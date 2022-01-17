Каким был первый в 2022 году этап ATSX в Юденбурге

Скоростной спуск на коньках – один из самых захватывающих и стремительно развивающихся новых видов спорта. Он был придуман в 1999 году австрийцами Сигурдом Майхе и Штефаном Ауфшнайтером. Именно на родине родоначальников айс-кросса в Австрии прошли первые в этом году соревнования – ATSX 250. Победителем гонки в мужском зачёте стал Михал Урбан из Чехии. Лучшей в женской гонке стала Вероника Виндиш. В то же время сильнейшим в юниорской классификации стал Линус Олликайнен из Финляндии.

Смотри повтор соревнований ATSX 250 в Юденбурге прямо сейчас:

Майкл Урбан вырвал долгожданную победу

Михал Урбан празднует блестящую победу © Denis Klero/Red Bull Content Pool

Майкл Урбан из Чехии стал победителем первого в 2022 году этапа ATSX. В решающей гонке воскресенья опытный спортсмен буквально на несколько сантиметров опередил молодого британца Робина Уорлинга, ставшего вторым. Бронзовые награды этапа завоевал именитый австриец Лука Даллаго, проигравший старт, а в последствии не сумевший догнать лидеров гонки. Четвёртым к финишу добрался Мартин Нахловски из Чехии. А вот россиянин Егор Тутариков выбыл из борьбы за победу на стадии четвертьфинала, добравшись к финишу третьим в своём забеге и завершил своё выступление на 11-м месте.

Кроме того, в финальную часть соревнований пробился 16-летний вундеркинд из России Денис Тутариков, занявший по итогам своих первых в жизни мужских соревнований 28-место. «Я оцениваю свой первый соревновательный опыт хорошо. Более того, в первой же своей гонке я смог пробиться в финальную стадию взрослого зачёта, где занял 28 место. Конкурировать с более опытными райдерами тяжело, особенно во взрослой категории, где спортсмены намного тяжелее и физически сильнее меня. По ощущениям было, будто бы карлик пришёл к взрослым людям и практически им не уступает. Так что, я думаю, ещё немного и буду со взрослыми бороться на равных», – рассказал Денис Тутариков.

ATSX 250. Юденбург №1, Австрия. Мужчины:

Михал Урбан (Чехия) – 250 очков Робин Уорлинг (Великобритания) – 225 очков Лука Даллаго (Австрия) – 200 очков Мартин Нахловски (Чехия) – 175 очков Лука Энглер (Германия) – 162,5 очка Линус Олликайнен (Финляндия) – 150 очков Кевин Шибоз (Швейцария) – 137,5 очков Якоб Бегандер (Австрия) – 125 очков Лукаш Корзестански (Польша) – 112,5 очков Майкл Романо (Канада) – 100 очков Егор Тутариков (РОССИЯ) – 93,75 очков

28. Денис Тутариков (РОССИЯ) – 45 очков

Вероника Виндиш доказала своё преимущество

Вероника Виндиш отмечает триумф шампанским © red bull content pool

Двукратная призёрка чемпионата Европы 2011 года и участница Олимпийских игр 2010 и 2014 года по шорт-треку Вероника Виндиш стала победительницей первого этапа ATSX 250 в австрийском Юденбурге. 39-летняя спортсменка уверенно завладела преимуществом на старте и смогла довести задел до уверенной победы. Второй финишную линию пересекла француженка Амандин Кондрое, опередившую австрийку Алис Ценц, завоевавшую бронзовые награды. Четвёртое место в решающей гонке заняла Клеменс Рено из Канады.

ATSX 250. Юденбург №1, Австрия. Женщины:

Вероника Виндиш (Австрия) – 250 очков Амандин Кондрое (Франция) – 225 очков Алис Ценц (Австрия) – 200 очков Клеменс Рено (Канада) – 175 очков Вирджиния Шнейдер (Бельгия) – 162,5 очка Моргана Филипп (Франция) – 150 очков Лаура Кронлахнер (Австрия) – 137,5 очков

Опытный финский юниор побеждает, 16-летний россиянин показывает характер

Линус Олликайнен стал победителем юниорской гонки в Юденбурге © red bull content pool

Габаритный финский юниор Линус Олликайнен стал победителем первого из двух этапов ATSX в австрийском Юденбурге в 2022 году. В решающей гонке соревнований в юниорском зачёте 20-летний спортсмен из Финляндии опередил австрийца Якоба Бегандера, финишировавшего вторым. Третье место на пьедестале почёта завоевал Артур Форт из Франции, опередивший на финишной прямой австрийца Никласа Бегандера. Пятым по итогам этапа в Юденбурге среди спортсменов не достигших 21-летнего возраста стал француз Эмерик Келлер. Престижное шестое место на этапе ATSX 250 в Австрии занял 16-летний россиянин Денис Тутариков, для которого эта гонка стала первой в карьере.

«Показал хороший результат в колификации, заняв 4 место. К сожалению по итогам забегов я опустился шестое место в юниорской категории. Учитывая, что я самый молодой спортсмен в этой гонке, я считаю это неплохим результатом. Мне всего 16 лет, а все юниоры были намного старше и опытнее меня.

Занять призовые места было тяжело, поэтому данная гонка для меня была полезна в качестве получения опыта. Однако, в следующей гонке я планирую попасть в финал, буду стараться изо всех сил», – поделился впечатлениями Денис Тутариков.

ATSX 250. Юденбург №1, Австрия. Юниоры:

Линус Олликайнен (Финляндия) – 250 очков Якоб Бегандер (Австрия) – 225 очков Артур Форт (Франция) – 200 очков Никлас Бегандер (Австрия) – 175 очков Эмерик Келлер (Франция) – 162,5 очка Денис Тутариков (РОССИЯ) – 150 очков Маттье Бон (Франция) – 137,5 очков Валерио Роберто д'Орландо (Италия) – 125 очков Бенджамин Бауэр (Австрия) – 112,5 очков Лео Келекис (Франция) – 100 очков