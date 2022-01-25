Каким мы запомним «Дакар-2022»?

44-й версия «Дакар» в Саудовской Аравии по накалу страстей превзошла все ожидания. К радости российских болельщиков, грандиозного триумфа на «Дакар-2022» добилась команда «КАМАЗ-мастер», завоевавшая 19 победу на легендарном ралли-марафоне, ставшую для «Синей Армады» шестой подряд. Более того, экипажи российского коллектива стали победителями каждого из 12 этапов ралли-рейда. Кроме того, историю «Дакар» переписал Сэт Квинтеро, победив на 11 из 12 возможных этапов ралли-рейда, но при этом не став победителем «Дакар».

Как ни старался титулованный раллийный гонщик Себастьен Лёб отыграть отставание от лидера авто-класса, ему это не удалось – четырёхкратным обладателем «Золотого бедуина» стал катарец Нассер Аль-Аттия. Чемпионом «Дакар-2022» в мото-зачёте стал британец Сэм Сандерленд, вышедший в лидеры лишь на предпоследнем спецучастке. Уверенного триумфа в классе квадроциклов добился Александр Жиру, конкуренты которого выбыли из соревнований по ходу ралли-марафона. . А вот обладателем чемпионского титула в классе мотовездеходов стал Остин Джонс.

Пропустил важные события «Дакар-2022»? Читай о случившемся этапах легендарного ралли-марафона.

Экипажи «КАМАЗ-мастер» достигли совершенства

«КАМАЗ-мастер» завоевал победный хет-трик на «Дакар-2022» © DPPI / Red Bull Content Pool

Российские автоспортивные гиганты «КАМАЗ-мастер» добились максимума на «Дакар-2022», завоевав все три призовых места в зачёте грузовиков. С первого этапа три экипажа великолепной «Синей Армады» завладели лидерство в классе и удержали его до финального спецучастка, повторив достижение 2011, 2013, 2015 и 2021 года – оформив пятый чемпионский хет-трик на легендарном ралли-марафоне.

Обладатель «Золотого бедуина» 2021 года Дмитрий Сотников сумел защитить титул, при этом завоевав пять побед на спецучастках. Ещё на четырёх контрольных отрезках первым финишировал Эдуард Николаев, ставший серебряным призёром «Дакар-2022». Бронзовые награды 44-й версии знаменитого ралли-рейда стал Антон Шибалов, ставший лучшим на седьмом этапе.

«Дакар-2022». Итоговый результат. Грузовики:

Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37:34 Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:09:58 Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 01:11:11

Сэм Сандерленд вырвал приз из рук конкурентов

Сэм Сандерленд вырвал приз из рук конкурентов © Flavien Duhamel

Борьба за чемпионство в классе мотоциклов оказалась самой непредсказуемой на «Дакар-2022». После двух стартовых спецучастков в лидеры вышел австралиец Дэниел Сандерс, однако уже на втором этапе пальму первенства захватил британец Сэм Сандерленд, удержав её до шестого этапа. На седьмом этапе знамя лидера перехватил француз Адриен ван Беверен, но удержался на верхушке общего зачёта не долго – по итогам следующего спецучастка на вершину турнирной таблицы вернулся Сандерленд. Но ненадолго, по итогам девятого этапа зачёт возглавил Маттиас Валькнер из Red Bull KTM Factory.

Впрочем, австриец упустил его уже на 10-м этапе, передав эстафетную палочку Адриену ван Беверену, который также продержался на верхушке класса всего один день. Уже на 11-м этапе окончательное лидерство в мото-классе вернул Сэм Сандерленд, которое удержал до победного конца. Таким образом, всего с одной победой на восьмом этапе в активе британец сумел стать обладателем главного трофея «Дакар-2022». Серебряные награды ралли-рейда достались Пабло Кинтанильи, победившему единожды, причём именно на финальном этапе. Обладателем бронзовых наград стал Маттиас Валькнер.

«Дакар-2022». Итоговый результат. Мотоциклы:

Сэм Сандерленд (GASGAS FACTORY RACING) — 38:47:30 Пабло Кинтанилья (Honda) + 00:03:27 Маттиас Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) + 00:06:47

Нассер Аль-Аттия достиг величия

Нассер Аль-Аттия достиг величия © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Катарец Нассер Аль-Аттия завоевал блестящую победу на «Дакар-2022», добыв четвёртый в карьере чемпионский титул. 51-летний гонщик захватил лидерство на первом спецучастке и не упустил его до самого финиша. При этом Нассер стал победителем всего двух из 12 возможных этапов ралли-марафона. Отчаянную борьбу за трофей объявил Себастьен Лёб. Француз завоевал победу на двух спецучастках, однако так и не смог догнать Аль-Аттия, став обладателем серебряных наград «Дакар-2022». Бронза досталась Язииду Аль-Раджхи из Саудовской Аравии.

«Дакар-2022». Итоговый результат. Автомобили:

Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 38:33:03 Себастьен Лёб (BRX) + 00:27:46 Язиид Аль-Раджхи (Toyota) + 01:01:13

Франсиско Лопес Контардо завоевал титул без побед

Франсиско Лопес Контардо завоевал титул без побед © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Сэт Квинтеро переписал историю ​​«Дакар», завоевав наибольшее количество побед в рамках одного ралли-марафона без завоевания чемпионского титула. Американец выиграл 12 из 13 спецучастков 44-й версии легендарного ралли-рейда, однако из-за аварии на втором этапе и 10-часового штрафа, выбыл из борьбы за трофей ещё на старте ​​«Дакар-2022». В то же время, обладателем «Золотого бедуина» в классе лёгких прототипов стал чилиец Франсиско Лопес Контардо, не добывший ни одной победы. Серебряные награды достались Себастьяну Эрикссону, также не знавшему вкус побед на легендарном ралли-марафоне. Бронзовые награды попали в руки Кристины Гутьеррес – единственной девушки, призёра «Дакар-2022».

«Дакар-2022». Итоговый результат. Лёгкие протопиты:

Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) — 45:50:51 Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:51:28 Кристина Гутьеррес (RED BULL OFF-ROAD TEAM USA) + 04:34:43

Остин Джонс переиграл соперников

Жерар Фаррес Гуэль составил конкуренцию в классе мотовездеходов © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Американец Остин Джонс стал чемпионом «Дакар-2022» в классе мотовездеходов, не добыв ни единой победы по ходу ралли-марафона. Джонс вышел в лидеры зачёта по итогам второго этапа, после осечки поляка Марека Гочала. Спортсмен из США удерживал пальму первенства до пятого этапа, после чего инициативу перехватил Родриго Луппи де Оливейра, отпраздновавший успех на спецучастке.

Однако, бразилец допустил осечку на седьмом этапе и лидерство вновь вернул Джонс, удержав его до 11 этапа. В то же время, по итогам 11 этапа в лидеры вышел Жерар Фаррес Гуэль, однако не сумел удержать преимущество и довольствовался серебряными наградами «Дакар-2022». Бронзу в классе мотовездеходов сенсационно завоевал литовец Рокас Бацюшка, который блестяще провёл финальную часть ралли-марафона и выиграл два из трёх заключительных этапов.

«Дакар-2022». Итоговый результат. Мотовездеходы:

Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) — 47:22:50 Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:02:37 Рокас Бацюшка (SOUTH RACING CAN-AM) + 00:15:18

Француз Александр Жиру уверенно завоевал титул сильнейшего квадроциклиста «Дакар-2022», возглавив зачёт после пятого этапа и удержал преимущество до самого финала. При этом Жиру завоевал победы всего на двух спецучастках. Серебряными наградами был удостоен аргентинец Франсиско Морено, победивший на финальном этапе. Бронза досталась Камилу Вишневски.

Жиру довёл победную партию до логического финала

Француз Александр Жиру уверенно завоевал титул сильнейшего квадроциклиста «Дакар-2022», возглавив зачёт после пятого этапа и удержал преимущество до самого финала. При этом Жиру завоевал победы всего на двух спецучастках. Серебряными наградами был удостоен аргентинец Франсиско Морено, победивший на финальном этапе. Бронза досталась Камилу Вишневски.

«Дакар-2022». Итоговый результат. Квадроциклы:

Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 50:00:51 Франсиско Морено (DRAG'ON RALLY TEAM) + 02:21:11 Камил Вишневски (Yamaha) + 02:27:25