в седьмом десятки. Поэтому потеря времени на последнем допе из-за неисправности не слишком радикально повлияла на позиции пилота. При этом в своем зачете WRC 2 москвич стал вторым. К слову, все четыре воскресных спецучастка ралли Бельгия были проложены по территории знаменитого автодрома в Спа. Для этого были использованы фрагменты и трассы для кольцевых гонок, и ралли-кроссовой трассы.

Результаты ралли Бельгии 2021:

Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2:30.24,2 Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) +30,7 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +43,1 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +49,6 Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) +55,8 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +3.46,5 Йоан Россель( Yohan Rossel) +12.14,9 Питер Кракко (Pieter Jan Michiel Cracco) +13.05,9 Фабиан Крайм +13.13,8 Винсент Вершурен (Vincent Verschueren) +13.31,1.

Личный зачёт WRC 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 162 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 124 Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 124 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 99 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 87 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 66 Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 60 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) – 34 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 31 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) – 30

Командный зачёт WRC 2021:

Toyota GAZOO Racing WRC – 348 Hyundai Shell Mobis WRT – 307 M-Sport Ford WRT – 135 Hyundai 2C Competition – 44