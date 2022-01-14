© Philipp Ruggli/Laax Open
Сноубординг
Показательный слоупстайл и хафпайп на Laax Open 2022
Главный европейский контест возвращается на наши экраны 15 января. Готовься наблюдать исключительный сноупарк, огромный пайп и элиту мирового сноубординга!
В этом году Laax Open является последним квалификационным этапом перед сезоном 2022 года, на котором определится будущее многих профессиональных спортсменов. Контест запланирован на 11–15 января, поэтому самое время познакомиться со спортсменами и, что еще важнее, с главными кандидатами на победу (разумеется, с определенными оговорками, ведь, учитывая текущую ситуацию в мире, мы узнаем окончательный список участников только непосредственно перед началом соревнования).
Слоупстайл
Слоупстайл – один из самых стремительно развивающихся видов спорта в мире. Хотя общий уровень спортсменов достаточно высокий, можно выделить ряд выдающихся райдеров, которые регулярно доходят до финала. Прежде всего, свой титул постараются защитить победители предыдущих соревнований. Например, отличные шансы на победу есть у райдера из Швеции Никласа Маттсона (2021 г.), американца Криса Корнина (2019 г.) и Столе Сандбека из Норвегии (2015 г.). Этим опытным райдерам будут противостоять такие юные таланты, как американцы Джейк Кантер, Дасти Хенриксен и Рене Риннекангас из Финляндии. Чем не одно из самых захватывающих соревнований в современном сноубординге?
В женском зачете тоже много опытных спортсменок и талантливых новичков, однако на призовые места будут претендовать «топы» последних лет. Среди них действующая чемпионка Джейми Андерсон, любимица публики Хейли Ленгленд и восходящая звезда из Японии Рейра Ивабучи.
Но как и на прошлых турнирах, все внимание будет обращено на суперзвезду из Австрии Анну Гассер. Мало кто может похвастаться такой большой россыпью достижений, как Гассер, однако ей до сих по не довелось завоевать золото в Лаксе. Удастся ли ей одержать победу в этот раз? И покажет ли она свой знаменитый cab triple cork?
Анна Гассер: первое в мире женское исполнение Cab Triple 1260
Хафпайп
В Лаксе находятся самые современные парки в Европе, поэтому неудивительно, что здесь состоится крупнейшее соревнование по хафпайпу. Ледовая арена шириной 21 метр с 7-метровыми стенами специально создана для того, чтобы помочь райдерам брать рекордные высоты и расширять спортивные горизонты.
И вот на этом прославленном хафпайпе соберутся самые выдающиеся и талантливые райдеры из мира сноубординга. Одни из самых интересных райдеров приехали из Японии – это Юто Тотсука, Рука Хирано и Аюми Хирано. Тотсука постарается защитить свой титул, завоеванный в 2021 году, Рука Хирано прибудет в качестве победителя открытия Кубка мира, а Аюми вошел в историю как первый сноубордист, совершивший triple cork на Dew Tour 2021. Можно не сомневаться, что и в этот раз они сделают все возможное, чтобы подняться на пьедестал победителей.
Главным соперником команды из Японии станет дуэт из Австралии – Скотти Джеймс и Валентино Гусели. Джеймс хочет вернуться в ряды лучших после нескольких серебряных медалей в течение сезона-2020/2021, а 16-летний Гусели мечтает ярко выступить во время своего второго появления в Лаксе.
Ниже смотри видео о том, как Валентино Гусели удалось стать восходящей звездой сноубординга и какие цели ставит этот 16-летний талант хафпайпа на предстоящие годы.
Вэл Гусели: темная лошадка в мире сноубординга
Кто бы ни одержал победу, турнир в Лаксе обещает стать одним из самых незабываемых этапов сезона.
Женский хафпайп не уступает в конкуренции. Опытная Керальт Кастельет из Испании возглавляет список кандидатов на победу, а противостоять ей будет троица из Японии – Митсуки Оно, Сена Томита и Харуна Матсумото. Каждая из них уже блистала на пьедестале в Лаксе. На турнире в этом году мы увидим возвращение талантливой сноубордистки из США Хлои Ким, которая постарается завоевать золото в Лаксе после 22-месячного перерыва.
Кроме того, за призовые места будет бороться сноубордистка из Китая Цай Ситун. В начале сезона она уже одержала победу на турнире в Коппер-Маунтине, поэтому в качестве лидера Кубка мира по очкам попробует улучшить свой результат 2020 года, когда завоевала серебряную медаль.
Включай Red Bull TV, именно там будут транслироваться финалы в субботу, 15 января. Финал по слоупстайлу начнется в 19:30 по Москве, а финал по хафпайпу стартует в 23:30 по Москве.