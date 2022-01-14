Но как и на прошлых турнирах, все внимание будет обращено на суперзвезду из Австрии

. Мало кто может похвастаться такой большой россыпью достижений, как Гассер, однако ей до сих по не довелось завоевать золото в Лаксе. Удастся ли ей одержать победу в этот раз? И покажет ли она свой знаменитый cab triple cork?